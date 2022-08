Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

30.8.2022 klo 11.00

Aktia alkaa taas maksaa talletuskorkoa määräaikaisille talletuksille

Aktia on alkanut maksaa 1,25–1,75 prosentin talletuskorkoa määräaikaisille talletuksille 29.8.2022 alkaen. Päätöksen taustalla on viimeaikainen korkojen nousu, joka on päättänyt poikkeuksellisen matalien korkojen ajanjakson.

”Aktia on aktiivinen toimija, joka edelläkävijänä korkojen noustessa on päättänyt aloittaa koron maksamisen määräaikaisille talletuksille. On luonnollisesti asiakkaan etu, että talletuksista saa jälleen korkoa, eikä korkojennousu johda ainoastaan esimerkiksi asuntolainakustannusten kallistumiseen. Talletukset ovat perinteisesti olleet olennainen osa pankkien varainhankintaa, ja nousevat korot ovat mahdollistaneet paluun tähän päättäen pitkän ja poikkeuksellisen nollakorkojen tai jopa negatiivisten korkojen ajanjakson”, toteaa Aktian pankkiliiketoiminnan johtaja Anssi Huhta.

Aktia maksaa vähintään 10 000 euron suuruiselle vuoden määräaikaiselle talletukselle 1,25 prosentin koron. Jos asiakas tekee vähintään samansuuruisen sijoituksen esimerkiksi Aktian rahastoon, nousee korko 1,75 prosenttiin. Molempien tarjousten vähimmäistalletus on 10 000 euroa. Tuplatarjousta hyödynnettäessä minimisijoitusmäärä on näin 20 000 euroa (talletus + muu sijoitus).

Tarjous on voimassa yksityishenkilöille 30.9.2022 asti.

Lisätietoja kampanjasta ja sen ehdoista: www.aktia.fi/talletustarjous

