RTX fortsætter væksten i 3. kvartal 2021/22

Nørresundby, den 30. august 2022

Selskabsmeddelelse nr. 15/2022





Delårsrapport for 3. kvartal og de første ni måneder af 2021/22

(perioden 01.10.2021 - 30.06.2022)





“RTX fortsatte omsætningsvæksten i 3. kvartal 2021/22 med en vækst på mere end 36%. I de første ni måneder af 2021/22 har RTX øget omsætningen med mere end 57% i forhold til sidste år. Den stærke efterspørgsel bekræfter vores tiltro til vækstmulighederne baseret på vores store rammeaftaler. Den udfordrende forsyningssituation med mangel på komponenter i elektronikindustrien fortsatte i kvartalet, men er dog blevet stabiliseret og derfor ikke forværret. Den globale mangel på komponenter påvirkede bruttomarginen både med højere priser på komponenter forårsaget af opkøb via mellemhandlere for at sikre komponenter og med effekten på det realiserede produktmix. Baseret på den stærke efterspørgsel opjusterede vi den 7. juli 2022 forventningerne til omsætningen i regnskabsåret samt præciserede forventningerne til indtjeningen.”

Peter Røpke, Administrerende direktør

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 3. KVARTAL 2021/22 FOR RTX KONCERNEN

Nettoomsætningen steg med 36,6% til DKK 164,8 mio. i 3. kvartal 2021/22 (3. kvartal 2020/21: DKK 120,6 mio.). Væksten blev drevet af en fortsat stigende efterspørgsel i Enterprise segmentet. Omsætningen fortsatte med at være påvirket af komponentmanglen i den globale elektronikindustri samt af andre begrænsninger i forsyningskæderne. Disse begrænsninger i forsyningskæderne har udskudt leverancer og omsætning på ca. DKK 90 mio. til kommende kvartaler. Tidligere er omsætning på et tilsvarende beløb udskudt fra 2. kvartal til 3. kvartal, og dermed er nettoeffekten i 3. kvartal begrænset. Fremadrettet vil RTX kun kommentere på udviklingen i de udskudte leverancer og omsætning, hvis det har en væsentlig påvirkning på den pågældende rapporteringsperiode.



Enterprise segmentet : Omsætningen steg med 60,0% til DKK 131,3 mio. Stigningen ses generelt i segmentet og især for kunderne til de store rammeaftaler.



ProAudio segmentet : Omsætningen faldt med 12,6% til DKK 22,6 mio. De tilbagevendende indtægter fra produktsalg og royalty var på samme niveau som sidste år, hvorimod omsætningen fra engangs-udviklingsydelser faldt sammenlignet med sidste år i overensstemmelse med strategien om at fokusere på at skabe tilbagevendende indtægter. Begrænsninger i forsyningskæderne havde en negativ effekt på omsætningen i 3. kvartal.



Healt hc are segmentet: Omsætningen faldt med 14,7% til DKK 10,8 mio., da omsætningen i regnskabsåret, som forventet, er mere ligeligt fordelt i forhold til forrige regnskabsår, hvor omsætningen har ligget sidst i regnskabsåret.



Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, steg omsætningen i forhold til forrige år med 19,6%, da omsætningen sammenlignet hertil var positivt påvirket af stigningen i USD valutakursen.



B ruttoresultat et steg med 18,2% til DKK 71,9 mio. i 3. kvartal 2021/22 (3. kvartal 2020/21: DKK 60,8 mio.) med baggrund i omsætningsvæksten. Bruttomarginen faldt til 43,7% (3. kvartal 2020/21: 50,4%), og var i forhold til sidste år negativt påvirket af omsætningsmixet med en lavere andel af omsætningen fra udviklingsydelser, det realiserede produktmix som et følge af påvirkningen fra komponentmanglen i kvartalet, samt højere komponentpriser sammenlignet med sidste år på grund af mangel på komponenter og stigende priser (også til at sikre komponenter via mellemhandlere og øvrige handelskanaler). Stigninger i salgspriserne har delvist opvejet de højere komponentpriser. Desuden har kundebetalte ekstraordinære omkostninger til komponenter haft en negativ effekt på bruttomarginen i kvartalet (dvs. ekstraordinære yderligere omkostninger til komponenter betalt af kunderne, men uden margin for RTX).





