Premier rapport sur la performance du marché des Jeux en ligne en Ontario (premier trimestre)

TORONTO, 30 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeux en ligne Ontario (iGO) est fier de publier son premier rapport public sur la performance du marché depuis le lancement du marché des jeux en ligne en Ontario le 4 avril 2022. Ce rapport couvre le premier trimestre complet des opérations du marché, qui a pris fin le 30 juin 2022.





Les résultats, qu’ils soient mesurés par le rendement des recettes ou par le nombre de comptes de joueurs actifs, suggèrent que les Ontariens sont intéressés par la protection des joueurs et la protection contre le blanchiment d’argent qu’offre le marché réglementé.

« Notre ambition est de devenir le meilleur territoire de jeu au monde et ces résultats positifs indiquent clairement que nous progressons vers la réussite », déclare Dave Forestell, président du Conseil d’administration de Jeux en ligne Ontario. « Bénéficiant d’un taux de partage des recettes compétitif et de faibles exigences pour s’inscrire, l’Ontario représente un marché des jeux en ligne particulièrement intéressant, comptant une solide clientèle de joueurs. »

Voici un aperçu des données ci-dessus :

Le total des paiements des mises en espèces (4 076 millions de dollars) exclut les mises promotionnels (primes).

Les recettes totales des jeux (162 millions de dollars) représentent le total des mises en espèces, notamment les frais de commission, les frais de tournoi et les autres frais, pour tous les exploitants en ligne, entre le 4 avril et le 30 juin 2022, sans compter les gains des joueurs, et ne tiennent pas compte des coûts d’exploitation ni des autres obligations.

Le nombre des exploitants en ligne (18) et des sites web de jeux en ligne (31) correspond à la situation observée au 30 juin 2022. Consultez la liste actualisée des exploitants et des sites de jeux en ligne sur le site web de l’iGO.

Les comptes de joueurs actifs (492 000) correspondent à des comptes comportant des transactions en espèces et/ou des paris promotionnels et ne désignent pas des joueurs uniques, car les individus peuvent avoir des comptes auprès de plusieurs exploitants.

Le marché des jeux en ligne de l’Ontario présenté dans ce rapport regroupe tous les exploitants de jeux en ligne ayant conclu un accord d’exploitation avec iGO pendant la période comprise entre le 4 avril et le 30 juin 2022. Pour cette raison, il n’inclut pas l’offre de jeux en ligne de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG).

Les chiffres figurant dans ce rapport sont non audités et susceptibles d’être revus.

Fidèle à son engagement de partager les recettes d’exploitation agrégées et les rapports sur le marché, Jeux en ligne Ontario prévoit de publier, à tout le moins, un rapport sur le marché tous les trimestres. Jeux en ligne Ontario a également l’intention de fournir des rapports relatifs aux données recueillies sur :

Les segments de produits de jeux

La protection des joueurs

Le profil démographique des joueurs

L’impact économique de l’industrie des jeux en ligne

À propos de Jeux en ligne Ontario

Jeux en ligne Ontario travaille en collaboration avec la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) et le gouvernement de l’Ontario, afin d’offrir des expériences de jeu en ligne de classe mondiale dans la province dans un environnement plus sûr, contribuant ainsi à protéger les consommateurs et à leur offrir un plus grand choix. Les sociétés de jeux (exploitants) qui ont été inscrites avec succès par la CAJO et qui ont signé un accord d’exploitation avec iGO peuvent offrir leurs jeux aux joueurs en Ontario au nom de la province. Grâce à ces relations, les recettes des jeux seront partagées avec le gouvernement de l’Ontario, qui les utilisera pour soutenir les priorités provinciales. Pour en savoir plus, consultez notre site iGamingOntario.ca.

Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à :

igomedia@igamingontario.ca

