Osisko dépose une mise à jour de l’estimation des ressources minérales à Windfall en vue de l’étude de faisabilité à venir d’ici la fin de 2022

English French

4,1 Moz en ressources mesurées et indiquées à une teneur moyenne de 11,4 g/t Au



3,3 Moz en ressources présumées à une teneur moyenne de 8,4 g/t Au

TORONTO, 30 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (TSX : OSK, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier une mise à jour de l’estimation des ressources minérales (l’« ERM ») pour le gîte Windfall, un gîte aurifère à haute teneur de calibre mondial entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.

Cette ERM reflète les résultats d’environ 1,9 million de mètres de forage, dont 1,7 million de mètres ont été effectués par Osisko depuis octobre 2015 jusqu’en mai 2022, ainsi que tous les résultats d’analyses reçus jusqu’au 7 juin 2022. L’ERM servira de fondement pour l’étude de faisabilité à venir sur le projet Windfall (« EF »), dont le dépôt est prévu d’ici la fin de l’année 2022.

FAITS SAILLANTS

4,1 Moz en ressources mesurées et indiquées (« M&I ») à une teneur moyenne de 11,4 g/t Au

Augmentation des ressources M&I de 26 % (0,8 Moz Au)

Hausse de la teneur des ressources M&I de 8 %

Lynx contient 65 % du total de l’ERM (3,1 Moz en ressources M&I à une teneur moyenne de 13,0 g/t Au; 1,7 Moz en ressources présumées à une teneur moyenne de 10,8 g/t Au)

L’ERM est contenue à 50 % dans 26 modèles fil-de-fer et à 75 % dans 97 modèles fil-de-fer.

98 % de l’ERM se situe entre la surface et une profondeur verticale de 1 200 mètres

La rampe d’exploration dans le gîte Lynx est maintenant à une profondeur verticale de 635 m

L’extraction et le transport de l’échantillon en vrac Lynx 600 ont été complétés, le traitement par usinage à forfait est imminent et les résultats sont attendus au début du T4 2022

L’étude de faisabilité sera terminée tel que prévu d’ici la fin de 2022.



John Burzynski, chef de la direction d’Osisko, a déclaré : « Nous avons été très occupé cet été et avons réussi à franchir un autre jalon important à Windfall. Avec cette dernière mise à jour de l’ERM avant notre étude de faisabilité à venir, nous avons atteint et même dépassé nos objectifs pour le programme de forage à Windfall : un inventaire robuste de ressources mesurées et indiquées de plus de 4 millions d’onces, à une teneur moyenne de plus de 10 g/t Au. L’ampleur de Windfall et la teneur du gîte n’ont fait que grimper depuis la découverte de Lynx par Osisko vers la fin-2016. Lynx représente maintenant presque les deux tiers (65 %) de l’or total contenu dans l’ERM, et continue d’impressionner avec des ressources M&I totalisant 3,1 Moz à une teneur moyenne de 13,0 g/t Au et ce, uniquement pour Lynx. »

M. Burzynski a ensuite ajouté : « Il est important de noter que nous avons terminé l’extraction et le transport de l’échantillon en vrac de la zone Lynx 600 (Triple Lynx) en août, et l’usine à forfait se prépare à traiter le matériel d’essai. Nous nous attendons à recevoir les résultats du traitement de cet échantillon à haute teneur d’ici le début d’octobre et nous anticipons que ces résultats confirmeront encore une fois une teneur plus élevée que celle indiquée par forage. À titre de rappel, le traitement des deux échantillons en vrac précédents, provenant des parties supérieures du gîte, a livré des résultats avec des teneurs qui étaient 26 % et 89 % plus élevées que les teneurs indiquées par forage (voir les communiqués publiés par Osisko le 11 juin et le 11 décembre 2019). Et pour terminer, les travaux sur l’étude de faisabilité de Windfall avancent à bon train et nous prévoyons toujours déposer l’étude d’ici la fin de l’année 2022. »

Les tableaux pour l’ERM ci-dessous montrent la sensibilité aux teneurs de coupure (tableau 1) ainsi que les ressources pour chaque secteur du gîte Windfall (tableau 2).

