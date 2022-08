Futurpreneur et RBC versent 80 000 $ à huit entrepreneur.e.s

TORONTO, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Huit jeunes entrepreneur.e.s en herbe de tout le Canada ont chacun.e reçu 10 000 $ pour lancer l’entreprise de leurs rêves. Les prix, offerts par Futurpreneur et RBC, sont remis dans le cadre de la série d’ateliers numériques gratuits Cap sur mes affaires. Cette série est conçue dans le but d’apprendre aux participant.e.s à tester la viabilité de leur entreprise, à développer un plan d’affaires solide et à mieux comprendre les flux de trésorerie.

Sélectionnés parmi plus de 100 candidatures, les huit prix suivants, d'une valeur de 10 000 $, ont été décernés à des participant.e.s de tout le Canada :



Cinq Prix Jeune entrepreneur.e pour les entrepreneur.e.s âgé.e.s de 18 à 29 ans

Un Prix de l’entrepreneur.e noir.e de demain pour un.e entrepreneur.e noire.e âgé.e de 18 à 39 ans

Un Prix de l’entrepreneur.e autochtone de demain pour un.e entrepreneur.e autochtone âgé.e de 18 à 39 ans

Un Prix de l’entrepreneur.e de demain pour un.e entrepreneur.e âgé.e de 30 à 39 ans

« Futurpreneur donne vie aux éléments les plus ambitieux et fondamentaux de l’entrepreneuriat », a déclaré Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux, RBC. « En favorisant l’accès au mentorat, aux ressources en ligne et au partage global de connaissances, ce programme reflète l’esprit même de l’entrepreneuriat. RBC est fier de soutenir ces leaders dans leur parcours. »

La série en trois parties Cap sur mes affaires a débuté en 2017 et a été financée par la Fondation RBC en appui au programme Objectif avenir RBC, mis sur pied dans le cadre de l’engagement de la banque à investir 500 millions de dollars sur dix ans afin d’outiller les jeunes Canadiens et Canadiennes pour les emplois de demain. Depuis juillet 2020, la série, qui comprend un accompagnement par des entrepreneur.e.s en résidence, a permis à plus de 8 000 jeunes entrepreneur.e.s en herbe de tout le Canada d'acquérir les compétences, la confiance et les connaissances nécessaires pour élaborer un plan d'affaires prêt à être lancé.

Soutenant les entrepreneur.e.s en herbe au Canada, la série d'ateliers Cap sur mes affaires aide les futur.e.s propriétaires d'entreprise à mieux se préparer à lancer leur petite entreprise. La série d'ateliers se déroule tous les deux mois, et les participant.e.s peuvent visiter la page Cap sur mes affaires sur le site Web de Futurpreneur pour s'inscrire aux prochains ateliers disponibles. Les participant.e.s qui assistent aux ateliers Cap sur mon plan d’affaires et Cap sur mon flux de trésorerie peuvent être admissibles à la prochaine série de prix de Futurpreneur.

De plus amples détails au sujet des lauréat.e.s 2022 figurent ci-dessous :

Marie-Renée Grondin, Timininous – Prix de l’entrepreneure de demain

Région : Québec

Timininous est une entreprise québécoise qui conçoit et fabrique des vêtements et des accessoires thermiques en laine de mérinos pour les bébés et les jeunes enfants, afin qu'ils puissent rester au chaud en accompagnant leur famille dans leurs aventures hivernales. La laine de mérinos est une fibre renouvelable et biodégradable de source durable. La mission de la fondatrice Marie-Renée Grondin est de promouvoir un magasinage plus durable et socialement responsable en créant des produits multifonctionnels et durables, permettant aux familles d'acheter moins, mais d'investir dans une qualité supérieure.

Benjamin Feagin, AgriTech North – Prix de l’entrepreneur autochtone de demain

Région : Ontario

AgriTech North est une ferme verticale intérieure, la première de son genre dans le nord-ouest de l'Ontario, qui produit des fruits et des légumes frais toute l'année destinés à la vente en gros. L'entreprise répond à l'insécurité alimentaire et aux défis environnementaux croissants, en utilisant une technologie hydroponique et aéroponique novatrice dans un environnement sans sol qui utilise également 90 % moins d'eau, sans avoir recours aux pesticides, aux herbicides ou aux fongicides chimiques. Sa mission sociale est de réduire de 25 % le coût des produits frais dans les communautés autochtones du Grand Nord et d'augmenter simultanément leur disponibilité dans les communautés qui n'y ont pas accès toute l'année.

