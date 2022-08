La Banque Laurentienne entame le prochain chapitre de sa transformation infonuagique avec le soutien de Kyndryl

English French

MONTRÉAL, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») et Kyndryl (NYSE : KD), le plus grand fournisseur de services d’infrastructure informatique au monde, annoncent aujourd’hui la disponibilité d’une nouvelle zone d’atterrissage infonuagique pour la Banque, venant s’appuyer sur des plateformes infonuagiques comme celle de Microsoft Azure. La Banque Laurentienne bénéficie désormais d’une base solide et éprouvée pour déployer son environnement hybride multinuage nouvelle génération, lui permettant d’offrir des expériences client enrichissantes et des capacités numériques innovantes.



Ce nouvel environnement, mis en place par le biais de la collaboration stratégique avec Kyndryl, permettra aux services numériques de la Banque de fonctionner de manière efficace et en toute sécurité, faisant bénéficier à ses clients d’une expérience optimale et fluide à chaque point de contact Il aidera également la Banque à accélérer l’introduction de sa solution d’ouverture de compte numérique et de mettre en application une expérience VISA repensée et davantage centrée sur les clients.

L’expertise de Kyndryl en matière d’intégration à travers différents fournisseurs a joué un rôle clé dans l’accélération du parcours infonuagique de la Banque. Kyndryl a une excellente compréhension des systèmes critiques, y compris de nombreuses années de gestion de services auprès de la Banque, procurant l’innovation et les compétences différenciées adaptées à ses besoins. Par ailleurs, la flexibilité unique de Kyndryl lui permet de mobiliser un large éventail de technologies et de compétences au travers de ses propres alliances stratégiques mondiales, incluant Microsoft – ce qui viendra soutenir les objectifs de transformation de la Banque visant à offrir des produits plus efficaces et améliorés aux clients.

Citations

« Avec cette étape importante, nous mettons en œuvre plusieurs priorités clés du plan stratégique de la Banque Laurentienne, notamment en mettant en place notre approche axée sur le numérique et en accélérant l’introduction de notre solution d’ouverture de compte numérique. À travers ce partenariat stratégique avec Kyndryl, nous utilisons notre taille comme un avantage pour stimuler l’innovation, l’agilité et la rapidité. »

—Beel Yaqub, vice-président exécutif, chef de l’Information et de la technologie de la Banque Laurentienne

« Les institutions de services financiers vivent une période de perturbation et de changement, alors qu’elles s’adaptent pour pouvoir répondre aux attentes numériques croissantes de leurs clients. La Banque Laurentienne a clairement défini une stratégie de croissance axée sur ses clients et elle franchit ses jalons à un rythme remarquable. Kyndryl est fière de son partenariat de longue date avec la Banque Laurentienne et nous sommes ravis de soutenir sa transformation alors qu’elle continue à définir les meilleures pratiques en termes d’expériences bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada. »

—Xerxes Cooper, président de Kyndryl Canada

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons plus de 2 900 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 46,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 30,2 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

À propos de Kyndryl

Kyndryl (NYSE : KD) est le plus grand fournisseur de services d’infrastructure informatique au monde. L’entreprise conçoit, développe, gère et modernise des systèmes informatiques complexes dont le monde dépend chaque jour. Les plus de 90 000 employés de Kyndryl servent plus de 4 000 clients dans plus de 60 pays, et 75 % de ces clients figurent au palmarès Fortune 100. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.kyndryl.com.

Renseignements :

Merick Seguin

Conseiller principal, Relations avec les médias

Banque Laurentienne du Canada

Cellulaire : 514 451-3201

merick.seguin@banquelaurentienne.ca