Prévention et Santé au travail : Cegedim Santé et Val Solutions optimisent le suivi médical grâce à la téléconsultation nouvelle génération

Les nouveaux besoins des professionnels de la santé au travail, mis notamment en lumière par la crise du COVID-19, et accélérés par la réforme de la santé au travail (Loi du 2 août 2021), ont conduit Cegedim Santé, éditeur de solutions et services dédiés aux professionnels de santé, et Val Solutions, leader en France de solutions logicielles en prévention et santé au travail, à mettre en place un partenariat industriel. L’objectif est de permettre à tous les clients de Val Solutions - professionnels des services de santé au travail, entreprises privées et publiques – de pouvoir utiliser la solution de téléconsultation de dernière génération Maiia de Cegedim Santé pour améliorer le suivi médical de leurs 12 millions de salariés et agents, et développer la prévention, véritable enjeu de santé publique.

Cegedim Santé et Val Solutions : une synergie prometteuse

Pour répondre aux nouveaux enjeux des services de prévention et de santé au travail, Val Solutions a choisi la suite Maiia pour mettre à la disposition de tous ses clients (uEgar, Préventiel, notamment) une solution sécurisée de téléconsultation, de partage de documents et de messagerie instantanée innovante pour simplifier le suivi médical des salariés/agents au quotidien.

Deux acteurs au service de la prévention et de la santé au travail

En rapprochant leurs solutions, les deux éditeurs qui partagent la même vision d’accompagnement des professionnels de santé et les mêmes valeurs d’écoute, de responsabilité et de service, proposent désormais aux entreprises publiques et privées une offre unique et hautement sécurisée afin d’améliorer la prévention, la santé et la qualité de vie au travail.

L’interopérabilité entre Maiia et les logiciels Val Solutions permet, via un connecteur déjà opérationnel, de synchroniser automatiquement les rendez-vous de téléconsultation et en informer les différents participants. Il s’agit d’un gain de temps précieux dont bénéficieront immédiatement les utilisateurs.

Maiia, la suite de solutions digitales nouvelle génération

Au-delà de la téléconsultation, Maiia facilite le lien avec la médecine de ville grâce à sa messagerie instantanée intégrée, Maiia Connect, qui permet d’inviter gratuitement et de façon sécurisée un confrère à échanger ou rejoindre un groupe de discussion même si celui-ci n’est pas équipé de Maiia. Ainsi, ce sont plus de 100 000 professionnels de santé, médecins et paramédicaux exerçant dans tous types de structures, qui peuvent d’ores et déjà échanger et partager des informations au quotidien, très simplement et en toute sécurité.

Interopérable, la suite Maiia permet une installation simple et rapide dans l’ensemble des environnements logiciels médicaux et un haut niveau de sécurité et de protection des données, hébergées en France par cegedim.cloud (certifiée HDS, ISO 20000-1/27001/27017/27018 et ISAE 3402).

uEgar, une plateforme collaborative et pluridisciplinaire au service de tous

En intégrant Maiia à sa plateforme connectée 100% digitale uEgar®, Val Solutions renforce son offre pour apporter toujours plus d’innovations, de fonctionnalités et de services à ses clients, et met à disposition des 12 millions de salariés/agents, la solution de téléconsultation offrant le plus de services et d’innovation. Cette interface sera également proposée à ses autres clients dès la rentrée.

uEgar® offre un outil métier pluridisciplinaire pour les équipes de santé au travail, un espace collaboratif pour les entreprises et un espace personnel pour les salariés, my uEgar®. Conçue par et pour ses utilisateurs, et développée par les experts de Val Solutions, uEgar® présente des fonctionnalités simplifiées et des mécanismes intelligents qui optimisent le temps administratif des équipes au profit de plus de disponibilités pour les visites médicales et les actions de prévention sur le terrain.

« Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l’engagement de Cegedim Santé auprès des services de santé au travail et de l’ensemble des français suivis dans le cadre de leur activité professionnelle. Avec Maiia, nous innovons et accélérons notre développement afin de renforcer la prévention des risques professionnels et ceux liés à la santé mentale, d’améliorer la Qualité de Vie au Travail et de faciliter les liens avec la médecine de ville », déclare Jean-Baptiste Ducasse, Vice-Président de Cegedim Santé.

« Depuis 40 ans, nous sommes aux côtés des professionnels des services de prévention et de santé au travail, des entreprises et de la fonction publique. Nous investissons en continu pour proposer les innovations utiles à la prévention des risques professionnels au bénéfice de la santé de tous les travailleurs, salariés ou agent de la fonction publique », explique Didier Trutta, Président Fondateur de Val Solutions.

