Copenhagen Capital A/S – Periodemeddelelse for 1. halvår 2022

Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens ikke-reviderede delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2022, hvorfra det kan fremhæves:

Resultat for 1. halvår af 2022 blev efter skat et overskud på 90,1 mio. kr. mod 55,5 mio. kr. for 1. halvår 2021.

Koncernens egenkapital er pr. statusdagen opgjort til 551,2 mio. kr. mod 402,8 mio.kr pr. 30. juni 2021.

Omsætningen er opgjort til 20,8 mio. kr. for 1. halvår 2022 mod 17,9 mio. kr. for 1. halvår 2021.

Resultat før værdireguleringer og skat (EBVAT) blev 8,7 mio. kr. for perioden mod 8,0 mio. kr. for samme perioden sidste år.

Dagsværdien af koncernens ejendomme udgør pr. 30. juni 2022 1.129 mio. kr. mod 910,8. mio. kr. pr. 30 juni 2021. Det gennemsnitlige vægtede afkastkrav udgør 3,57%

Dagsværdi af gæld i ejendommene udgør pr 30. juni 2022 467,4 mio. kr. og loan to value er opgjort til 41,39%.

Kursreguleringer af gæld har påvirket resultatet positivt med 62,3 mio. kr.

Resultat pr. aktie er opgjort til 1,68 kr.

Indre værdi pr. 30. juni 2022 er opgjort til 8,79 kr.

I perioden har Copenhagen Capital A/S solgt ejendommen Møllegade 3, 2200 København N i en selskabshandel med overtagelse d. 3. marts 2022. Købesummen overstiger den bogførte værdi med ca. 11%.

I juli måned er der indgået salgsaftale vedr. ejendommen Frederikssundsvej 11, 2400 København NV. Ejendommen sælges til AkademikerPension i en skødehandel for 115,0 mio. kr. svarende til 14% over den bogførte værdi. Overtagelsen sker pr. 1. december 2022.

Copenhagen Capital A/S fastholder forventningerne til 2022 om et resultat af primær drift mellem 17,0 mio. og kr. 20,0 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Der forventes samlet for året positive værdireguleringer.

”I årets første 6 måneder har vi holdt fokus på organisationen og driften af kerneforretningen. Ejendomsporteføljen er i god drift og tomgangen er lav.” Udtaler direktør Rasmus Greis og fortsætter ”Frasalget af Møllegade 3, København N og Frederikssundsvej 11, København NV har frigivet ressourcer, som dels er brugt til at udbetale udbytte til aktionærerne på samlet 23,6 mio. kr. og dels giver mulighed for opkøb af yderligere ejendomme, såfremt de rigtige muligheder skulle opstå i et usikkert marked som er påvirket af et ustabilt politisk miljø samt stigende inflation og renter.”

