LeddarTech Recebe Dois Prêmios de Prestígio por Sua Plataforma ADAS e AD de Fusão e Percepção de Sensores de Dados Brutos

QUEBEC CITY, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder global no fornecimento da tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, anuncia com orgulho que a sua plataforma de fusão e percepção de sensores LeddarVision ™ recebeu dois prêmios. A plataforma é uma solução de grau automático flexível, robusta, econômica, independente de sensores e escalável, que oferece modelos ambientais 3D altamente precisos. Além disso, o software é compatível com todos os níveis de autonomia SAE com a aplicação de algoritmos de IA e visão computacional para fundir dados brutos de sensores empregados em aplicativos L2-L5 para veículos autônomos na estrada e fora da estrada.

Tel Aviv, Israel, maio de 2022 – O Volkswagen Group Innovation Tel Aviv 2022 Konnect e CARIAD Startup Challenge premiaram a LeddarTech com um prêmio em dinheiro por sua tecnologia de fusão e percepção de sensores

“Ficamos impressionados com o argumento e a proposta de um PoC preparados profissionalmente pela LeddarTech”, disse Jan Zawadzki, Dirigente de IA da CARIAD . “Ficamos intrigados com sua capacidade técnica, que se encaixa na nossa estratégia geral de ADAS, e estamos preparados para criar um PoC relacionado à segurança da IA com o produto deles”, disse Zawadzki.

A LeddarTech foi selecionada na rodada final da competição, após o Konnect , o Open Innovation Hub do Volkswagen Group, e o jurado da VW Commercial Vehicles terem selecionado mais de 30 startups israelenses.

A CARIAD é responsável pelo desenvolvimento da principal pilha tecnológica para a indústria automotiva, para a criação de uma nova experiência automotiva e aumento da velocidade da inovação do Volkswagen Group, para que o automóvel possa ser um companheiro de mobilidade sustentável, seguro e perfeitamente conectado em um mundo digital.

Shenzhen, China, 13 de agosto de 2022 – A Shenzhen Automotive Electronics Industry Association Premia a LeddarTech com o Prêmio de Ciência e Tecnologia de Eletrônica Automotiva da LeddarVision na categoria Excelência em Inovação de Produto

A LeddarTech recebeu este prêmio por sua tecnologia altamente inovadora de fusão e percepção de sensores de dados brutos, que aumenta a segurança do ADAS e do AD em relação à tecnologia tradicional de fusão de objetos. Esta solução inovadora do setor também é agnóstica e escalável, permitindo que seus clientes aumentem a autonomia para o Nível 5 na mesma plataforma. Este compromisso com uma solução de software de fusão e percepção de sensores mais segura e centrada no cliente diferencia a LeddarTech, motivo pelo qual ela recebeu este prêmio de prestígio.

A Shenzhen Automotive Electronics Industry Association foi fundada em 2010 como uma organização sem fins lucrativos com mais de 500 membros representando empresas de autoeletrônica e de tecnologia de peças afins em toda a China. O prêmio reconhece a pesquisa científica e a inovação tecnológica na indústria automobilística. As empresas premiadas foram escolhidas por um jurado composto de experts em engenharia avançada da indústria automotiva e em P&D de empresas automotivas líderes nacionais que avaliou mais de 250 produtos.

“A premiação da nossa tecnologia por parte dessas duas organizações representa um profundo reconhecimento da experiência e do trabalho desafiador das equipes de engenharia de fusão e percepção de sensores lideradas pelo nosso centro de P&D em Israel e dos nossos funcionários em todo o mundo que apoiam esses esforços”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “Esses prêmios são muito apreciados e refletem o nosso destaque no setor, o compromisso com parcerias vantajosas para todos e, o mais importante, a nossa missão de viabilizar produtos ADAS e AD que aprimorem a segurança e a qualidade de vida dos motoristas e do público em geral”, finalizou Boulanger.

