Allumage d’une fusée éclairante — La Société de l’arthrite du Canada sonne l’alarme en ce Mois de la sensibilisation à l’arthrite

TORONTO, 30 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Six millions de Canadiens vivent avec le feu de l’arthrite et sont excellents pour cacher leur douleur.



Il s’agit d’une compétence défensive qui s’est développée après avoir entendu trop de fois « c’est juste de l’arthrite ». Mais ne vous méprenez pas, la douleur est intense.

Elle brûle comme des éclats de verre brûlants entre leurs articulations.

Elle ressemble à une décharge électrique qui dure des heures.

Elle cause des cycles incessants de sensations de brûlure et d’engourdissement.

Septembre est le Mois de la sensibilisation à l’arthrite et la Société de l’arthrite du Canada profite de l’occasion pour sonner l’alarme au sujet de la gravité de l’arthrite. Il est temps de faire monter plus de personnes à bord pour aider à éteindre le feu de l’arthrite.

L’arthrite touche les gens de tous âges dans les communautés d’un océan à l’autre. Elle empêche 25 000 enfants de vivre une enfance normale. Elle force les mères à répondre « non » quand on leur propose de jouer à la cachette et elle coûte des milliards de dollars à l’économie puisqu’elle est l’une des principales causes d’invalidité au Canada.

« Si vous croyez qu’aucune de vos connaissances ne vit avec le feu de l’arthrite, détrompez-vous », lance Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite du Canada. « Au Canada, une personne sur cinq vit avec cette atroce maladie. Qu’elles soient des personnalités de la télé, des comptables, des adolescents ou des grand-mères, l’arthrite touche les personnes de tous âges et de tous les horizons. »

Qu’il s’agisse d’investir dans la recherche de pointe ou de soutenir les innovateurs alors qu’ils mettent au point des technologies pour faciliter la vie des personnes vivant avec l’arthrite, la Société de l’arthrite du Canada a redoublé d’efforts dans son combat contre le feu de l’arthrite, qui regroupe plus de 100 affections.

« Nous innovons et nous sommes déterminés, mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Nous avons besoin de personnes qui connaissent et qui aiment des personnes qui vivent avec l’arthrite pour combattre à nos côtés », de dire Barbato.

Les gens peuvent aider à éteindre le feu en visitant arthrite.ca/combattrelefeu pour aiguiser leur QI de l’arthrite et en donnant pour financer la recherche qui change des vies.

Les communautés de partout au pays mettront la main à la pâte pour sensibiliser les gens pendant le Mois de la sensibilisation à l’arthrite. Le 1er ou le 2 septembre, plus de 50 points d’intérêt de Vancouver à St. John’s s’illumineront en bleu pour l’arthrite.

« Il est temps de hausser le ton et de briller encore plus pour faire sortir l’arthrite de l’ombre », lance Mme Barbato. « Nous ne nous laisserons pas sombrer dans l’oubli. »

À propos de la Société de l’arthrite du Canada

La Société de l’arthrite du Canada est dédiée à éradiquer l’arthrite. Nous représentons les six millions de Canadiens qui vivent avec l’arthrite aujourd’hui, ainsi que les millions d’autres qui sont touchés par la maladie ou à risque de la développer. Grâce à la confiance et au soutien de ses donateurs et de ses bénévoles, la Société de l’arthrite du Canada combat le feu de l’arthrite par la recherche, la défense de la cause, l’innovation, l’information et le soutien. Nous sommes le plus important bailleur de fonds caritatif de la recherche de pointe sur l’arthrite au Canada. Nous redoublerons d’efforts jusqu’à ce que tout le monde soit libéré de la douleur brûlante de l’arthrite. La Société de l’arthrite du Canada est agréée dans le cadre du Programme de normes d’Imagine Canada. Pour obtenir plus d’information, faire du bénévolat ou faire un don, visitez arthrite.ca.

Pour de plus amples renseignements ou pour fixer une entrevue :

Brigitte Fortin

Directrice du marketing et des communications

Société de l’arthrite du Canada

514 688-0533

bfortin@arthrite.ca