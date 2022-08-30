MACCO Restructuring Group成功主导实施了跨墨西哥湾控制和转运半潜式钻井平台的相关工作

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休斯顿, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于中间市场的国家临时领导力与金融咨询公司 MACCO Restructuring Group 近期宣布，MACCO董事总经理David Weinhoffer将担任LaForta - Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal, Lda.的首席重组官，成功取得了第六代半潜式石油钻机La Muralla IV的控制权和转运权。 La Muralla IV是LaForta的主要资产，LaForta曾于2022年6月16日根据《破产法》第11章向得克萨斯州南区休斯敦分部美国破产法院提交了自愿申请。在Weinhoffer的领导下，这座水下作业深度为1万英尺、钻井深度为3.5万英尺的大型钻井平台已经成功地横跨墨西哥湾从墨西哥坦皮科牵引到大巴哈马岛弗里波特。

MACCO在能源领域拥有丰富的重组经验，包括陆地和海上石油及天然气勘探与生产，能够确保钻井平台运输安全无虞。尽管面临各种运营及监管挑战，Weinhofer依然领导主持了复杂的国际工作，以取得钻井平台的控制权并确保平台及机组成员的安全。他对航海、海上作业、企业重组和破产的深入了解是促成该平台得以成功转运的重要因素。

La Muralla IV正在为预计下个月即将正式开启的营销和销售流程做准备。根据拟议的投标程序（详见 https://cases.stretto.com/LaForta/ ），Weinhoffer将指导营销和销售流程，包括对La Muralla IV进行招标和评估。拟议的竞标截止日期为2022年10月26日，预计将于3周后通过销售审批，并于11月底前完成销售。如果您有意成为La Muralla IV的投标人，请联系Weinhoffer（ davidw@macco.group ）获得数据室访问权限并安排现场检验。

LaForta还将由Jackson Walker, LLP的法律顾问Rebecca Blake Chaikin、Genevieve M. Graham和Veronica A. Polnick；Clifford Chance的公司特席法律顾问Jennifer Demarco和Sarah Campbell；以及ABW Vessel Management, Ltd.项目经理Ole’ Aagvaard担任顾问。担保贷款人由Milbank, LLP的法律顾问Mark Shinderman、Casey Fleck和Brian Kinney；Pachulski, Stang, Ziehl & Jones, LLP的Michael Warner和Benjamin Wallen；以及Maritime Finance Ltd的Kristen Bodden担任顾问。

MACCO创始人兼首席执行官Drew McManigle表示：“David和MACCO La Forta团队与法律顾问密切合作，共同完成了一项最初看似痴人说梦般的任务。为了维护利益相关者的价值，他成功地解决了各种暗潮汹涌的国际困局。”

关于MACCO

MACCO Restructuring Group, LLC是一家专注于中间市场的国家临时领导力与金融咨询公司，总部位于休斯顿，在拉斯维加斯、丹佛、俄克拉荷马市、威尔明顿/费城和纽约市设有办事处。MACCO的专业人员拥有世界商务领域的真才识学，管理和领导了各个行业的众多公司，同时担任首席执行官、首席风险官、首席财务官、高级策划贷款人和受托人。 如需了解更多信息，请访问 www.macco.group 。

媒体联系人：

Annie Graf

KCSA Strategic Communications

MACCO@KCSA.com