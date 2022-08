HEXO produira la nouvelle marque de cannabis de Mike Tyson, TYSON 2.0, au Canada

English French

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 2 mai 2022 à son prospectus simplifié préalable de base daté du 7 mai 2021 dans sa version modifiée le 25 mai 2021.

GATINEAU, Québec, 30 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société »), chef de file dans la production de produits de cannabis de haute qualité, est heureuse d’annoncer que la Société a conclu un partenariat exclusif avec TYSON 2.0, société de cannabis récemment créée par l’entrepreneur et défenseur du cannabis Mike Tyson.

Aux termes de l’entente, HEXO fabriquera les produits de TYSON 2.0 au Canada, y compris la gamme complète de fleurs, de produits préroulés, de produits comestibles et de produits de vapotage de TYSON 2.0. Les gammes produites par HEXO seront lancées partout au Canada à l’automne 2022.

« Nous sommes ravis que HEXO ait été choisie comme producteur canadien exclusif pour les marques TYSON 2.0 », a déclaré Charlie Bowman, président-directeur général de HEXO Corp. « Nos capacités de culture et nos offres de produits à petite échelle permettent à HEXO d’améliorer l’expérience du consommateur de cannabis. Avec sa large gamme de produits allant des fleurs aux produits préroulés à bords droits en passant par les produits comestibles, la marque TYSON 2.0 s’intègre parfaitement dans le portefeuille de HEXO, qui occupe une place de premier plan sur le marché. »

« Notre partenariat avec HEXO nous permet de concrétiser la vision de TYSON 2.0 consistant à offrir aux Canadiens une expérience de cannabis de premier ordre », a déclaré Chad Bronstein, cofondateur, président et président du conseil de TYSON 2.0. « TYSON 2.0 se consacre à la mise en marché de produits de cannabis novateurs et, grâce à sa solide réputation en tant que chef de file en matière de normes de qualité, HEXO était le choix tout indiqué au Canada. »

« Nous savons que les Canadiens ont hâte d’essayer la gamme TYSON 2.0 et nous sommes ravis d’avoir signé cette entente avec HEXO, le partenaire idéal pour produire les fleurs de cannabis, les concentrés et les consommables de haute qualité et abordables pour lesquels nous sommes reconnus », a ajouté Mike Tyson, chef de la marque et cofondateur de TYSON 2.0.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l’information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 30 avril 2022 et pour le trimestre et la période de neuf mois clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2021 datée du 29 octobre 2021.

À propos de HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada et en Israël. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

À propos de TYSON 2.0

TYSON 2.0 est une société de cannabis de premier plan créée par le boxeur légendaire, l’entrepreneur et l’icône Mike Tyson. La mission de l’entreprise est de produire des produits de cannabis novateurs et de grande qualité, connus pour leur pureté, leur précision et leur grande accessibilité. Offrant aux consommateurs un choix remarquable de produits, TYSON 2.0 propose une variété étonnante de fleurs de cannabis, de concentrés et de consommables de qualité supérieure et abordables, disponibles chez les détaillants partout aux États-Unis et dans certaines provinces du Canada. Pour en savoir plus, visitez le site Tyson20.com.