Tableau 1 : Sensibilité de l’estimation des ressources minérales du gîte aurifère Windfall

Teneur de

coupure2

(g/t Au)

Mesurées + Indiquées Présumées Tonnes1

(000 t) Or

(g/t) Ag

(g/t) Onces Au1

(000 oz) Onces Ag1

(000 oz) Tonnes1

(000 t) Or

(g/t) Ag

(g/t) Onces Au1

(000 oz) Onces Ag1

(000 oz) 5,0 8 213 13,9 7,0 3 667 1 854 7 986 10,7 6,0 2 760 1 545 4,5 9 029 13,1 6,7 3 791 1 935 9 078 10,0 5,6 2 927 1 638 4,0 9 950 12,2 6,3 3 917 2 020 10 561 9,2 5,2 3 129 1 754 3,5 11 061 11,4 5,9 4 050 2 114 12 287 8,4 4,8 3 337 1 892 3,0 12 388 10,5 5,6 4 188 2 217 14 299 7,7 4,4 3 547 2 033 2,5 18 526 9,8 4,8 5 848 2 849 20 397 7,0 3,8 4 583 2 496

Remarques : 1Les valeurs ont été arrondies au millier près, ce qui pourrait générer de légers écarts. 2L’ERM utilise une teneur de coupure de 3,5 g/t Au. 3La variation de la teneur de coupure ne s’applique pas au matériel empilé.

Tableau 2 : Estimation des ressources minérales du gîte aurifère Windfall par secteur (teneur de coupure de 3,5 g/t Au)

Secteur

Mesurées Indiquées Présumées Tonnes1

(000 t) Or

(g/t) Ag

(g/t) Or1

(000 oz) Ag1

(000 oz) Tonnes1

(000 t) Or

(g/t) Ag

(g/t) Or1

(000 oz) Ag1

(000 oz) Tonnes1

(000 t) Or

(g/t) Ag

(g/t) Or1

(000 oz) Ag1

(000 oz) Lynx2 671 11,4 7,2 247 154 6 638 13,2 6,7 2 814 1 426 4 774 10,8 6,9 1 663 1 063 Underdog - - - - - 928 9,5 3,4 284 101 4 072 7,7 3,0 1 011 397 Main3 109 9,4 4,4 33 16 2 685 7,6 4,8 655 412 2 799 5,8 3,3 518 296 Triple 8 - - - - - - - - - - 642 7,0 6,6 145 136 Total (in situ) 780 11,1 6,8 279 170 10 250 11,4 5,9 3 754 1 939 12 287 8,4 4,8 3 337 1 892 Minerai empilé4 32 16,9 4,3 17 4 - - - - - - - - - - Total 811 11,4 6,7 297 174 10 250 11,4 5,9 3 754 1 939 12 287 8,4 4,8 3 337 1 892

Remarques : 1Les valeurs ont été arrondies au millier près, ce qui pourrait générer de légers écarts. 2Le secteur Lynx inclut : Lynx Main, Lynx HW, Lynx SW, Lynx 4 et Triple Lynx. 3Le secteur Main inclut : Zone 27, Caribou 1 et 2, Caribou Extension, Bobcat, Mallard, Windfall Nord, et les zones F. 4La teneur de coupure ne s’applique pas au matériel empilé. Voir les remarques concernant l’estimation des ressources minérales du gîte aurifère Windfall ci-dessous.

La présente ERM est le résultat de 4 834 sondages (1 852 861 mètres de carottage) dans le secteur des ressources, incluant 4 152 sondages (1 665 282 mètres de carottage) forés par Osisko entre octobre 2015 et mai 2022, avec les résultats d’analyse reçus jusqu’au 7 juin 2022. L’ERM de Windfall (dont la date d’effet est le 7 juin 2022) a été préparée par Osisko et révisée et vérifiée par BBA inc. de Montréal (Québec). Le rapport technique complet, qui est en voie de préparation conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société dans un délai de 45 jours.

La présente estimation des ressources minérales reflète l’état actuel de l’interprétation géologique basée sur les résultats de forage intercalaire, de cartographie souterraine et de l’échantillonnage en vrac. La plupart des enveloppes minéralisées dans le secteur Main sont associées à des filonnets de pyrite. Les lentilles minéralisées à Lynx et à Underdog forment un impressionnant réseau anastomosant de veines riches en quartz et riches en pyrite. Le système minéralisé se situe près des contacts entre les roches volcaniques et les roches intrusives pré-minéralisation dans les secteurs Main et Lynx, et plus spécifiquement, dans les unités intrusives pré-minéralisation à Underdog.

