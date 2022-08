Collège Frontière nomme Mélanie Valcin à titre de nouvelle présidente-directrice générale

English French

TORONTO, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Collège Frontière, l’organisme sans but lucratif qui œuvre pour l’alphabétisation au Canada, a annoncé aujourd’hui la nomination de Mélanie Valcin au poste de présidente-directrice générale.



Mélanie est au service de Collège Frontière depuis près de 20 ans. Elle a d’abord occupé le poste de gestionnaire régionale pour le Québec et le Nunavut, et plus récemment, le poste de vice-présidente, Programmes et Impact.

Avant de se joindre à Collège Frontière, Mélanie a travaillé en éducation communautaire pour la Croix-Rouge canadienne, a coordonné le programme d'échanges internationaux de l'Université Monash, en Australie, et a également œuvré pour le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, à Mexico.

Mélanie a été l'une de nos porte-paroles et nous a représentés au sein de plusieurs réseaux nationaux dont les National Associations Active in Criminal Justice et la Coalition Lisons Canada ! Mélanie siège actuellement au conseil d'administration du Devoir, un journal quotidien proéminent. En 2022, elle a été nommée Black Changemaker par la CBC. Elle fait également partie du Groupe des Trente de Montréal, qui vise à promouvoir la diversité dans la gouvernance.

“Mélanie est la personne idéale pour assumer ce rôle au moment même où Collège Frontière continue d’aller de l’avant avec un ambitieux programme visant à augmenter les niveaux d’alphabétisme au Canada,” rapporte Suzanne Anton, présidente au conseil d’administration du Collège Frontière. “Mélanie est une leader trilingue et respectée, qui crée des environnements de travail collaboratif et rallie toutes les parties prenantes à notre cause. Nous sommes tous et toutes impatient(e)s d'entamer ce nouveau chapitre et de collaborer avec Mélanie pour maximiser l’impact de Collège Frontière.”



Mélanie a été sélectionnée à l’issue d’un processus de recherche mené par une firme de recrutement spécialisée en recherche de cadres exécutifs et dirigé par un comité du conseil d’administration. Mélanie assumera officiellement le poste de présidente-directrice générale le 1er septembre 2022.

À propos de Collège Frontière

Collège Frontière est un organisme national sans but lucratif qui œuvre pour l’alphabétisation. Fondé en 1899, notre travail est basé sur la conviction que l’alphabétisation est un droit. Nous travaillons avec des bénévoles, des partenaires et des communautés pour garantir que tout le monde puisse avoir accès à des programmes d'alphabétisation efficaces. Cette année, près de 25 000 enfants, jeunes et adultes participent à nos programmes gratuits dans plus de 200 communautés à travers le pays. Pour plus d’information sur Collège Frontière, visitez collegefrontiere.ca