HOVEDPUNKTER FOR DE FØRSTE 9 MÅNEDER AF 2021/22 FOR RTX KONCERNEN

Nettoomsætningen steg med 57,3% til DKK 425,4 mio. i de første ni måneder af 2021/22 (9M 2020/21: DKK 270,4 mio.) med væksten drevet af fremgang i efterspørgslen. Stigningen kunne have været større, havde det ikke været for den globale komponentmangel i elektronikindustrien og andre begrænsninger i forsyningskæderne, som påvirkede leverancerne og omsætningen negativt særligt i 1. kvartal og 2. kvartal af 2021/22. Alle segmenter har bidraget til den stærke vækst. I de første 9 måneder af 2021/22 steg omsætningen i Enterprise segmentet med 73,2% til DKK 305,1 mio., i ProAudio segmentet steg omsætningen med 25,5% til DKK 83,4 mio., mens omsætningen i Healthcare segmentet steg med 32,8% til DKK 37,0 mio. Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, steg omsætningen i forhold til de første 9 måneder sidste år med 44,2%, da omsætningen sammenlignet med sidste år var positivt påvirket af en højere USD valutakurs.





Den højere omsætning resulterede i en væsentligt højere indtjening i de første 9 måneder af 2021/22 med EBITDA på DKK 32,8 mio. (9M 2020/21: DKK -12,7 mio.), og EBIT blev DKK 2,9 mio. (9M 2020/21: DKK -33,6 mio.).

Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) udgjorde i de første 9 måneder af 2021/22 DKK 20,8 mio. (9M 2020/21: DKK 32,0 mio.).





FORVENTNINGERNE TIL 2021/22

Den 7. juli 2022 opjusterede RTX omsætningsforventningerne (jv. selskabsmeddelelse nr. 13/2022). RTX forventer nu en omsætning i regnskabsåret 2021/22 på DKK 550 mio. til DKK 610 mio., EBITDA på DKK 50 mio. til DKK 70 mio. og EBIT på DKK 10 mio. til DKK 30 mio.





Den 7. juli 2022 blev forventningerne til omsætningen opjusteret til DKK 550-610 mio. (fra tidligere mere end DKK 520 mio.). Stigningen i den forventede omsætning er et resultat af den stærke efterspørgsel, og det relativt brede interval for den forventede omsætning illustrerer den fortsat betydelige usikkerhed på de globale forsyningsmarkeder i elektronikbranchen bl.a. som følge af komponentmangel og andre forsyningsbegrænsninger. Mens ordrebeholdningen for 2021/22 således er meget stærk og på et rekordhøjt niveau, kan den globale mangel på komponenter – især på halvledere og andre elektronikkomponenter – samt andre begrænsninger i forsyningskæderne som midlertidige nedlukninger i Asien og globale logistikudfordringer fortsat skabe usikkerhed for regnskabsåret og dermed for forventningerne til 2021/22.





Forventningerne til EBITDA blev præciseret fra tidligere mere end DKK 50 mio. til nu DKK 50-70 mio. og forventet EBIT blev justeret fra tidligere mere end DKK 10 mio. til nu DKK 10-30 mio. Justeringerne i de forventede indtjeningsniveauer skyldes de forventede niveauer for omsætning og bruttomargin, hvor omsætningen er højere, men hvor bruttomarginen er negativt påvirket af det forventede produktmix givet komponentmanglen og af behovet for at sikre komponenter via spot-markedet og andre handelskanaler.





De faktiske resultater for 2021/22 afhænger derfor primært af situationen i forsyningskæderne i den resterende del af regnskabsåret, herunder faktorer som komponentleverancer, nedlukninger der påvirker produktionen, og logistikudfordringer mv.





Forudsætningerne bag forventningerne er i øvrigt beskrevet i årsrapporten for 2020/21 (side 22-23) og i det danske resumé (side 9-10), samt i selskabsmeddelelse nr. 13/2022.





RTX A/S

PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør





Investor- og analytikermøde

Onsdag den 31. august 2022 kl. 9.00 afholder RTX et konferencekald for investorer og analytikere. Selskabets ledelse vil kommentere delårsrapporten for 3. kvartal og de første 9 måneder af 2021/22.

Tilmelding kan ske til Danske Bank via e-mail til vonh@danskebank.dk.





Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

CFO Morten Axel Petersen, tlf. 96 32 23 00





LEDELSESBERETNING

Den stærke omsætningsvækst fortsatte i 3. kvartal, hovedsageligt i Enterprise segmentet, og RTX’s vækst i de første ni måneder var på mere end 57% sammenlignet med sidste år. Den globale komponentmangel har påvirket omsætning og bruttomargin.





ENTERPRISE SEGMENTET DRIVER OMSÆTNINGSVÆKSTEN I 3. KVARTAL

Koncernens omsætning var i 3. kvartal 2021/22 på DKK 164,8 mio. svarende til en stigning på 36,6% i forhold til sidste år (3. kvartal 2020/21: DKK 120,7 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 19,6% i forhold til sidste år, da USD-valutakursen var højere end sidste år. Stigende efterspørgsel driver omsætningsvæksten – især i Enterprise segmentet. Påvirkningerne af COVID-19 på efterspørgslen som set i 3. kvartal sidste år (2020/21) er ikke længere af betydende omfang. I de første ni måneder af 2021/22 steg omsætningen med 57,3% til DKK 425,4 mio. (9M 2020/21: DKK 270,4 mio.) som et resultat af den stigende efterspørgsel i alle segmenter. Korrigeret for valutakursudviklingen var væksten i de første ni måneder 44,2%.





Begrænsningerne i den globale elektronikindustri påvirker stadig leverancer og omsætning. Begrænsningerne er primært komponentmanglen i den globale elektronikindustri, men også forhindringer i forsendelse af varer samt rejserestriktioner der vanskeliggør problemløsningen i forbindelse med opstart af nye produktionslinjer. I 3. kvartal var nettoeffekten af disse begrænsninger stort set uden betydning, da udskudt omsætning fra 2. kvartil 3. kvartal er mere eller mindre samme størrelse, som er udskudt fra 3. kvartil til kommende kvartaler (ca. DKK 90 mio. udskudt omsætning). I de første ni måneder af 2021/22 var nettoeffekten af begrænsningerne i forsyningskæderne en negativ påvirkning på omsætningen på ca. DKK 45 mio. Fremadrettet vil RTX kun kommentere på udviklingen i udskudte leverancer og omsætning, hvis det har en væsentlig påvirkning på den pågældende regnskabsperiode.





Omsætningen i Enterprise segmentet steg væsentligt med 60,0% til DKK 131,3 mio. i 3. kvartal 2021/22 (3. kvartal 2020/21: DKK 82,1 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 41,3%. COVID-19 påvirkede 3. kvartal sidste år i nogen grad med en lavere efterspørgsel, og denne påvirkning er ikke sket i år. Især RTX’s store rammeaftaler i Enterprise segmentet har genereret stigende efterspørgsel i kvartalet. Omsætningen i de første ni måneder af 2021/22 steg med 73,2% til DKK 305,1 mio. (9M 2020/21: DKK 176,2 mio.) med vækst i hele segmentet og særligt hos kunderne til de store rammeaftaler.





Arbejdet med at tilpasse den trådløse headset-platform (udviklet af RTX) til potentielle kunder og med at forhandle kommercielle aftaler på området fortsatte i kvartalet. RTX fortsatte i 3. kvartal også udviklingen af egen-finansierede produkter, f.eks. cloud-baserede installations- og administrationsværktøjer til vores Enterprise produkter (“RTX Cloud Services”) samt nye versioner af håndsæt.





Omsætningen i ProAudio segmentet var på DKK 22,6 mio. i 3. kvartal 2021/22 svarende til et fald på 12,6% (3. kvartal 2020/21: DKK 25,9 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var faldet på 28,6%. Nedgangen skyldes primært faldende omsætning fra engangs-udviklingsydelser i overensstemmelse med strategien om at fokusere på at skabe tilbagevendende omsætning. Omsætningen fra produktsalg og royalties (tilbagevendende omsætning) er mere eller mindre uændret i forhold til sidste år, men er negativt påvirket af begrænsningerne i forsyningskæderne både direkte (påvirker leverancer af RTX’s produkter) og indirekte (påvirker royalties fra kunder som følge af lavere volumen på leverancer af produkter med royalty til RTX). Omsætningen i de første ni måneder af 2021/22 steg med 25,5% til DKK 83,4 mio. (9M 2020/21: DKK 66,5 mio.) drevet af væksten i produktsalget fra RTX’s produktplatforme og tilhørende moduler, drevet af de dele af segmentet, der er afhængige af live begivenheder, og drevet afl kunden på den første store ODM rammeaftale i ProAudio segmentet, som har lanceret sine marketingaktiviteter for produktprogrammet.





