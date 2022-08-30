Lantronix 宣佈 2022 年 SmartEdge 渠道合作夥伴計劃優勝者

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加州爾灣, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 是一家為工業物聯網 (IoT) 和智能資訊科技市場提供保安一站式解決方案的全球供應商，今天宣佈其 SmartEdge ™ 合作夥伴計劃優勝者，表揚其 2022 年最佳渠道合作夥伴。優勝者來自三個地區：北美、亞太區、以及歐洲、中東和非洲。向年度合作夥伴、新人、創新和軟件/服務頒發了獎項。



優勝者為：

北美

SmartEdge 年度合作夥伴： WWT

Smartedge 新晉： Softchoice Canada

SmartEdge 創新： Charter Telecom

SmartEdge 軟件／服務： SHI

亞太區 (APAC)

SmartEdge 年度合作夥伴： ADT

SmartEdge 新晉： PSI

SmartEdge 創新： Sapply

SmartEdge 軟件／服務： Bay Datacom

歐洲/中東/非洲 (EMEA)

SmartEdge 年度合作夥伴： Atlantik Elektronik

SmartEdge 新晉： SOL

SmartEdge 創新： Linkwave

SmartEdge 軟件/服務： Data Equipment

Lantronix 全球銷售副總裁 Roger Holliday 表示：「我們很高興表揚 SmartEdge 合作夥伴計劃奬優勝者，他們全都超出了我們在推動銷售和與共同客戶建立長期關係方面的計劃要求與期望。」

關於 SmartEdge 合作夥伴計劃

Lantronix 的 SmartEdge 合作夥伴計劃旨在幫助增值經銷商 (VARs) 及系統整合商 (SI) 透過 Lantronix 創新的工業物聯網 (IoT)、遙距環境管理 (REM)、頻外管理 (OOBM) 和流動性/連接性解決方案。

有關 Lantronix SmartEdge 合作夥伴計劃的更多資訊，請瀏覽 www.lantronix.com/partners 。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是物聯網 (IoT) 和遠程環境管理 (REM) 安全一站式解決方案的全球供應商，提供軟件即服務 (SaaS)、連接服務、工程服務和智能硬件。

Lantronix 協助其客戶透過提供可靠、安全和保持連接的智能物聯網和遙距管理網關解決方案，以加速上市時間及提高營運時間和效率。

Lantronix 的產品和服務在機械人、汽車、可穿戴裝置、視像會議、工業、醫療、物流、智能城市、安全、零售、分行辦公室、伺服器辦公室和數據中心應用方面大幅簡化物聯網及資訊科技項目的建立、開發、部署和管理。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽 Lantronix 網站 。

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© 2022 Lantronix, Inc. 版權所有。Lantronix 是註冊商標。其他商標和商品名稱是其各自所有者的商標。

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－企業營銷及

傳訊經理

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－財務總監

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歐洲、中東及非洲 +31 (0)76 52 36 744

亞太區 + 852 3428-2338

中國 + 86 21-6237-8868

日本 +81 (0) 50-1354-6201

印度 +91 994-551-2488