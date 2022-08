MACCO Restructuring Group Lidera Esforços de Sucesso do Controle e Transporte da Plataforma de Petrólo Semi-Submersível no Golfo do México

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

HOUSTON, Aug. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O MACCO Restructuring Group , uma empresa de consultoria financeira e de liderança intermediária focada no mercado intermediário, anunciou recentemente que o Diretor Administrativo da MACCO, David Weinhoffer, atuando como Diretor de Reestruturação da LaForta - Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal, Lda., assumiu com sucesso o controle e o transporte da La Muralla IV, uma plataforma de petróleo semi-submersível de sexta geração. La Muralla IV é o principal ativo da LaForta, que deu entrada em um pedido voluntário de falência sob o capítulo 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos no Distrito Sul do Texas, Divisão de Houston, em 16 de junho de 2022. Sob a liderança de Weinhoffer, a enorme plataforma de petróleo com capacidade de operação a 10.000 pés de profundidade e de perfuração a uma profundidade de 35.000 pés, foi rebocada com sucesso no Golfo do México de Tampico, México, para Freeport, nas Grandes Bahamas.



O MACCO, com sua vasta experiência de reestruturação em energia, incluindo exploração e produção de petróleo e gás onshore e offshore, foi responsável pelo transporte seguro da plataforma de petróleo. Weinhoffer liderou os complexos esforços internacionais para assumir o controle da plataforma, garantindo a sua segurança e a segurança da sua tripulação, apesar dos inúmeros desafios operacionais e regulatórios. O seu profundo conhecimento dos transportes marítimos, operações marítimas, reestruturação e falência de empresas foram fundamentais para o êxito do transporte.

A La Muralla IV está sendo preparada para um processo de marketing e venda que deve ter início no próximo mês. De acordo com os procedimentos de licitação propostos, disponíveis em https://cases.stretto.com/LaForta/ , Weinhoffer irá direcionar o processo de marketing e venda, inclusive de solicitação e avaliação de propostas para a La Muralla IV. O prazo final proposto para a licitação é 26 de outubro de 2022, com aprovação da venda prevista para 3 semanas depois e finalização da venda até o final de novembro. Se você estiver interessado em ser um licitante para a La Muralla IV, entre em contato com Weinhoffer em davidw@macco.group para obter acesso ao Data Room e agendar uma inspeção presencial.

LaForta também é aconselhada pelas advogadas Rebecca Blake Chaikin, Genevieve M. Graham e Veronica A. Polnick da Jackson Walker, LLP; Conselho Corporativo Especial, Jennifer Demarco e Sarah Campbell da Clifford Chance; e Ole’Aagvaard, Gerente de Projeto, da ABW Vessel Management, Ltd. Backstop Lenders são aconselhados pelos advogados Mark Shinderman, Casey Fleck e Brian Kinney da Milbank, LLP; Michael Warner e Benjamin Wallen da Pachulski, Stang, Ziehl & Jones, LLP; e Kristen Bodden da Maritime Finance Ltd.

Drew McManigle, Fundador e CEO do MACCO disse: “David e a equipe da MACCO La Forta, em trabalho conjunto com os consultores jurídicos, realizaram o que inicialmente parecia quase inatingível. Ele navegou com sucesso nas águas internacionais problemáticas a fim de preservar o valor das partes interessadas.”

O MACCO Restructuring Group, LLC é uma consultoria financeira e de liderança interina com foco no mercado médio, com sede em Houston e escritórios em Las Vegas, Denver, Oklahoma City, Wilmington/Filadélfia e Nova York. Os profissionais do MACCO têm experiência com negócios no mundo real e gerenciaram e lideraram empresas em uma ampla gama de setores, atuando como CEOs, CROs, CFOs, Workout Lenders Sêniores e Fiduciários. Para mais informação visite: www.macco.group .