Omsætningen i Healthcare segmentet blev DKK 10,8 mio. i 3. kvartal 2021/22 – et fald på 14,7% (3. kvartal 2020/21: DKK 12,7 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var faldet på 23,0%. Udviklingen er som forventet, da omsætningen i segmentet er mere ligeligt fordelt over året i forhold til sidste år, hvor omsætningen i høj grad havde tyngden sidst på året (med høj omsætning i 3. kvartal og særligt høj omsætning i 4. kvartal). Omsætningen i de første ni måneder af 2021/22 steg med 32,8% til DKK 37,0 mio. (9M 2020/21: DKK 27,8 mio.), eftersom 1. kvartal og 2. kvartal væsentligt oversteg sidste år som konsekvens af den mere ligelige fordeling over året.





OMKOSTNINGER OG INDTJENING

På baggrund af omsætningsvæksten steg koncernens bruttoresultat med 18,2% til DKK 71,9 mio. i 3. kvartal 2021/22 (3. kvartal 2020/21: DKK 60,8 mio.). Bruttomarginen faldt til 43,7% (3. kvartal 2020/21: 50,4%). Udviklingen i bruttomarginen var påvirket af det realiserede omsætningsmix med en lavere andel af indtjeningen fra udviklingsydelser, af det realiserede produktmix given den specifikke komponentmangel i kvartalet samt af stigende komponentpriser og højere omkostninger til at sikre komponenter via spot-markedet og andre handelskanaler. Stigninger i salgspriserne har delvist opvejet de højere komponentpriser. Desuden har kundebetalinger af ekstraordinære omkostninger til komponenter haft en negativ effekt på bruttomarginen i kvartalet (dvs. ekstraordinære yderligere omkostninger til komponenter er betalt af kunderne men uden margin for RTX). I de første ni måneder af 2021/22 steg bruttoresultatet med 41,2% til DKK 199,3 mio. (9M 2020/21: DKK 141,1 mio.) svarende til en bruttomargin på 46,8% (9M 2020/21: 52,2%).





Kapacitetsomkostningerne bestående af omkostninger til personale samt andre eksterne udgifter beløb sig i 3. kvartal 2021/22 til DKK 60,3 mio. (før aktivering af udviklingsomkostninger) sammenlignet med DKK 57,2 mio. i 3. kvartal sidste år og på samme niveau som 2. kvartal i år. Kapacitetsomkostningerne i 3. kvartal sidste år var lavere påvirket af en tilbageførsel af bonushensættelser (pga. den realiserede omsætning og indtjening), og der er ikke sket en tilsvarende tilbageførsel i år, hvilket resulterer i højere kapacitetsomkostninger sammenlignet med sidste år. RTX fortsatte den kontrollerede omkostningsstyring på baggrund af den seneste tids usikkerhed i forhold til komponentmangel og begrænsninger i forsyningskæderne, men har samtidig opretholdt et fornuftigt kapacitetsniveau for ikke at bringe realiseringen af det væsentlige vækstpotentiale på mellemlangt sigt fra de store rammeaftaler i fare. Det gennemsnitlige medarbejderantal var 283 fuldtidsansatte i 3. kvartal 2021/22 sammenlignet med 285 i 3. kvartal 2020/21. I de første ni måneder af 2021/22 var kapacitetsomkostningerne DKK 178,6 mio. (9M 2020/21: DKK 175,9 mio.).





I kvartalet fortsatte RTX med at finansiere udviklingsaktiviteter af f.eks. cloud-baserede produktinstallations- og administrationsværktøjer, nye håndsæt, nye funktioner til RTX’s ProAudio platforme samt nye produkter til Healthcare segmentet og specifikt automatiseret testudstyr til volumen-produktion af RTX produkter hos vore leverandører. I alt har koncernen aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 4,5 mio. i 3. kvartal 2021/22 (3. kvartal 2020/21: DKK 6,4 mio.) og for DKK 12,1 mio. i de første ni måneder af 2021/22 (9M 2020/21: DKK 22,1 mio.). De aktiverede udviklingsomkostninger i 2021/22 er på et lavere niveau på grund af en senere start af visse nye udviklingsprojekter, der påvirkede de aktiverede udviklingsomkostninger i 1. kvartal 2021/22, på grund af et større fokus på direkte kunderelaterede udviklingsopgaver, samt på grund af at en del af udviklingsarbejdet er løst af eksterne konsulenter, hvor der aktiveres direkte på balancen (og ikke over resultatopgørelsen), i stedet for af egne ressourcer.





