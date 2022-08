English Danish

A.P. Møller - Mærsk A/S – Køb af LF Logistics Holdings Limited gennemført









Den 22. december 2021 meddelte A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM), at selskabet ville købe det Hong Kong baserede logistikselskab LF Logistics Holdings Limited (LF Logistics) af Li & Fung og Temasek Holdings for USD 3,6 mia. (Enterprise Value) inkl. post-IFRS leasingforpligtelser. Som en del af transaktionen er der aftalt en earn-out med en samlet værdi på op til USD 160 mio. relateret til fremtidige finansielle resultater.

Alle myndighedsgodkendelser er nu modtaget, og købet er i dag gennemført.

Som tidligere meddelt forventes købet at medføre betydelige forretningsmæssige synergier, som skabes via krydssalg af LF Logistics’ ”fulfilment” produkter til Maersks kunder og krydssalg af Maersks logistikydelser inden for ”Managed by” og ”Transported by Maersk” til LF Logistics’ kunder. Derudover vil mindre omkostningssynergier realiseres, når forretningerne sammenlægges.

APMM’s overordnede forventninger til 2022 forbliver uændrede, da den regnskabsmæssige påvirkning af det underliggende resultat ved konsolidering af LF Logistics vil være uvæsentlig i 2022.

København, 31. august 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3363 3106

Head of External Relations, Jesper Løv, tlf. +45 61141521