« Nous accélérons et nous intégrons les dernières technologies pour proposer de nouvelles innovations et de l’agilité digitale à nos clients. Notre objectif, c’est d’associer l’ensemble des acteurs pour prévenir les risques professionnels, préserver la santé physique et psychique, et enfin, pour améliorer la Qualité de Vie au Travail des 12 millions de salariés français aujourd’hui couverts par nos solutions », renchérit Yannick Jarlaud, Directeur Général de Val Solutions.

Pour en savoir plus sur uEgar et Maiia

uEgar® est une plateforme connectée créée pour favoriser la santé au travail et la prévention des risques professionnels, encourager les échanges collaboratifs et engager durablement l’entreprise et ses salariés dans une démarche de prévention efficace.

• 100% sécurisée : les données de santé sont hébergées en France, garanties par une certification HDS et des process continus de contrôle de sécurité des environnements ;

• Interopérable : uEgar® est une plateforme ouverte, 100 % interfaçable avec d’autres outils grâce à des API standards ;

• Propose la certification en ligne des documents (archivage et signature électronique à valeur probante).



Maiia Téléconsultation et sa messagerie gratuite et instantanée qui connecte tous les professionnels de santé, Maiia Connect



Maiia Connect permet en un clic une interaction permanente de l’ensemble des professionnels, en proposant de manière sécurisée, la possibilité de consulter un confrère ou de l’inviter à rejoindre un échange entre spécialiste ou expert d’un domaine médical. Un atout qui s’inscrit dans le cadre de la loi Santé Travail du 02 Août 2021 et qui ouvre de vraies perspectives aux médecins du travail. C’est aussi, une facilité d’échanges et de documents médicaux personnels entre le salarié/agent et son médecin du travail, l’infirmière, ou les autres intervenants en prévention des risques professionnels.

A propos de Val Solutions

Val Solutions : 140 Collaborateurs - est une entreprise de services du numérique, leader dans le domaine de la prévention et de la santé au travail auprès des professionnels des Services de Santé au Travail, des Entreprises et de la Fonction Publique. Les solutions numériques de Val Solutions couvrent 12 millions de salariés et d’agents de la fonction publique - soit 43 % de la population active en France - et plus de 880 000 entreprises suivies par 12 000 professionnels de santé au sein de 140 Services sur 220 Services de Santé au Travail Interentreprises en France et des 550 Services de Santé au Travail intra Entreprises et Fonction Publique. Val Solutions fait partie du Groupe lyonnais Imagine Human.

A propos de Imagine Human

Le Groupe Imagine Human, dirigé par Yannick JARLAUD, dont l’actionnaire majoritaire est le family office Evolem, regroupe 4 sociétés : Ariane Conseil, FOR ME Assistance, Val Solutions et Gamma Software. Le groupe Imagine Human est un réseau d’entrepreneurs engagés dans leurs métiers qui partagent les mêmes valeurs et propose à ses clients des approches et des solutions complémentaires associant Conseils, Logiciels et Services, tous dédiés à la prévention, la santé et la qualité de vie au travail. Les sociétés du groupe ont été primées à de nombreuses reprises : le Prix de l’Innovation RH obtenu par FOR ME Assistance en 2018, Le Prix de l’Innovation Préventica décerné à WinLassie en 2019 et le Prix de l’innovation Préventica 2019 « APPTIV’ : Application Active de prévention » et uEgar en 2021 récompensant Val Solutions. Le groupe Imagine Human accompagne plus de 1200 clients actifs et un total de 13 millions de salariés couverts par l’une de nos solutions.



A propos d’EVOLEM

Family office créé en 1997 par Bruno ROUSSET, fondateur d’APRIL, EVOLEM s’est donné pour mission de faire grandir des initiatives durables en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de l’éducation et de l’environnement. Catalyseur d’initiatives, EVOLEM compte aujourd’hui 24 collaborateurs et s’appuie sur son triple ancrage entrepreneurial, familial et citoyen pour porter une vision responsable de son métier. Actionnaire et partenaire engagé dans la durée, EVOLEM accompagne des PME pour en faire des ETI, épaule des startups pour asseoir leur modèle, et soutient plus largement des projets à dimension philanthropique.

EVOLEM, dirigé aujourd’hui par Nicolas ROUSSET, a accompagné depuis sa création plus d’une centaine d’entreprises, ce qui représente aujourd’hui 5 100 emplois et près de 730 M€ de chiffre d’affaires agrégés.

À propos de Cegedim Santé :

Filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé représente l’ensemble des solutions en santé interopérables de Cegedim utilisées par 100 000 professionnels de santé et portées par des équipes de 1300 collaborateurs engagés, présents dans toute la France. Sa vocation est d’aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, ainsi que d’améliorer l’accès aux soins et les parcours de soins. Cegedim Santé rassemble les 3 filiales historiques du Groupe : CLM, RM Ingénierie et Maiia. La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins des professionnels de santé et des patients en France.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