På baggrund af den stærke omsætningsvækst og det relativt stabile kapacitetsomkostningsniveau delvist opvejet af en lavere bruttomargin, er driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) forbedret med 59,6% til DKK 16,1 mio. i 3. kvartal 2021/22 (3. kvartal 2020/21: DKK 10,1 mio.). EBITDA-marginen i 3. kvartal 2021/22 nåede derfor 9,7% sammenlignet med 8,3% i 3. kvartal sidste år. I de første ni måneder af 2021/22 blev EBITDA væsentligt forbedret med DKK 45,4 mio. til DKK 32,8 mio. (9M 2020/21: DKK –12,7 mio.) primært som et resultat af den stærke omsætningsvækst og den lavere bruttomargin.





Afskrivninger steg til DKK 10,1 mio. i 3. kvartal 2021/22 (3. kvartal 2020/21: DKK 7,1 mio.) med den forventede stigning forårsaget af yderligere afskrivninger på egenfinansierede udviklingsprojekter med udgangspunkt i RTX’s strategi om at skabe mere tilbagevendende omsætning baseret på produktplatforme, som kan kundetilpasses på ODM basis. Afskrivningerne er på samme niveau som i tidligere kvartaler i 2021/22. I de første ni måneder af 2021/22 beløb afskrivningerne sig til DKK 29,9 mio. (9M 2020/21: DKK 21,0 mio.).





Påvirket af det højere EBITDA og af større afskrivninger blev resultat af primær drift (EBIT) forbedret i forhold til sidste år, og beløb sig i 3. kvartal 2021/22 til DKK 5,9 mio. svarende til en stigning på 99,5% (3. kvartal 2020/21: DKK 3,0 mio.). I de første ni måneder af 2021/22 blev EBIT væsentligt forbedret med DKK 36,5 mio. til DKK 2,9 mio. sammenlignet med DKK -33,6 mio. sidste år.





Finansielle poster, netto, udgjorde i 3. kvartal 2021/22 DKK -4,1 mio. (3. kvartal 2020/21: DKK -1,1 mio.). Primært to faktorer har påvirket de finansielle poster i kvartalet. For det første havde de markant stigende renter på obligationer i løbet af kvartalet og dermed de faldende obligationskurser på investeringerne i handelsporteføljen en negativ effekt på de finansielle poster, og for det andet havde den højere valutakurs på USD en positiv effekt på de finansielle poster delvist modvirket af værdiudviklingen i koncernens USD-hedgingaftaler. I de første ni måneder af 2021/22 beløb de finansielle poster sig til DKK -7,8 mio. sammenlignet med DKK – 6,1 mio. sidste år.





Resultat før skat for 3. kvartal 2021/22 beløb sig til DKK 1,8 mio. og for de første ni måneder af 2021/22 til DKK -5,0 mio. sammenlignet med DKK 1,9 mio. og DKK -39,7 mio. i de tilsvarende perioder sidste år.





EGENKAPITAL, AKTIVER OG PENGESTRØMME



Soliditetsgraden i RTX er fortsat stærk på 56,7% ved udgangen af 3. kvartal 2021/22 (3. kvartal 2020/21: 59,0%). Ved udgangen af 3. kvartal 2021/22 udgjorde de samlede aktiver DKK 512,7 mio. sammenlignet med DKK 436,1 mio. ved udgangen af 3. kvartal sidste år. Tilgodehavender er højere end sidste år som et resultat af den højere omsætning i 3. kvartal i forhold til samme periode sidste år samt af tidspunktet for omsætningen i kvartalet. Lagrene er væsentligt højere end sidste år på grund af flere færdigvarer i transit mod kunder ved udgangen af kvartalet og af væsentligt højere komponentlagre. De højere komponentlagre skyldes ønsket om at sikre vigtige komponenter når mulighederne opstår i et ellers presset komponentmarked, og skyldes yderligere ekstraordinært dyre komponenter, som skal betales af kunder, anskaffet via spot-markedet og andre handelskanaler til høje priser.





