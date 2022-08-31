LeddarTech因其原始数据传感器融合与感知ADAS和AD平台斩获两个著名奖项

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魁北克市, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS及AD传感技术的全球领先企业 LeddarTech ®自豪地宣布，公司斩获两项对其 LeddarVision ™传感器融合与感知平台给予认可的奖项。该平台是一款灵活、稳健、经济、传感器无关且可扩展的自动级解决方案，可提供高度精确的3D环境模型。此外，该软件还采用人工智能和计算机视觉算法，以融合来自L2-L5道路和越野自主驾驶车辆应用程序中所部署的传感器的原始数据，从而支持汽车工程师学会（SAE）定义的所有自主性级别。

以色列特拉维夫，2022年5月——大众集团特拉维夫创新中心2022年Konnect和CARIAD新星挑战赛为LeddarTech的传感器融合与感知技术颁发了现金奖励。

CARIAD 人工智能总监Jan Zawadzki表示：“LeddarTech精心准备的演讲和概念性验证（PoC）提议令我们印象颇深。” Zawadzki先生总结道：“我们对LeddarTech的技术能力兴趣盎然，这符合我们的总体ADAS战略，我们期待着通过他们的产品打造一个与人工智能安全性相关的PoC。”

在大众集团的开放创新中心 Konnect 和大众商用车评委们对30多家以色列初创公司进行细致甄选之后，LeddarTech在最后一轮比赛中胜出。

CARIAD负责为汽车行业打造领先的技术堆栈，旨在创造全新的汽车体验和提高大众集团的创新速度，使汽车成为数字世界中可持续、安全且无缝互联的移动出行伙伴。

中国深圳，2022年8月13日——深圳市汽车电子行业协会通过汽车电子科学技术奖，表彰了LeddarTech在产品创新卓越类别取得斐然成绩的LeddarVision。

LeddarTech凭借其高度创新的原始数据传感器融合与感知技术荣膺这一奖项，该技术相较传统的目标融合技术提高了ADAS和AD的安全性。这项行业首创的解决方案具有传感器无关性和可扩展性，从而使其客户能够在同一个平台上扩展到5级自主性。LeddarTech在更安全、更以客户为中心的传感器融合与感知软件解决方案方面所秉持的承诺使其脱颖而出，顺利摘得这个著名奖项。

深圳市汽车电子行业协会是一家成立于2010年的非营利组织，拥有500多名代表中国汽车电子产品和相关零部件技术企业的优秀会员。该奖项旨在表彰汽车电子行业的科学研究与技术创新。获奖企业由汽车行业的高级工程师评委和国内领先车企的研发专家对250余项产品进行评估后遴选得出。

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger先生表示：“这两个组织对我们的技术给予认可，是对我们 位于以色列的研发中心 所领导的传感器融合与感知工程团队，以及我们在世界各地支持这些努力的众多员工所具备的专业知识和从事的挑战性工作给予深度肯定。” Boulanger先生总结道：“我们非常珍视这些奖项，它们认可了我们所奉行的行业差异化战略和对双赢合作所秉持的承诺，同时最重要的是，也认可了我们竭力使ADAS和AD产品能够改善驾驶员和公众的安全与生活质量的使命。”

关于LeddarTech

LeddarTech是一家成立于2007年的综合性端到端环境感应技术公司，致力于帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战。LeddarTech提供经济高效的感知解决方案，可通过原始数据传感器融合与感知平台LeddarVision™从2级ADAS扩展到5级全自主性，该平台可利用各种传感器和配置生成全面的3D环境模型。LeddarTech还运用LeddarSteer™数字波束转向和LeddarEngine™等关键技术构建模块为LiDAR制造商和1-2级汽车供应商提供支持，这些模块包括高度集成的可扩展LiDAR SoC和软件组合，可实现最优性价比汽车级LiDAR解决方案的加速设计。公司为尖端汽车和移动出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或已申请的超过140项专利助力提升ADAS及自主驾驶性能。

如需了解有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，也可关注公司 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 账号。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转分机232 daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系方式： InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识均是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。