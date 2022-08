Début aujourd’hui d’une consultation sur les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada

English French

OTTAWA, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le projet d’actualisation des Directives de consommation d’alcool à faible risque (DCAFR) touche à sa fin. Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) organise une consultation en ligne qui durera quatre semaines, du 29 août au 23 septembre 2022, sur les constats du rapport final.



Avec cette consultation menée auprès de la population canadienne, le CCDUS souhaite recueillir des commentaires sur Le projet d’actualisation des Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada : rapport final pour consultation publique. Ce rapport est l’aboutissement de deux années de recherche et de l’examen de plus de 5 000 études évaluées par des pairs. Cela a permis de s’assurer que les changements apportés s’appuient sur les plus récentes données probantes. Les personnes intéressées peuvent soumettre leurs commentaires dans un bref sondage en ligne.

Le rapport final regroupe trois documents, qui s’adressent chacun à un public précis. Les participants sont invités à nous faire part de leurs commentaires sur un, deux ou les trois documents :

Le résumé grand public s’adresse à tous.

Le résumé technique s’adresse aux organismes de santé, aux professionnels de la santé (médecins, infirmières, conseillers, etc.) et à ceux qui s’intéressent au projet d’actualisation des directives, à ses grandes conclusions, aux risques liés à l’alcool et à leurs implications.

Le rapport technique s’adresse aux spécialistes des questions liées à l’alcool, aux décideurs et aux professionnels de la santé qui souhaitent comprendre le processus suivi pour actualiser les directives, les types de données examinées et la façon dont ces données ont servi à actualiser les directives.

« Ce que nous voulons, c’est offrir aux personnes au Canada des conseils objectifs qui les aideront à prendre des décisions éclairées par rapport à leur consommation d’alcool, a affirmé Alexander Caudarella, premier dirigeant du CCDUS. Nous sommes presque à la ligne d’arrivée. Les commentaires reçus nous aideront à assurer la clarté et la validité de la version finale des directives que nous rendrons publiques cet automne. »

Les Directives de consommation d’alcool à faible risque, publiées par le CCDUS en novembre 2011, étaient l’aboutissement du travail de plusieurs experts des questions liées à l’alcool au Canada. Depuis, de nombreuses études ont été publiées sur le lien entre la consommation d’alcool et ses effets sur la santé physique, la santé mentale et les préjudices sociaux. Plusieurs pays ont actualisé leurs directives pour tenir compte de ces nouvelles connaissances sur les risques et les bénéfices de la consommation d’alcool.

