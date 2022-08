Investeringsforeningen Investin – Halvårsrapport 2022

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Investin har i dag behandlet og godkendt foreningens halvårsrapport for 2022.



Afkastudviklingen i foreningens afdelinger blev lavere end forventet. Dette skyldtes, at 1. halvår blev præget af usædvanlige forhold, der gjorde, at næsten alle aktivklasser gav negative afkast.



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted på telefon 44 55 91 60.



Med venlig hilsen



Investeringsforeningen Investin



Tage Fabrin-Brasted



Direktør



Vedhæftede filer