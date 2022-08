COIL: BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OP 14 SEPTEMBER 2022

French English Dutch

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OP 14 SEPTEMBER 2022

VOORSTEL UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND TER WAARDE VAN BRUTO EUR €1,00 PER AANDEEL

Brussel, 30 Augustus 2022 (08.00) - De raad van bestuur van COIL, wereldleider op het gebied van anodisatie van aluminium, heeft beslist om op 14 september 2022 een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen om de uitbetaling voor te stellen van een interimdividend van 1,00 euro bruto per aandeel. Dit interimdividend zou betaalbaar zijn vanaf 30 september 2022. De solide financiële toestand van de vennootschap maakt het mogelijk deze uitkering te verzekeren en tegelijk voldoende liquiditeiten te behouden om de winstgevende groeistrategie van COIL voort te zetten.

De documenten ter voorbereiding van de vergadering zijn beschikbaar op de website van de vennootschap op het volgende adres: http://investors.coil.be/

OVER COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 110 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2021 een omzet gerealiseerd van ongeveer 25 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com