I 3. kvartal 2021/22 udgjorde pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) DKK -0,2 mio. (3. kvartal 2020/21: DKK DKK 22,1 mio.). Sammenlignet med sidste år var pengestrømmene positivt påvirket af den forbedrede indtjening og negativt påvirket af udviklingen i arbejdskapitalen med stigninger i lagre og tilgodehavender. I de første ni måneder af 2021/22 beløb pengestrømmene sig til DKK 20,8 mio. (9M 2020/21: DKK 32,0 mio.).





RTX’s samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved udgangen af 3​. kvartal 2021/22 DKK 104,2 mio. sammenlignet med DKK 117,8 mio. ved udgangen af 3. kvartal sidste år. Niveauet er positivt påvirket af indtjeningen gennem de seneste 12 måneder, og negativt påvirket af investeringer i produktudvikling og i en række materielle aktiver (primært testudstyr) gennem de seneste 12 måneder. Det er ligeledes negativt påvirket af udlodning til aktionærerne i form af aktietilbagekøb for DKK 5,2 mio. gennem de seneste 12 måneder (i 4. kvartal 2020/21).





RTX’s balance og likviditet er således fortsat stærk med en solid netto likviditetsbeholdning.





FORVENTNINGERNE TIL 2021/22

Den 7. juli 2022 opjusterede RTX forventningerne til regnskabsåret (jvf. Selskabsmeddelelse nr. 13/2022). RTX forventer nu en omsætning i regnskabsåret 2021/22 i intervallet DKK 550 mio. til DKK 610 mio., EBITDA i intervallet DKK 50 mio. til DKK 70 mio. og EBIT i intervallet DKK 10 mio. til DKK 30 mio.





Den 7. juli 2022 blev forventningerne til omsætningen opjusteret til DKK 550-610 mio. (fra tidligere mere end DKK 520 mio.). Stigningen i den forventede omsætning er et resultat af den stærke efterspørgsel, og det relativt brede interval for den forventede omsætning illustrerer den fortsat betydelige usikkerhed på de globale forsyningsmarkeder i elektronikbranchen bl.a. som følge af komponentmangel og andre forsyningsbegrænsninger. Mens ordrebeholdningen for 2021/22 således er meget stærk og på et rekordhøjt niveau, kan den globale mangel på komponenter – især på halvledere og andre elektronikkomponenter – samt andre begrænsninger i forsyningskæderne som midlertidige nedlukninger i Asien og globale logistikudfordringer fortsat skabe usikkerhed for regnskabsåret og dermed for forventningerne til 2021/22.





Forventningerne til EBITDA blev præciseret fra tidligere mere end DKK 50 mio. til nu DKK 50-70 mio. og forventet EBIT blev justeret fra tidligere mere end DKK 10 mio. til nu DKK 10-30 mio. Justeringerne i de forventede indtjeningsniveauer skyldes de forventede niveauer for omsætning og bruttomargin, hvor omsætningen er højere, men hvor bruttomarginen er negativt påvirket af det forventede produktmix givet komponentmanglen og af behovet for at sikre komponenter via spot-markedet og andre handelskanaler.

De faktiske resultater for 2021/22 afhænger derfor primært af situationen i forsyningskæderne i den resterende del af regnskabsåret, herunder faktorer som komponentleverancer, nedlukninger der påvirker produktionen, logistikudfordringer mv.





Forudsætningerne bag forventningerne er i øvrigt beskrevet i årsrapporten for 2020/21 (side 22-23) og i det danske resumé (side 9-10), samt i selskabsmeddelelse nr. 13/2022.





RISICI OG USIKKERHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2021/22

Udtalelser om fremtidige forhold:

Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed, idet en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for RTX’s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og de opnåede resultater afviger væsentligt fra de forventninger, der fremsættes direkte eller indirekte i denne kvartalsrapport. Faktorer, der kan påvirke sådanne forventninger, omfatter bl.a. generelle økonomiske forhold og udviklinger inklusive påvirkninger fra COVID-19 pandemien, ændringer i efterspørgslen efter RTX’s ydelser, konkurrencemæssige forhold, teknologiske forandringer, udsving i valutakurser, tilgængelighed af komponenter, udsving i leverancer fra underleverandører samt lovmæssige og/eller regulative ændringer.





RTX’s regnskaber udarbejdes kun på engelsk jf. beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018.

