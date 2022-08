Galapagos ontvangt transparantieverklaring van FMR LLC

English Dutch

Mechelen, België; 29 augustus 2022, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van FMR LLC.



Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1, heeft Galapagos op 25 augustus 2022 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van FMR LLC, waarin staat dat zij 3.710.782 stemrechten in Galapagos bezit, bestaande uit 3.710.782 aandelen. FMR LLC controleert beleggingsfondsen Fidelity Management & Research Company LLC, FIAM Holdings LLC, Fidelity Management Trust Company en Strategic Advisers LLC, waarvan Fidelity Management & Research Company LLC haar positie heeft verlaagd tot 3.272.828 stemrechten, en Strategic Advisers LLC haar positie heeft uitgebreid tot 10.322 stemrechten. Zo is de deelneming van de eerstgenoemde gecontroleerde onderneming uit de FMR LLC groep individueel onder de 5% drempel gedaald. FMR LLC bezit gezamenlijk met haar gecontroleerde ondernemingen 3.710.782 van de stemrechten van Galapagos. Dit komt neer op 5,65% van de 65.728.511 momenteel uitstaande Galapagos aandelen. FMR LLC blijft zo boven de 5% kennisgevingsdrempel van Galapagos’ stemrechten. De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.

1 Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

