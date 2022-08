Børsmeddelelse nr. 26.2022, Delårsrapport 1. halvår 2022

Bestyrelsen for Ennogie Solar Group (”ESG”) har d.d. godkendt selskabets delårs­rap­port for perioden 1. januar – 30. juni 2022. Adm. dir. Lars Brøndum Petersen udtaler:

”Interessen for solenergi og bygningsintegrerede solcelletage er fortsat stigende, drevet af et ønske om bæredygtighed og ansvarlighed i kombination med fortsat høje energipriser.

Vi oplever derfor mange kundeforespørgsler og stor ordreindgang. Ordreind­gangen for 2. kvartal var DKK 34m og samlet DKK 55m for 1. halvår op fra DKK 11m i 1. halvår 2021.

Forsyningen af solceller, som gav os store leveringsproblemer i 2. halvår 2021, er forbedret og omsætningen for 2.kvartal 2022 blev på DKK 10,8 m og for 1.halvår 2022 DKK 21,8 m op fra DKK 7,1m i 1.halvår 2021.

Med baggrund i et stærkt momentum i forretningen opjusterede ESG d. 20. juli 2022 de finansielle forventninger til året for både omsætning og resultat. Den nedre del af intervallet for den forventede omsætning opjusteres i dag, mens øvrige forventninger fastholdes. Afgørende for at kunne indfri forventningerne er fortsat vores evne til at skalere organisation og produktion i takt med markedet, sikre tilstrækkelig og stabil adgang til komponenter. Leverancesituationen for elektroniske komponenter er stadig udfordret og sårbar. Det samme er gældende for logistiksituationen, hvor vi for tiden oplever forsinkelser af varierende omfang. Desuden spiller energi-knaphed og COVID-19 i Kina en væsentlig rolle for leveringssikkerheden med risiko for nedlukninger og forsinkelser til følge.

Slutteligt, har vi over sommeren styrket vores organisation væsentligt gennem to vigtige nyansættelser. I juni ansatte vi en ny CFO og i juli en ny COO. Med en ny bestyrelse i april og nu en styrket daglig ledelse er vi på plads på alle ledelsesniveauer og står med et stærkt ledelsesmæssigt fundament for de kommende års vækst.”

Hovedpunkter fra delårsrapporten:

Ordreindgangen i 2.kvartal 2022 blev på DKK 34m og for 1.halvår 2022 DKK 55m.

Omsætningen i 2. kvartal 2022 blev på DKK 10,8m og for 1. halvår 2022 DKK 21,8m.

EBIT blev i 2. kvartal 2022 på DKK -4,7m og i 1. halvår 2022 DKK -5,2m.

Ennogie har i 2. kvartal 2022 fået styrket sin likviditet med i alt DKK 18m, dels via en driftskredit dels via kapitaltilførsel i forbindelse med tegning af tegningsoptioner

ESG forventer i 2022 en omsætning på DKK 50-60m mod tidligere en DKK 45-60m og uændret et EBITDA på DKK -3m til DKK 0m og et EBIT på DKK -5m til DKK -2m.

