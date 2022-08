English Danish

København, 30. august 2022

SELSKABSMEDDELELSE nr. 7/2022

















Opnåelse af plantilladelse for en af grundene

Selskabet har opnået endelig plantilladelse for en af grundene med et areal på 2.997 m2, hvilket giver mulighed for projektering af et hotel eller kontor og service på ca. 2.500 m2. De endelige tal vil blive bekræftet i byggetilladelsen.

Som følge heraf er værdien af denne grund blevet justeret. Grundens handelsværdi, der er vurderet af en ekstern vurderingsmand, er steget med t.kr. 1.245 i forhold til den i årsrapporten for 2021 opførte værdi. Værdiforøgelsens indvirkning på nettoresultatet efter skat, som vil blive indregnet i årsrapporten for 2022, er t.kr. 1.008.





Cemat A/S

Jaroslaw Lipinski

CEO





Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

