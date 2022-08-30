MACCO Restructuring Group 成功率領在墨西哥灣率領和轉移半潛式石油鑽平台

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侯斯頓, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MACCO Restructuring Group 是美國一家以中型市場為主過渡期領導和財務諮詢公司，最近宣佈 MACCO 董事總經理 David Weinhoffer 擔任 LaForta - Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal, Lda. 的重組總裁，成功控制並轉移了第六代半潛式石油鑽井平台 La Muralla IV。La Muralla IV 是 LaForta 的主要資產，該公司於 2022 年 6 月 16 日在美國德州南部地區侯斯頓分部的美國破產法院根據第 11 章提交自願請願書。這個巨大的鑽井平台能夠在 10,000 英尺的水深作業並鑽探到 35,000 英尺的深度，在 Weinhoffer 的領導下，它已成功從墨西哥坦皮科被拖越墨西哥灣而轉移到大巴哈馬自由港。



MACCO 在能源方面擁有廣泛的重組經驗，包括岸上和海上石油和天然氣勘探和生產，能夠確保鑽井平台的安全運輸。儘管面臨無數營運和監管的挑戰，Weinhoffer 領導複雜的國際團隊努力地控制鑽井平台，確保平台及其工作人員的安全。他對海上、海上營運、業務重組和破產的深入了解是成功轉移的關鍵。

目前正籌備 La Muralla IV 的市場推廣和銷售過程，預計將於下個月正式展開。根據擬議的競標程序 (可在 https://cases.stretto.com/LaForta/ 瀏覽)，Weinhoffer 將負責市場推廣和銷售過程，包括對 La Muralla IV 的招標和評估競標。擬定的競標截止日期為 2022 年 10 月 26 日，預計三週後批准銷售，並於 11 月底前完成銷售。如果您有興趣成為 La Muralla IV的競標者，請透過 davidw@macco.group 聯絡 Weinhoffer 以取得數據室資訊，並安排親身視察。

LaForta 並由 Jackson Walker, LLP 的律師 Rebecca Blake Chaikin、Genevieve M. Graham 和 Veronica A. Polnick；Clifford Chance 的公司法律特別顧問 Jennifer Demarco 和 Sarah Campbell；和 ABW Vessel Management, Ltd 的項目經理 Ole' Aagvaard 提供建議。備援貸款人由 Milbank, LLP 的律師 Mark Shinderman、Casey Fleck 和 Brian Kinney；Pachulski, Stang, Ziehl & Jones, LLP 的 Michael Warner 和 Benjamin Wallen；以及 Maritime Finance Ltd. 的 Kristen Bodden 提供建議。

MACCO 創辦人兼行政總裁 Drew McManigle：「David 和 MACCO La Forta 團隊與法律顧問携手合作，完成了最初看起來幾乎無法實現的事情。他成功地在國際困境中駕馭導航，以維護利益相關者的價值。」

關於 MACCO

MACCO Restructuring Group, LLC 是美國一家以中間市場為重點的全國性過渡期領導和財務諮詢公司，總部位於侯斯頓，在拉斯維加斯、丹佛、俄克拉荷馬市、威爾明頓/費城和紐約市均設有辦事處。MACCO 的專業人員擁有實務經驗，曾在各行各業管理和領導各類公司，暫任行政總裁、風險總監、財務總監、解決方案高級貸款人和受託人。如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.macco.group 。

傳媒聯絡人：

Annie Graf

KCSA Strategic Communications

MACCO@KCSA.com