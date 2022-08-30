Lantronix宣布2022年SmartEdge渠道合作伙伴计划大奖得主

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加利福尼亚州尔湾, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向工业物联网（IoT）和智能IT市场的安全交钥匙解决方案全球提供商 Lantronix Inc. （纳斯达克股票代码：LTRX）今日宣布了其 SmartEdge™ 合作伙伴计划大奖的获奖者，重点介绍了2022年最佳渠道合作伙伴。获奖者主要来自北美、亚太地区以及欧洲、中东和非洲（EMA）这三个地区。奖项授予了年度合作伙伴、初创企业、创新及软件/服务等类别。



获奖者是：

北美

SmartEdge年度合作伙伴： WWT

SmartEdge初创企业： Softchoice Canada

SmartEdge创新： Charter Telecom

SmartEdge软件/服务： SHI

亚太地区（APAC）

SmartEdge年度合作伙伴： ADT

SmartEdge初创企业： PSI

SmartEdge创新： Sapply

SmartEdge软件/服务： Bay Datacom

欧洲/中东/非洲（EMEA）

SmartEdge年度合作伙伴： Atlantik Elektronik

SmartEdge初创企业： SOL

SmartEdge创新： Linkwave

SmartEdge软件/服务： Data Equipment

Lantronix全球销售副总裁Roger Holliday表示：“我们很高兴地祝贺今年的SmartEdge合作伙伴计划获奖企业，他们在推动销售和与我们的共同客户建立长期关系方面均远超计划要求及期望。”

关于SmartEdge合作伙伴计划

Lantronix的 SmartEdge 合作伙伴计划旨在采用Lantronix的创新型工业物联网（IoT）、远程环境管理（REM）、带外管理（OOBM）和移动/互联解决方案来提供产品差异化，帮助增值经销商（VAR）和系统集成商（SI）增加收入。

如需了解有关Lantronix SmartEdge合作伙伴计划的更多信息，请访问 www.lantronix.com/partners 。

关于Lantronix

Lantronix，Inc.是一家为物联网（IoT）和远程环境管理（REM）提供安全交钥匙解决方案的全球供应商，提供软件即服务（SaaS）、互联服务、工程服务和智能硬件。

Lantronix提供可靠、安全和互联的智能边缘物联网与远程管理网关解决方案，帮助客户加快产品上市时间、提高正常运行时间和效率。

Lantronix的产品和服务大幅简化机器人、汽车、可穿戴设备、视频会议、工业、医疗、物流、智能城市、安全、零售、分支机构、服务器机房和数据中心等物联网及IT应用项目的创建、开发、部署与管理。如需了解更多信息，请访问 Lantronix网站 。

更多信息见 Lantronix博客 ，其中提供行业讨论和信息更新。关注Lantronix的 Twitter 账号，观看我们的 YouTube视频库 ，或通过 LinkedIn 与我们联系。

© 2022 Lantronix, Inc. 保留所有权利。Lantronix是注册商标。其他商标和商品名称分别属于其各自的所有方。

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