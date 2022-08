English Dutch French

Informations réglementées, informations privilégiées, Louvain, 29 août 2022 (17.40 CEST)

Mise à jour du programme de rachat d’actions propres KBC Ancora jusqu’au 26 août 2022

Dans le cadre du programme de rachat d’actions propres à concurrence de 50 millions d’euros, tel que confirmé le 20 mai 2022, KBC Ancora signale qu’elle a racheté au total 35.050 actions propres au cours de la période du 22 août 2022 au 26 août 2022 inclus.

Les opérations suivantes ont été effectuées au cours de la période concernée :

Date de la

transaction Nombre d'actions Prix moyen (EUR) Prix le plus bas (EUR) Prix le plus élevé (EUR) Montant total (EUR) lun. 22 août 2022 8.300 32,81 32,44 33,50 272.308,06 mar. 23 août 2022 6.000 33,00 32,48 33,14 197.973,60 mer. 24 août 2022 7.000 32,80 32,54 33,00 229.572,70 jeu. 25 août 2022 5.500 32,94 32,75 33,24 181.171,10 ven. 26 août 2022 8.250 32,60 32,18 33,30 268.964,03 TOTAL

(période concernée) 35.050 32,81 32,18 33,50 1.149.989,49 TOTAL (ensemble du programme de rachat) 388.336 34,93 32,18 38,62 13.565.683,98

Toutes les opérations ont été exécutées dans le carnet d’ordres central d’Euronext Brussels.

Depuis le début du programme de rachat d’actions le 10 juin 2022, KBC Ancora a racheté au total 388.336 actions propres, soit 0,50 % du nombre total d’actions émises (à savoir 78.301.314), pour un prix moyen de 34,93 euros par action et pour un montant total de 13.565.684 euros. KBC Ancora a actuellement exécuté 27,13 % du programme de rachat.

Le programme de rachat d’actions propres se déroule dans les limites de l’autorisation de rachat d’actions propres octroyée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 octobre 2020.

---------------------------------

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires de Référence, la stabilité de l'actionnariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d’actionnaires.

Calendrier financier :

27 septembre 2022 Rapport annuel exercice 2021/2022 disponible

28 octobre 2022 Assemblée Générale

Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans

tél.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be

