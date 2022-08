2. kvartal 2022: Jobmarkedet stabilt efter sommerferien

Jobindex' nettoomsætning steg til 240 mio. kr. i 1. halvår 2022 mod 206 mio. kr. sidste år, en stigning på 16%. Resultat før renter og skat steg med 21% til 95 mio. kr. mod 78 mio. kr. i 1. halvår 2021.

Det danske jobmarked tabte noget af dampen i slutningen af halvåret. Antallet af nyindrykkede jobannoncer faldt, men har stabiliseret sig på omkring 30.000 om måneden. Det er udtryk for et fortsat højt aktivitetsniveau på jobmarkedet.

Jobindex fastholder sine sidst udmeldte forventninger om en nettoomsætning i niveauet 450 mio. kr. og et driftsresultat før renter og skat i niveauet 170 mio. kr. for hele året.

Stabilt jobmarkedet på lidt lavere niveau

"30.000 nyindrykkede jobannoncer hver måned er lavere end det niveau på op mod 35.000, vi oplevede i årets første måneder. Men det er fortsat et højt niveau, og det gælder næsten alle brancher og fagområder: For eksempel er antallet af offentlige jobannoncer på det højeste niveau nogensinde," siger Kaare Danielsen i forbindelse med koncernens 2. kvartalsmeddelelse.

Byggeriet er ramt af opbremsning

"Vi kan dog også se, at udfordringerne begynder at melde sig i udvalgte brancher. Vi kan f.eks. se, at byggeri og anlæg er på vej ind i en opbremsning. Det er en udvikling, der har været ventet, og hvor rentestigning, brudte forsyningslinjer og generel usikkerhed alle spiller ind, og vi kan se, at effekterne begynder at vise sig i antallet af jobannoncer," siger Kaare Danielsen.

Nytænkning i annoncering og rekruttering

Det overordnede billede er dog stadig et stærkt jobmarked med fortsat stor efterspørgsel på mange områder. Det betyder, at arbejdsgiverne bruger ekstra ressourcer på at finde og tiltrække de ønskede kompetencer. Det giver sig udtryk i, at de er mere åbne for at supplere deres annoncering med tillægsydelser for at gøre deres rekruttering mere målrettet og succesfuld.