L’ERM est contenue à 50 % dans 26 modèles fil-de-fer et à 75 % dans 97 modèles fil-de-fer. L’ERM tient compte d’un total de 579 lentilles minéralisées définies par des modèles fil-de-fer individuels d’une épaisseur réelle d’au moins 2,0 mètres. L’ERM comprend les blocs de teneurs situés à l’intérieur des volumes potentiellement exploitables par des méthodes souterraines selon une teneur de coupure de 3,5 g/t Au (tableau 3).

Tableau 3 : Paramètres utilisés pour estimer la teneur de coupure souterraine aux fins de l’estimation des ressources minérales du gîte aurifère Windfall

Paramètre Unité Valeur Prix de l’or $ US/oz 1 600 Taux de change $ US/$ CA 1,28 Récupération à l’usinage % 93,0 Pourcentage payable % 99,95 Frais de vente $ US/oz 5 Redevances (NSR) % 2 Coût d’extraction minière $ CA/t usinée 125 Charges G&A $ CA/t usinée 39 Coût de traitement $ CA/t usinée 42 Environnement $ CA/t usinée 4 Teneur de coupure calculée g/t Au 3,5 Teneur de coupure de l’ERM g/t Au 3,5

Remarques concernant l’estimation des ressources minérales du gîte aurifère Windfall

La personne qualifiée indépendante aux fins de l’ERM de 2022, tel que défini dans le Règlement 43-101, est Pierre-Luc Richard, géo. (OGQ no 1119), de Ressources PLR inc. La date d’effet de l’estimation est le 7 juin 2022.



L’estimation des ressources minérales de Windfall respecte les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière d’estimation des ressources et des réserves minérales adoptées par l’ICM le 29 novembre 2019.



Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées présentées dans ce communiqué sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment de travaux d’exploration réalisés pour définir ces ressources comme étant des ressources indiquées ou mesurées; toutefois, il est raisonnable de s’attendre à ce que la majeure partie des ressources minérales présumées puisse être convertie en ressources minérales indiquées en poursuivant l’exploration. Les ressources sont présentées avant dilution et in situ, et sont considérées comme ayant des perspectives raisonnables d’extraction économique. Les blocs isolés et discontinus dont la teneur est supérieure à la teneur de coupure choisie sont exclus de l’estimation des ressources minérales. Les blocs qui doivent être inclus, c’est-à-dire les blocs isolés dont la teneur est inférieure à la teneur de coupure situés à l’intérieur des volumes potentiellement exploitables, ont été inclus dans l’estimation des ressources minérales.



Au 7 juin 2022, la base de données comprenait un total de 4 834 sondages totalisant 1 852 861 mètres de forage dans le secteur ciblé pour l’estimation des ressources minérales, dont 4 152 sondages (1 665 282 mètres) ont été forés et analysés par Osisko. L’espacement entre les sondages est d’environ 12,5 m × 12,5 m pour le forage de définition et 25 m × 25 m pour le forage intercalaire, avec un espacement plus grand pour le forage d’expansion.



Tous les résultats d’analyse de carottes de forage publiés par Osisko ont été obtenus à partir de méthodes analytiques décrites à la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous.



L’interprétation géologique du gîte est basée sur les lithologies, le style de minéralisation, l’altération et les éléments structuraux. La plupart des enveloppes minéralisées sont subverticales, orientées NE-SO avec une plongée d’environ 40 degrés vers le nord-est. Les modèles fil-de-fer en 3D ont été générés dans le logiciel de modélisation Leapfrog Geo, en utilisant des intervalles minéralisés sélectionnés à la main. L’estimation des ressources minérales englobe 579 domaines tabulaires, subverticaux pour la plupart, définis par des modèles fil-de-fer individuels d’une épaisseur réelle d’au moins 2,0 m.



Les analyses ont été regroupées à l’intérieur des domaines minéralisés en composites de 2,0 m de long. Des valeurs de 0,00125 g/t Au et 0,0025 g/t Ag (1/4 de la limite de détection) ont été utilisées comme teneurs dans le cas des carottes non analysées.



Une teneur de coupure supérieure a été appliquée aux composites à haute teneur. La teneur de coupure supérieure a été déterminée dans chaque zone par analyse statistique des lentilles regroupées partageant des caractéristiques minéralisées similaires. La teneur de coupure supérieure varie de 6 g/t Au à 200 g/t Au et de 5 g/t Ag à 150 g/t Ag. Une stratégie de coupure en trois étapes, où la valeur de la teneur de coupure diminue à mesure que la distance d’interpolation augmente, a été utilisée durant l’estimation des teneurs.



