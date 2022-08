MACCO Restructuring Group lidera esfuerzos exitosos de control y transporte de la plataforma de perforación petrolera semisumergible en el Golfo de México

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

HOUSTON, Aug. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MACCO Restructuring Group , una firma nacional de consultoría financiera y liderazgo interino centrada en el mercado intermedio, anunció recientemente que el director administrativo de MACCO, David Weinhoffer, que ejerce como director de reestructuración de LaForta - Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal, Lda., asumió con éxito el control y transporte de La Muralla IV, una plataforma de perforación petrolera semisumergible de sexta generación. La Muralla IV es el activo principal de LaForta, que presentó una solicitud voluntaria bajo el capítulo 11 en el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, el 16 de junio de 2022. Bajo el liderazgo de Weinhoffer, la plataforma de perforación masiva, capaz de operar en 10.000 pies de agua y perforar a una profundidad de 35.000 pies, fue remolcada con éxito en el Golfo de México desde Tampico, México hasta Freeport, Gran Bahamas.



MACCO, que cuenta con una amplia experiencia en reestructuración energética, incluida la exploración y producción de gas y petróleo en tierra y en alta mar, pudo garantizar el transporte seguro de la plataforma de perforación. Weinhoffer lideró los complejos esfuerzos internacionales para asumir el control de la plataforma y garantizar su seguridad y la de su tripulación a pesar de los numerosos desafíos operativos y regulatorios. Su profundo conocimiento de navegación marítima, operaciones marítimas, reestructuración de negocios y bancarrota fueron fundamentales para el éxito del transporte.

La Muralla IV se prepara para un proceso de marketing y venta, que se espera que inicie el próximo mes. Bajo los procedimientos de licitación propuestos, disponibles en, https://cases.stretto.com/LaForta/ , Weinhoffer dirigirá el proceso de marketing y venta, incluyendo la solicitud y evaluación de propuestas para La Muralla IV. La fecha límite propuesta para la licitación es 26 de octubre de 2022, con la aprobación de venta prevista 3 semanas después y la finalización de la venta hasta finales de noviembre. Si está interesado en ser licitador de La Muralla IV, comuníquese con el Sr. Weinhoffer al davidw@macco.group para obtener acceso al Data Room y programar una inspección presencial.

LaForta también es asesorada por las abogadas, Rebecca Blake Chaikin, Genevieve M. Graham y Veronica A. Polnick de Jackson Walker, LLP; Consejo Corporativo Especial, Jennifer Demarco y Sarah Campbell de Clifford Chance; y Ole’Aagvaard, Gerente de Proyecto, de ABW Vessel Management, Ltd. The Backstop Lenders son asesorados por los abogados, Mark Shinderman, Casey Fleck y Brian Kinney de Milbank, LLP; Michael Warner y Benjamin Wallen de Pachulski, Stang, Ziehl & Jones, LLP; y Kristen Bodden de Maritime Finance Ltd.

Drew McManigle, fundador y director ejecutivo de MACCO, dijo: "David y el equipo de MACCO La Forta, trabajando en colaboración con el asesor legal, lograron lo que inicialmente parecía casi inalcanzable. Navegó con éxito por aguas internacionales turbulentas con el fin de preservar el valor de las partes interesadas".

Acerca de MACCO

MACCO Restructuring Group, LLC es una consultora financiera nacional y de liderazgo interino centrada en el mercado intermedio, con sede en Houston y oficinas en Las Vegas, Denver, Oklahoma City, Wilmington/Filadelfia y Nueva York. Los profesionales de MACCO poseen experiencia de negocios en el mundo real y administran y lideran empresas en una amplia variedad de sectores, actuando como directores ejecutivos, directores de riesgo, directores financieros y Workout Lenders Senior y Fiduciarios. Para más información visite: www.macco.group .

Contacto de Medios:

Annie Graf

KCSA Strategic Communications

MACCO@KCSA.com