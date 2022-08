Dato: 30. august 2022

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2022

Storaktionærmeddelelse

Kim Pedersen har meddelt, at han personligt har erhvervet aktier, således at han nu ejer 40.732 stk. aktier, samt at han gennem hans 100 % ejede og kontrollerede selskab immoinvest.dk ApS ejer 441.554 stk. aktier. I alt 482.286 stk., svarende til en samlet ejerandel på 5,0 % af aktiekapitalen i Skjern Bank A/S.

Venlig hilsen

Skjern Bank

Per Munck

munck@skjernbank.dk

