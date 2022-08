Garanti i forbindelse med afvikling af to afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest er i forbindelse med den forenklede afvikling af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL blevet mødt med et krav om at få stillet en ubegrænset garanti for hver af afdelingerne. Investeringsforeningen kan på nuværende tidspunkt ikke få prisen for den ubegrænsede garanti oplyst, da der er store usikkerheder om hvordan garantistiller kan og skal prissætte garantien. Der er derfor et omkostningskrav mod afdelingerne, som på nuværende tidspunkt er uafklaret.

