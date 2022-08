Bow Valley College reçoit un financement de 3,8 millions de dollars pour la recherche sur les compétences au Canada 

English French

CALGARY, Alberta, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bow Valley College a été sélectionné pour diriger l’Étude de validation de l’initiative Compétences pour réussir par l’entremise d’un financement de 3,8 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada par le Programme d’apprentissage, d’alphabétisation et d’acquisition des compétences essentielles pour les adultes. Ce projet de recherche appliquée d’une durée de trois ans et demi vise à aider le gouvernement du Canada à assurer l’adoption du modèle récemment lancé de l’initiative Compétences pour réussir à l’échelle nationale grâce à une recherche appliquée validée.



Compétences pour réussir est un modèle de compétences actualisé et modernisé, conçu pour répondre aux nouveaux besoins des étudiants, travailleurs, éducateurs, employeurs, programmes du marché du travail et organismes de prestation de services au Canada. Le modèle actualisé met l’accent sur neuf compétences de base dont les Canadiens ont besoin pour participer, s’adapter et s’épanouir au travail, dans l’apprentissage et dans la vie.

L’étude de validation de l’initiative Compétences pour réussir vise à soutenir la validation du nouveau modèle par le truchement d’un exercice de recherche appliquée effectué à l’échelle nationale. L’étude vise à valider le nouveau modèle de l’initiative Compétences pour réussir en concevant et pilotant des outils d’évaluations des compétences et des modules de formation alignés sur le nouveau modèle.

« Bow Valley College reconnait l’importance des changements apportés au modèle des compétences visant à assurer leur alignement sur les besoins de la main-d’œuvre canadienne, déclare Hana Taleb Imai, doyenne de l’apprentissage fondamental et de l’accès mondial de Bow Valley College. Le collège est bien placé pour soutenir ce travail grâce à l’ampleur de son expérience et de son expertise dans les domaines de l’alphabétisation et des compétences essentielles, et plus particulièrement, ceux de l’évaluation, de la formation et du développement des ressources. »

Grâce aux résultats et aux conclusions de la recherche, le collège proposera des recommandations et des pratiques exemplaires pour une transition vers le modèle de Compétences pour réussir et son adoption.

« Depuis plus de 20 ans, le collège contribue à la recherche dans ce domaine, participant à l’évaluation des compétences liées à la réussite au travail, dans l’apprentissage et dans la vie quotidienne », ajoute Mme Imai.



Bow Valley College est un collaborateur actif au sein d’un vaste réseau national de partenaires et de praticiens dans le domaine des compétences, collaborant avec des intervenants de divers secteurs de l’industrie, de l’éducation, des fournisseurs de services de formation et du gouvernement.

Bow Valley College est fier de s’associer à la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) dans le cadre de cette initiative. La SRSA est bien placée pour soutenir ce travail, car elle possède une expérience considérable en matière de conception, de mise en œuvre et d’évaluation de programmes de formation professionnelle pour adultes au Canada. Notamment, la SRSA a récemment mené une initiative visant à soutenir le lancement du nouveau cadre de l’initiative Compétences pour réussir en fournissant des définitions détaillées de toutes les compétences et des recommandations pour guider la mise en œuvre du nouveau modèle à l’avenir.



Pour plus d’informations au sujet de cette initiative et d’autres programmes de Bow Valley College, vous pouvez contacter :

Hana Taleb Imai, doyenne, himai@bowvalleycollege.ca

Krista Medhurst, directrice de projet, kmedhurst@bowvalleycollege.ca

Alisa Foreman, gestionnaire de projet, aforeman@bowvalleycollege.com

Ce project est financé en partie par le Gouvernement du Canada par le Programme d’apprentissage, d’alphabétisation et d’acquisition des compétences essentielles pour les adultes.