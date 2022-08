Agfa-Gevaert Groep en AURELIUS Group ondertekenen overeenkomst voor verkoop van Agfa's divisie Offset Solutions - Gereglementeerde informatie

English Dutch

Mortsel, België – 30 augustus 2022 – 8.15 uur CET



In het kader van het lopende transformatieproces heeft de Agfa-Gevaert Groep een overeenkomst voor de aankoop van aandelen getekend met AURELIUS Group voor de verkoop van zijn divisie Offset Solutions. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zou AURELIUS Group de divisie Offset Solutions verwerven tegen een ondernemingswaarde van 92 miljoen euro, onder voorbehoud van de gebruikelijke aanpassingen van het werkkapitaal en de netto financiële schuld alsook het in mindering brengen van het minderheidsaandeel en de netto pensioenschuld.

De divisie Offset Solutions is een wereldwijde leverancier aan de offsetdrukindustrie, die commerciële drukkers, kranten- en verpakkingsdrukkers geïntegreerde oplossingen biedt voor drukvoorbereiding en drukwerk.

De voorgestelde transactie is onderworpen aan de gebruikelijke informatie- en consultatie van werknemers, goedkeuringen van regelgevende instanties en closing-voorwaarden. Beide partijen streven ernaar de transactie in de loop van het eerste kwartaal van 2023 af te ronden.

Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep, zei: "De verwachte verkoop van de divisie Offset Solutions is een belangrijke stap zijn in ons voortdurende transformatieproces. Het zal ons in staat stellen de focus op onze groeiactiviteiten te verhogen, wat cruciaal is voor toekomstig succes in onze markten. Na alle opties te hebben onderzocht, zijn wij van mening dat de voorgestelde transactie de best mogelijke oplossing is voor al onze stakeholders: de werknemers die in de divisie werken, de klanten in de offsetsector en onze aandeelhouders."

Agfa werd bijgestaan door de investment bank BNP Paribas Fortis Advisory en door het advocatenkantoor Linklaters.

Deze aankondiging bevat voorkennis.

Over Agfa-Gevaert

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit vier divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print & Chemicals en Offset Solutions. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2021 boekte de Groep een omzet van 1.760 miljoen euro.



Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communication

T +32 (0) 3 444 71 24

E viviane.dictus@agfa.com

