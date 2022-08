English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 29. august 2022

Selskabsmeddelelse nr. 38 - 29-08-2022





Danish Aerospace Company A/S udsender halvårsrapport for 1. halvår 2022

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt halvårsrapporten 2022. Rapporten er urevideret.

Hovedpunkter for 1. halvår af regnskabsåret 2022

Omsætningen steg med 7% til DKK 11.0 mio., mens bruttoresultatet steg med 11% til DKK 8.4 mio.

Driftsindtjening (EBITDA) steg med 127% til DKK 0.6 mio.

Resultat efter skat og afskrivninger DKK 0.3 mio. hvilket er forbedring på ca. DKK 1.1 mio. i forhold til samme periode sidste år.

DAC vandt stor ordre fra Axiom Space, Inc. der har den første private kommercielle rumfartskontrakt til at bygge kommercielle moduler til den Internationale Rumstation (ISS). DAC har dermed vist sin førerposition indenfor motionsudstyr til astronauter i rummet også i det nye og voksende marked for kommercielt bemandet rumfart.

ESA forlænger kontrakt på support til helbredsovervågning på rumstationen og tilføjer mulige optioner for de kommende år.

DAC har fået tildelt en signifikant del af den sparsomme testtid på Andreas Mogensens næste flyvning til ISS i 2023, idet vi har fået godkendt tre teknologiske eksperimenter, der kan styrke udviklingen af vores produktportefølje fremover.

Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DAC’s 2021 Årsrapport, fastholdes.





Adm. direktør, Thomas A. E. Andersen udtaler:

”Første halvår af 2022 har været spændende med indgåelsen af Axiom Space, Inc. kontrakten. Dette er noget vi har arbejdet henimod i flere år, og at det endelig er lykkedes, betyder kolossalt meget for firmaet og vores medarbejdere, og det giver mod på mere.

Med kontrakten har vi fået bekræftet vores førerposition indenfor kommercielt motionsudstyr til bemandet rumfart, samt vist at vi er stærkt positioneret i det nye og voksende kommercielle rumfartsmarked - og der er indtil flere andre mulige kunder derude.

Det at vi har fået godkendt tre af vores teknologier til afprøvning i rummet på Andreas Mogensen næste mission til ISS, er ekstremt vigtigt. Disse nye teknologier er på linje med DAC’s hovedteknologiområder indenfor helbredsovervågning, træningsudstyr og vandrensning. De vil hjælpe med at skabe nye kommercielle muligheder i rummet og på jorden. ”

Ledelsesberetning

Med indgåelsen i januar måned af Axiom Space, Inc. Kontrakten er DAC for alvor trådt ind på det private kommercielle rumfartsmarked i USA. Dette betyder ikke blot at DAC supplerer sin statslige (ESA og NASA) kontrakter med private kontrakter, men også, at der er banet mulighed for yderligere salg til private amerikanske rumaktører som arbejder med udvikling af bemandede rumfartøjer og rumstationer.

NASA gav i efteråret kontrakter til tre private konsortier på at begynde udvikling og bygning af flere kommercielle rumstation som skal efterfølge ISS, når den forventes pensioneret omkring 2030. Flere af disse nye rumstationer forventes i dag at få deres første moduler opsendt omkring 2027 og frem. DAC har siden 2017 aktivt forfulgt sådanne kommercielle muligheder i USA og dette vil forsætte i de kommende år.

Succesen på det kommercielle bemandede område, skyldes DAC’s solide erfaring med motionsudstyr til ESA og NASA over de sidste 30 år. DAC har i løbet af foråret 2022 leveret flere af NASA’s nye FERGO-rumcykler, som i løbet af de kommende år skal afløse Selskabets nuværende over 20 år gamle rumcykler på ISS.

Selskabet har i foråret fået udvidet og forlænget kontrakten på support på medicinsk udstyr og helbredsovervågning af astronauter på den Internationale Rumstation. DAC har siden juli 2006, under forskellige former, supporteret de regelmæssige helbredsovervågninger og konditionstest på Den Internationale Rumstation, fra sit kontrolcenter i Odense. Konditionstestene bliver gennemført på selskabets CEVIS- & FERGO-rumcykler og med DAC’s Portable PFS-helbredsovervågningsudstyr. DAC har kontrakter på at vedligeholde udstyret i rummet, sammen med de tilsvarende træningsmodeller på Jorden. Dette er nu blevet forlænget til og med udgangen af 2022, og med option på forlængelser i 2023 og 2024, som ESA kan aktivere. Herudover indeholder kontrakten optioner på forskellige ekstra services og software til kontrol af DAC’s udstyr fra Jorden.

ESA og det danske Uddannelses- og Forskningsministerie har godkendt tre teknologiske eksperimenter fra Danish Aerospace Company A/S til udførelse af den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen på hans næste flyvning i 2023. Disse vil hjælpe virksomheden med dets udvikling af nye teknologier til det nye voksende kommercielle bemandede rumfartsområde, så vel som, dets teknologier til ekstreme miljøer på Jorden. Det drejer sig om afprøvning af firmaets Wearable teknologi i rummet, brugen af Virtual Reality sammen med DAC’s motions udstyr og test af vandrensningsteknologier via Aquaporin Space Alliance.

DAC har forsat arbejdet med interne udviklingsprojekter med forskellige nye wearable (bærbare) sensorer til helbredsovervågning af bl.a. astronaut, og personer i andre ekstreme miljøer på jorden.

DAC bestod igen i første halvår 2022 sit regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/EN9100 standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse af Bureau Veritas.

Forventninger til regnskabsåret

Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DAC’s 2021 Årsrapport, fastholdes:

En omsætning i niveauet DKK 24-27 mio.; og

En driftsindtjening (EBITDA) i niveauet DKK 3-4 mio.

Halvårsrapporten kan findes på DAC’s hjemmeside her:

https://www.danishaerospace.com/da/investor-relations/annual-reports





Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering

Mobil: +45 40 17 75 31

Thomas A.E. Andersen, CEO

Mobil: +45 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

www.DanishAerospace.com

Certified Adviser:

Gert Mortensen, Partner

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Tlf.: +45 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

Vedhæftet fil