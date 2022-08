Sunwing rappelle à ses clients pourquoi on est mieux aux Bahamas avec la reprise des vols d’hiver vers Freeport, Grand Bahama

English French

MONTRÉAL, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet hiver, les clients de Sunwing auront la chance de visiter la destination vacances de rêve de Freeport, Grand Bahama, deuxième plus grande ville des Bahamas, à partir du 17 décembre 2022 avec des vols hebdomadaires directs au départ de Montréal et de Toronto à bord de Sunwing Airlines. Des expériences inoubliables attendent les vacanciers en quête de soleil dans les merveilleuses Bahamas, sans oublier le climat agréable, les plages immaculées, les activités sous-marines, les charmants hôtels tout compris et la variété de sites culturels et historiques.



Située au large de la Floride, dans la région nord-ouest des Bahamas, Freeport offre aux voyageurs de tout âge un terrain de jeu tropical avec des températures confortables toute l’année. Les vacanciers découvriront en profondeur cette destination idyllique, grâce à des activités terrestres et nautiques.

Véritable lieu de prédilection pour les amoureux de la nature, Freeport abrite un monde de merveilles sous-marines, comme son récif corallien coloré, Picasso’s Gallery, site de plongée célèbre ayant l’aspect d’une palette de peintre, et ses épaves de navires. Les vacanciers plus audacieux nageront aux côtés de sympathiques requins de récif à Shark Alley pour vivre une expérience magique ou exploreront l’un des plus grands réseaux de grottes sous-marines du monde au parc national de Lucayan.

Les vacanciers devront absolument visiter le Garden of the Groves, où ils pourront explorer les sentiers sinueux, les cascades, les fontaines étincelantes et la chapelle pittoresque, tout en observant de nombreux oiseaux migrateurs et des papillons.

Ceux qui souhaitent prendre du soleil peuvent étendre leur serviette sur les plages immaculées de Freeport, notamment les plages Gold Rock et Taino, ainsi que la plage Fortune, une oasis isolée à l’extrémité sud-ouest de Grand Bahama. À cet endroit, les clients de Sunwing exploreront la culture et la cuisine locales en assistant à des spectacles sur la place Count Basie ou se rendront au marché de Port Lucaya, un centre commercial et de restauration au bord de l’eau, où acheter des souvenirs faits à la main.

Lors de leur voyage à Freeport avec Sunwing, les clients vivront une charmante expérience de vacances tout compris au Viva Wyndham Fortuna Beach, situé sur une plage magnifique et proposant une foule de commodités pour divertir les clients de tout âge pendant leur séjour. Les clients profiteront de repos au bord de la piscine d’eau douce ou sur la plage, d’activités telles que le trapèze, de paintball, la plongée avec tuba et le volleyball de plage, du programme VivaFit de l’hôtel et du parcours de golf ($) situé à proximité, au Grand Lucayan. Avec un choix de quatre restaurants et deux bars, les clients prendront leur repas au buffet ou profiteront des restaurants à la carte qui servent une variété de cuisines.

Avec des vols hebdomadaires directs à partir du 17 décembre 2022 de Montréal et de Toronto, les clients de Sunwing peuvent réserver dès aujourd’hui leurs séjours hivernaux tout compris au Viva Wyndham Beach Resort de Freeport, à Grand Bahama.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