Murielle Bien-Aimé, KOMANDŌ – Prix de l’entrepreneure noire de demain

Région : Québec

KOMANDŌ est une entreprise de vêtements située à Montréal, qui crée des sous-vêtements écoresponsables et stylés pour toute personne s’identifiant comme femme, ainsi qu'une gamme de vêtements de rue neutres en genre, conçus pour donner du pouvoir aux individus et les encourager à être eux-mêmes, librement et pleinement.

Elisabeth Turcotte, Déniche Ton Chien – Prix Jeune entrepreneure

Région : Québec

Déniche Ton Chien est une application de jumelage entre adoptant et animal de compagnie qui peut être comparée au site de rencontres Tinder. Pour aider les adoptants à trouver leur animal idéal, l'application fournit des informations sur les trois races de chiens les plus compatibles avec leur personnalité et leur mode de vie. Un algorithme d'IA filtre la base de données de plus de 110 races de chiens disponibles au Québec pour recommander les trois qui correspondent le plus aux désirs et aux besoins de l'adoptant. Le client peut également en apprendre davantage sur les différentes races et comprendre leurs besoins et leurs traits de personnalité avant de s'engager à adopter.

Marie-Ève Aubry, Albéric – Prix Jeune entrepreneure

Région : Québec

Albéric est une marque de vêtements qui aide les consommateurs à construire de manière créative une garde-robe moderne et consciente, où chaque pièce a un sens et répond à un besoin. L'éthique de la créatrice se concentre sur des pratiques de conception et de fabrication responsables afin de minimiser l'impact de sa production sur la planète et sur les petites communautés. En mettant en place un modèle de précommande non traditionnel, la société est en mesure de promouvoir tous les aspects de l'économie circulaire et de garantir que chaque pièce est unique et fabriquée en édition limitée.

Lital Zaslavsky, Something Better – Prix Jeune entrepreneure

Région: Ontario

Something Better est une entreprise qui se consacre à réinventer la catégorie des collations saines pour enfants. La plupart des encas commerciaux pour enfants ne sont tout simplement pas conçus pour eux. Les collations nutritives les ennuient, et les confiseries ne les nourrissent pas. Les barres de céréales sèches ne peuvent pas remplacer un brownie gourmand et les parents ne se sentent pas non plus à l'aise de donner à leurs enfants des brownies gourmands tous les jours. C'est pourquoi Lital et Daniel lancent Something Better afin de combler ce fossé et de proposer un délicieux encas que les enfants adorent, avec un profil nutritionnel que les parents apprécieront. Ils formulent actuellement leur premier produit et prévoient de le lancer officiellement d'ici la fin de l’année 2022.

Thomas Clark, Altrene – Prix Jeune entrepreneur

Région : Ontario

Altrene propose une ligne de soins de la peau véritablement durable appelée « Insekt ». Ses produits sont fabriqués à partir d'extraits d'insectes de source durable parmi d'autres ingrédients naturels, créant ainsi une formulation unique avec des avantages exceptionnels pour la peau et l'environnement. Opérant comme une boutique en ligne via son site Web et d'autres plateformes tierces, Altrene propose, au lancement, un nettoyant pour le visage, une lotion hydratante pour le visage et une huile pour le visage. Au-delà des soins personnels, Insekt encourage des pratiques commerciales durables et plus propres qui contribuent à une économie circulaire et à la préservation de notre planète.

Will Wang, Terra Optima Labs Inc. – Prix Jeune entrepreneur

Région : Ontario

Terra Optima Labs Inc. s'efforce de créer une circularité dans l'industrie alimentaire en convertissant les déchets alimentaires en sol, pour faire pousser plus de nourriture, de manière durable. Ses objectifs sont de réduire les effets environnementaux négatifs de la dégradation des sols, d'atténuer l'insécurité alimentaire et de s'attaquer à l'énorme quantité de déchets alimentaires que le Canada produit chaque année. Terra Optima développe et teste des technologies qui tirent parti des organismes naturels et de la technologie pour transformer les déchets alimentaires et organiques en mélanges d'amendements du sol qui augmentent le rendement des cultures, restaurent la vitalité du sol et séquestrent le carbone. Ces procédés sont inodores, efficaces et s'intègrent directement dans les chaînes d'approvisionnement et créent des produits bénéfiques à l'agriculture et à l'assainissement des sols.