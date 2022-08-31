LeddarTech 憑藉其原始數據感應器融合與感知的先進駕駛輔助系統及自動駕駛平台獲得兩項著名獎項

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魁北克城市, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是提供最靈活、強大和準確的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自動駕駛 (AD) 感應技術的全球領導者，公司自豪地宣佈獲得兩個表揚其 LeddarVision ™ 感應器融合與感知平台的獎項。該平台是靈活、強大、具成本效益、獨立於感應器且可擴展的汽車級解決方案，可提供高度準確的 3D 環境模型。此外，該軟件應用人工智能和電腦視覺運算法融合 L2-L5 公路與越野自動駕駛應用採用的感應器原始數據，以支援所有 SAE 自主水平。

以色列特拉維夫，2022 年 5 月 – The Volkswagen Group (福士集團) Innovation Tel Aviv 2022 Konnect 及 CARIAD Startup Challenge (創業挑戰賽) 頒授了現金獎予 LeddarTech，以表揚其感應器融合與感知技術

CARIAD 人工智能負責人 Jan Zawadzki 表示：「我們對 LeddarTech 的專業準備及 PoC (概念性驗證) 的提案留下了深刻印象。」 Zawadzki 先生總結道：「我們對其技術能力很感興趣，這符合我們的廣泛 ADAS 策略，並且期待利用共水產品創建一個與人工智能安全相關的 PoC。」

LeddarTech 在最後一輪比賽中被 Konnect 選中，Volkswagen Group 的公開創新中心以及福士商用車評委篩選了 30 多家以色列初創公司。

CARIAD 負責為汽車行業建立領先的技術堆棧，旨在創造一個全新的汽車體驗，並提高 Volkswagen Group 的創新速度，讓該汽車成為數碼世界中可持續、安全肛無縫連接的流動伴侶。

中國深圳，2022 年 8 月 13 日 – 深圳市汽車電子行業協會認可 LeddarTech，在產品創新卓越類別中授予 LeddarVision 汽車電子科學技術獎

LeddarTech 憑藉其高度創新的原始數據感應器融合與感知技術獲得該獎項，與傳統的物件融合技術相比，它增強了 ADAS 及 AD 的安全性。該行業首創的解決方案還具有感應未知性和可擴展的能力，從而讓其客戶能夠在同一個平台上擴展至最高的 5 級自主。這項對更安全和更以客戶為中心的感應器融合與感知軟件解決方案的承諾讓 LeddarTech 脫穎而出，從而在這一享有盛譽的獎項獲選。

深圳汽車電子行業協會成立於 2010 年，是一家非牟利機構，在中國擁有 500 多名成員，代表汽車電子及相關零件技術公司。該獎項是為表揚汽車電子行業的科學研究及技術創新。獲獎的一眾公司均由汽車行業的高級工程評委與國內領先汽車公司的研發專家對 250 多種產品進行評估後所決定的。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 先生表示：「我們從這兩個組織獲得技術的認可，代表了我們對 以色列研發中心 心領導的感應器融合和感知工程團隊的專業知識及具挑戰性的工作的深刻認可，以及我們在世界各地為了支援而付出努力的員工。」 Boulanger 先生總結道：「這些獎項受到高度讚賞，並承認我們的行業差異化、對雙贏合作夥伴關係的承諾以及，最重要的是，我們的使命是使 ADAS 和 AD 產品能夠提高駕駛員和公眾的安全和生活質素。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全面的端到端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。LeddarTech 透過 LeddarVision™ 提供具符合成本效益的感應解決方案，可從 2+ ADAS 擴展到 5 級完全自主，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可從各種感應器類型和配置產生全面的 3D 環境模型。LeddarTech 還為 LiDAR 製造商和 1-2 級汽車供應商提供關鍵技術構建模塊，例如 LeddarSteer™ 數碼光纖轉向及 LeddarEngine™，其包含一個高度整合、可擴展的 LiDAR SoC 與軟件組合，能夠加速設計具有優化成本性能比的汽車級 LiDAR 解決方案。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 140 項的專利技術（已授予或已申請）提高先進駕駛輔助系統及無人駕駛能力。

如欲了解更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com 以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 。

聯絡人：

LeddarTech Inc.全球行銷、傳訊及投資者關係副總裁 Daniel Aitken

｜電話：+ 1-418-653-9000 (內線 232) ｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡 ： InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

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