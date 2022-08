English Icelandic

Uppgötvast hefur villa í Áhrifaskýrsla grænnar fjármögnunar OR 2021 (2021 Green Finance Allocation and Impact Report), sem gefin var út sem viðauki Ársskýrslu OR 2021.

Forðuð losun CO 2 var vanmetin í skýrslunni og er leiðrétt áhrifaskýrsla í viðhengi.

Nánari upplýsingar:

Eiríkur Hjálmarsson

Sjálfbærnistjóri OR

eirikur.hjalmarsson@or.is

Viðhengi