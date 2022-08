Le gouvernement canadien prolonge le contrat du navire de soutien militaire Asterix jusqu’en 2025, avec option d’achat

English French

OTTAWA, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Federal Fleet Services (FFS) a annoncé aujourd’hui que le gouvernement du Canada a confirmé une prolongation de deux ans du contrat de services de soutien en mer pour le navire de soutien militaire, NM Asterix. Le NM Asterix fournit des services exemplaires à la Marine royale canadienne (MRC) à travers le monde depuis son déploiement en 2018.



Au cours des cinq dernières années, le NM Asterix a assuré une performance sans faute dans le cadre d’opérations de l’OTAN et de ses alliés, du golfe Persique à l’Afrique de l’Est et à la péninsule coréenne, en contribuant à diverses missions incluant le contre-terrorisme et l’application de sanctions. Le navire n’a connu aucune suspension de service non prévue, ce qui témoigne de la grande fiabilité de l’équipage, du navire et de ses systèmes. Le NM Asterix a d’ailleurs été largement reconnu par les marines alliées du monde entier, notamment pour le processus d’approvisionnement qui l’ont qualifié de référence en matière d’acquisition navale.

Considérant que le Canada a, depuis un certain temps déjà, établi avoir besoin de jusqu’à quatre navires de ravitaillement permanents, la prolongation de contrat du NM Asterix permet à la MRC de maintenir ses capacités essentielles de ravitaillement en mer, aujourd’hui et à l’avenir, en attendant la livraison de deux navires de ravitaillement de la classe Protecteur.

« Le maintien de la capacité du NM Asterix au profit du Canada et de l’OTAN est une décision judicieuse. La capacité stratégique du navire est essentielle pour permettre au pays de maintenir et déployer une marine performante en haute mer. La MRC peut être déployée partout dans le monde en réponse à des crises, des conflits ou pour soutenir des missions humanitaires. Autant les marins que le personnel civil chez FFS sont fiers de pouvoir continuer à fournir cette capacité essentielle. Le NM Asterix est devenu, à juste titre, un élément permanent et bien intégré de la flotte de la MRC », a déclaré le contre-amiral (retraité) Gilles Couturier, Chef de la direction de FFS.

La période totale de location optionnelle du NM Asterix est de 10 ans, cependant le Canada peut se prévaloir de l’option d’achat à tout moment.

Le NM Asterix a été converti chez Davie en 18 mois seulement, passant d’un porte-conteneurs à un navire de soutien militaire, et ce, à un prix représentant une valeur réelle

pour les contribuables canadiens. Unique en son genre au pays, l’équipage du NM Asterix est composé à la fois de membres de FFS et de la MRC.

À propos de Federal Fleet Services

Federal Fleet Services Inc. soutient les opérations militaires, gouvernementales et humanitaires par le biais de la construction, de la possession, de l’entretien et de la gestion de navires complexes et essentiels. Pour en apprendre davantage, visitez federalfleet.ca.

Renseignements :

Gilles Couturier

Chef de la direction, Federal Fleet Services

+1-343-961-1781