Les bloc modèles ont été produits à l’aide du logiciel Studio RM de Datamine™. Les modèles sont définis en blocs dont les dimensions sont de 5 m EW par 2 m NS par 5 m de hauteur, et ces blocs sont subdivisés en sous-blocs dont les dimensions minimales sont de 1,25 m EW par 0,5 m NS par 1,25 m de hauteur.



Des interpolations par krigeage ordinaire (KO) ont été produites pour estimer les teneurs en or dans chaque zone du gîte Windfall, tandis que les estimations des teneurs en argent ont été produites en utilisant la méthode d’interpolation de l’inverse de la distance au carré (ID2). Les paramètres d’estimation des teneurs en or sont basés sur l’analyse par variogramme des composites. Les paramètres d’estimation des teneurs en or ont été utilisés pour l’estimation des teneurs en argent.



Des valeurs de densité variant de 2,74 à 2,93 ont été appliquées aux zones minéralisées.



L’estimation des ressources minérales de Windfall comprend des ressources minérales des catégories mesurée, indiquée et présumée, tel que suit :



Les ressources minérales de catégorie mesurée sont définies manuellement et comprennent des secteurs où : l’espacement entre les sondages est inférieur à 12,5 m, la plupart des blocs comprennent quatre sondages, les preuves géologiques sont suffisantes pour confirmer la continuité de la géologie et de la teneur. les lentilles sont généralement accessibles par des excavations souterraines.



Les ressources minérales de catégorie indiquée sont définies manuellement et comprennent des secteurs où : l’espacement entre les sondages est généralement inférieur à 25 m, la plupart des blocs comprennent trois sondages, les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer la continuité de la géologie et de la teneur.



Les ressources minérales de catégorie présumée sont définies manuellement et comprennent des secteurs où : l’espacement entre les sondages est inférieur à 100 m, les blocs comprennent au moins deux sondages, les preuves géologiques sont suffisantes pour suggérer, mais non vérifier, la continuité de la géologie et de la teneur.

Le tonnage et la teneur en or du matériel empilé ont été estimés à l’aide du modèle de contrôle de teneur. Les valeurs de densité des lithologies, variant de 2,76 à 2,84, ont été utilisées pour estimer les tonnages. Les teneurs en or ont été estimées en utilisant une moyenne pondérée des résultats d’échantillons de déblais pour le tonnage de chaque ronde, en se basant sur des échantillons de déblais de 3,4 kg en moyenne, prélevés dans chaque godet de 8 verges. Des teneurs de coupure supérieure variant entre 60 g/t Au et 80 g/t Au ont été appliquées aux résultats d’analyse des échantillons de déblais. La teneur en argent pour le matériel empilé a été estimée à partir du bloc modèle des ressources puisque l’argent n’a pas été analysé dans les échantillons de déblais.



Les ressources minérales sont présentées selon une teneur de coupure de 3,5 g/t Au. L’estimation de la teneur de coupure est basée sur les paramètres économiques suivants : prix de l’or de 1 600 $ US/oz, taux de change de 1,28 USD/CAD, récupération à l’usinage de 93,0 %, pourcentage payable de 99,95 %, coût de vente de 5 $ US/oz, redevance NSR de 2 %, coût d’extraction minière de 125 $ CA/t usinée, coût G&A de 39 $ CA/t usinée, coût de traitement de 42 $ CA/t, et coût environnemental de 4 $ CA/t.



Les calculs ont été effectués avec des unités métriques (mètres (m), tonnes (t) et g/t). Le contenu en métaux est présenté en onces troy (tonne métrique x teneur / 31,103475).



La personne qualifiée indépendante n’a connaissance d’aucun enjeu environnemental, lié aux permis, juridique, lié aux titres, fiscal, sociopolitique ou lié à la commercialisation, ou de tout autre enjeu pertinent qui pourrait avoir une incidence importante sur l’estimation des ressources minérales.

