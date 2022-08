NanoXplore acquiert les actifs de XG Sciences

English French

MONTRÉAL, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), leader mondial dans le domaine du graphène, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'elle a été le soumissionnaire gagnant d'une partie importante des actifs de XG Sciences Inc. (« XG Sciences », « XG », ou la « Société ») dans le cadre d'une vente menée par le créancier garanti de premier rang de XG conformément à l'article 9 de l'adoption par le Michigan du « Uniform Commercial Code ». NanoXplore et le créancier principal ont conclu un accord d'achat d'actifs en vertu duquel NanoXplore acquiert, entre autres, la plate-forme de fraisage mécanique de XG, le laboratoire de recherche et développement et tous les brevets et marques déposées émis et en attente. Le paiement de cette transaction est effectué en espèces sans émission d'actions.



Fondée en 2006, XG Sciences s'est spécialisée dans la production de nano-plaquettes de graphène et dans la formulation de matériaux avancés qui amplifient les performances des produits dans diverses applications telles que les matériaux pour anodes de batteries lithium-ion, l'automobile, l'emballage, les composites, le béton et d'autres marchés industriels. La Société a cessé ses activités en juillet. Lorsqu'elle était en activité, la Société a travaillé avec des entreprises de premier plan telles que Ford pour la réduction du bruit et l'allègement en utilisant de la mousse de polyuréthane enrichie de graphène, ainsi que Callaway Golf Company pour des balles de golf enrichies de graphène.

"XG est un de nos concurrents respectés depuis des années, et l'intégration de ses actifs soutiendra la croissance de NanoXplore. Cette acquisition accélère notre participation dans l'espace des matériaux de batteries et augmente de manière significative notre propriété intellectuelle liée au graphène et aux matériaux de batterie améliorés par le graphène ", a déclaré Soroush Nazarpour, président et PDG de NanoXplore.

XG Sciences dispose d'un portefeuille de brevets de haute qualité dans des marchés finaux solides et ses additifs présentent des caractéristiques et des performances attrayantes dans les matériaux d'anodes de batteries, en particulier dans les chimies de batterie à l'état solide de prochaine génération. À la suite de la transaction, NanoXplore possède désormais tous les brevets et demandes de brevets, y compris un portefeuille de 7 brevets (6 délivrés et 1 en attente) de matériaux pour batteries au silicium-graphène et toutes les marques de XG.

Comme le démontre la transaction d'achat d'actifs de XG Sciences, NanoXplore cherche à élargir et accélérer son accès au marché prometteur des matériaux pour anodes de batteries.

A propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels.

NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter www.nanoxplore.ca.

