MACCO Restructuring Group leitet erfolgreich die Arbeiten zur Übernahme und Überführung der Halbtaucher-Ölbohrinsel durch den Golf von Mexiko

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

HOUSTON, Aug. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MACCO Restructuring Group , ein nationales, auf mittelständische Unternehmen fokussiertes Interim-Management- und Finanzberatungsunternehmen, hat vor kurzem bekannt gegeben, dass David Weinhoffer, Geschäftsführer von MACCO, in seiner Funktion als Chief Restructuring Officer für LaForta - Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal, Lda. erfolgreich die Leitung von La Muralla IV, einer Halbtaucher-Ölbohrinsel der sechsten Generation, übernehmen und die Bohrinsel überführen konnte. La Muralla IV ist der wichtigste Vermögenswert von LaForta, das am 16. Juni 2022 beim Konkursgericht des Southern District of Texas der Vereinigten Staaten, Houston Division, einen freiwilligen Insolvenzantrag nach Chapter 11 eingereicht hat. Unter der Leitung von David Weinhoffer wurde die massive Bohrinsel, die Arbeiten in Wassertiefen von 3.048 m und Bohrungen bis zu einer Tiefe von 10.668 m ermöglicht, erfolgreich durch den Golf von Mexiko von Tampico, Mexiko, nach Freeport, Grand Bahamas, geschleppt.



MACCO, das über umfassende Erfahrungen bei Umstrukturierungen im Energiesektor verfügt, einschließlich der Exploration und Förderung von Öl und Gas an Land und auf See, konnte den sicheren Transport der Bohrinsel gewährleisten. Weinhoffer leitete die komplexen internationalen Bemühungen, die Leitung der Bohrinsel zu übernehmen und trotz zahlreicher berieblicher und regulatorischer Herausforderungen die Sicherheit der Bohrinsel und ihrer Besatzung zu gewährleisten. Seine profunden Kenntnisse in den Bereichen Schifffahrt, Schiffsbetrieb, Unternehmensumstrukturierung und Insolvenz waren für den Erfolg des Transits von zentraler Bedeutung.

La Muralla IV wird für einen Vermarktungs- und Verkaufsprozess vorbereitet, der voraussichtlich im nächsten Monat ernsthaft beginnen kann. Gemäß dem vorgeschlagenen Bieterverfahren, das unter https://cases.stretto.com/LaForta/ eingesehen werden kann, wird der Vermarktungs- und Verkaufsprozess unter der Leitung von David Weinhoffer durchgeführt. Er wird unter anderem die Gebote für La Muralla IV einholen und bewerten. Die vorgeschlagene Angebotsfrist ist der 26. Oktober 2022. Die Genehmigung des Verkaufs wird voraussichtlich drei Wochen nach Ablauf der Frist und die Verkaufsabwicklung Ende November erfolgen. Wenn Sie ein Gebot für La Muralla IV abgeben möchten, wenden Sie sich bitte an David Weinhoffer unter davidw@macco.group , um Zugang zum Datenraum zu erhalten und einen Termin für eine persönliche Besichtigung zu vereinbaren.

LaForta wird außerdem beraten von den Anwälten Rebecca Blake Chaikin, Genevieve M. Graham und Veronica A. Polnick von Jackson Walker, LLP; Special Corporate Counsel, Jennifer Demarco und Sarah Campbell von Clifford Chance; und Ole' Aagvaard, Project Manager, von ABW Vessel Management, Ltd. Die Backstop-Kreditgeber werden beraten von den Anwälten Mark Shinderman, Casey Fleck und Brian Kinney von Milbank, LLP; Michael Warner und Benjamin Wallen von Pachulski, Stang, Ziehl & Jones, LLP; und Kristen Bodden von Maritime Finance Ltd.

Drew McManigle, Gründer und CEO von MACCO kommentierte: „Weinhoffer und das Team von MACCO und LaForta haben in Zusammenarbeit mit den Rechtsberatern etwas erreicht, was zunächst nahezu unmöglich erschien. Er navigierte erfolgreich durch unruhige internationale Gewässer, um den Wert der Stakeholder zu bewahren.“

Über MACCO

MACCO Restructuring Group, LLC ist ein nationales, auf mittelständische Unternehmen fokussiertes Interim-Management- und Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Houston, Texas, und Niederlassungen in Las Vegas, Denver, Oklahoma City, Wilmington/Philadelphia und New York City. Die Mitarbeiter von MACCO verfügen über umfassende Praxiserfahrung und waren als CEOs, CROs, CFOs, Senior Workout Lenders und Treuhänder im Management von Unternehmen der verschiedensten Branchen tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: www.macco.group .

Medienkontakt:

Annie Graf

KCSA Strategic Communications

MACCO@KCSA.com