Personne qualifiée

L’estimation des ressources minérales de Windfall, dont la date d’effet est le 7 juin 2022, a été (i) préparée par Judith St-Laurent, géo. (OGQ no 1023), directrice de l’estimation des ressources chez Osisko, et (ii) révisée et approuvée par Pierre-Luc Richard, M. Sc., géo., (OGQ no 1119), tous deux des « personnes qualifiées » au sens attribué à ce terme dans le Règlement 43-101. M. Richard est un employé de Ressources PLR inc., sous-traitant de BBA Inc., et il est considérée comme « indépendant » d’Osisko aux fins de l’article 1.5 du Règlement 43-101. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Mathieu Savard, géo. (OGQ no 510), président d’Osisko, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

Les résultats d’analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes soit (i) aux laboratoires d’ALS à Val-d’Or (Québec), à Vancouver (Colombie-Britannique), à Lima (Pérou) ou à Vientiane (Laos), soit (ii) aux laboratoires de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d’analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l’échantillon contient de l’or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Quelques échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l’argent, par la méthode de dissolution à quatre acides et ICP-MS d’ALS Laboratories. La conception du programme de forage, le programme d’assurance-qualité/contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l’industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d’AQ/CQ par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d’échantillons sont expédiés à d’autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gîte aurifère Windfall

Le gîte aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec (Canada). Les ressources minérales définies par Osisko, telles que divulguées dans le présent communiqué de presse et en supposant une teneur de coupure de 3,5 g/t Au, comprennent 811 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (297 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 10 250 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (3 754 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 12 287 000 tonnes à une teneur de 8,4 g/t Au (3 337 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. Les principales hypothèses et les paramètres et méthodes employés pour préparer l’estimation des ressources minérales présentée dans ce communiqué de presse, dont certains sont décrits dans le présent communiqué, seront décrits plus en détail dans le rapport technique complet portant sur cette mise à jour de l’estimation des ressources minérales qui sera préparé conformément au Règlement 43-101 et qui sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société dans un délai de 45 jours. Le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois secteurs principaux : Lynx, Main et Underdog. La minéralisation se compose généralement de lentilles subverticales qui suivent les contacts d’intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 600 mètres en incluant la zone Triple 8 (TP8). Les ressources excluant TP8 sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 200 mètres. Le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 625 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 400 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des estimations de ressources minérales

Le présent communiqué de presse utilise les expressions ressources minérales mesurées, indiquées et présumées comme une mesure relative du niveau de confiance accordé à l’estimation des ressources. Le lecteur est avisé que des ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et que la viabilité économique de ressources qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée. Des enjeux géologiques, environnementaux, sociopolitiques ou juridiques ou des enjeux liés aux permis, aux titres de propriété ou à la commercialisation ou d’autres enjeux pertinents peuvent avoir une incidence importante sur l’estimation des ressources minérales présentée dans le présent communiqué de presse. L’estimation de ressources minérales est classée conformément aux Normes de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») sur les définitions pour les ressources minérales et les réserves minérales intégrées par renvoi dans le Règlement 43-101. En vertu du Règlement 43-101, les estimations de ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement pour les études de faisabilité ou de préfaisabilité ou les études économiques à l’exception des évaluations économiques préliminaires. Le lecteur est avisé qu’il ne doit pas supposer que des travaux ultérieurs sur les ressources présentées mèneront éventuellement à des réserves minérales qui pourraient être exploitées économiquement.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué contient des informations prospectives portant notamment sur le fait que le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; les principales hypothèses et les paramètres et les méthodes employés pour préparer l’estimation des ressources minérales présentée dans ce communiqué; les perspectives, le cas échéant, du gîte aurifère Windfall; les délais et la capacité d’Osisko de déposer un rapport technique sur l’estimation des ressources minérales présentée dans ce communiqué; les délais et la capacité d’Osisko, le cas échéant, de publier une étude de faisabilité pour le gîte aurifère Windfall; la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie mesurée ou indiquée; les futurs travaux, incluant le forage, au gîte aurifère Windfall; le gîte demeurant ouvert latéralement et en profondeur; le potentiel des zones Lynx et Underdog dans l’axe de plongée; la teneur attendue et la croissance des ressources; la teneur de coupure et l’analyse de sensibilité; l’importance des activités et des résultats d’exploration historiques. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction estime, ou a estimé à l’époque, être des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car il peut y avoir d’autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions, et ni l’une ni l’autre des parties ni aucune autre personne n’assume la responsabilité de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration, incluant le forage; les droits de propriété et de redevances à l’égard du gîte aurifère Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenus dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

