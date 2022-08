IBA annonce ses résultats du premier semestre 2022

English French

PRISES DE COMMANDES ET CARNET DE COMMANDES RECORD POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE

PIPELINE TRÈS ACTIF DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ.

BILAN SOLIDE AVEC UN RECORD D’EUR 137 MILLIONS DE TRÉSORERIE NETTE

Louvain-la-Neuve, Belgique, 31 août 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2022.

(EUR 000) S1 2022 S1 2021 Variation Variation % Ventes nettes 160 032 137 183 22 849 16,7% Protonthérapie 103 026 70 473 32 553 46,2% Autres Accélérateurs 30 110 40 285 -10 175 -25,3% Dosimétrie 26 896 26 425 471 1,8% REBITDA 14 065 5 745 8 320 144,8% % des ventes 8,8% 4,2% REBIT 4 564 674 3 890 577,2% % des ventes 2,9% 0,5% Résultat avant impôts 297 -843 1 140 135,2% % des ventes 0,2% -0,6% RÉSULTAT NET -1 717 -1 935 218 11,3% % des ventes -1,1% -1,4%

Résumé financier

Les revenus totaux du Groupe pour le premier semestre s’élèvent à EUR 160 millions, soit une hausse de 17 % par rapport à la même période l’an dernier, principalement en raison de l’augmentation de l’activité en protonthérapie et de la conversion du carnet de commandes par rapport à l’année dernière.

La marge brute s’est élevée à 39 %, soit une amélioration par rapport aux 33 % de l’année dernière, tant en valeur absolue qu’en pourcentage des ventes, en grande partie grâce à l’augmentation de l’activité dans le domaine des équipements de protonthérapie (PT), en particulier aux États-Unis et en Asie, une offre de produits à très forte marge et la reconnaissance d'indemnités suite à la faillite de Rutherford. Par ailleurs, la marge brute a bénéficié des effets de change, en particulier grâce au renforcement du dollar américain.

Importantes prises de commandes de l’ordre d’EUR 175 millions pour Protonthérapie et Autres Accélérateurs, avec des ventes en hausse de 20 %.

Les revenus des équipements de protonthérapie ont fortement augmenté, de 115 %, pour s’élever à EUR 51,6 millions, en raison de l’accélération de la conversion du carnet de commandes.

Les prises de commandes pour la Dosimétrie sont restées fortes, avec EUR 30 millions, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année dernière, et qui souligne la résilience de cette activité.

Alors que les prises de commandes sont restées fortes, les revenus générés par les équipements d’Autres Accélérateurs ont diminué de 35 %, passant d’EUR 30,1 millions l’année dernière à EUR 19,5 millions, en raison de la conversion du carnet de commandes toujours affectée par les restrictions liées au COVID-19, mais aussi pour des questions d’approvisionnement logistique. Certaines de ces questions devraient être résolues au cours du second semestre, ce qui donnera lieu à une forte augmentation des installations.

Les Services ont continué à enregistrer de bons résultats, avec une augmentation de 11 % des revenus de PT par rapport au premier semestre 2021.

Le carnet de commandes en équipements et upgrades a atteint un niveau record d’EUR 497 millions, avec un carnet de commandes global d’équipements et de services d’EUR 1,2 milliard.

REBIT positif du premier semestre 2022 d’EUR 4,6 millions (1er semestre 2021 : EUR 0,7 million) en raison d’un niveau élevé de prises de commandes, d’exécution de contrats, d’une activité de services en croissance et des indemnités suite à la faillite du client Rutherford .

La perte nette totale du Groupe s’élève à EUR 1,7 million (1er semestre 2021 : EUR 1,9 million)

Bilan très solide avec EUR 202 millions de trésorerie brute et EUR 137 millions de trésorerie nette. Lignes de crédit à court terme non utilisées et toujours disponibles d’EUR 37 millions.

Programme de rachat d’actions 2021 terminé en mars 2022 pour un total de 302 451 actions.

Résumé des activités

Trois systèmes Proteus ® ONE 1 vendus aux États-Unis et en Europe.

ONE vendus aux États-Unis et en Europe. Premier projet signé dans le cadre du partenariat IBA-CGNNT avec la vente d’un système Proteus ® PLUS 1 (trois salles) en Chine.

PLUS (trois salles) en Chine. Pour Autres Accélérateurs, 21 nouveaux systèmes ont été vendus au premier semestre, un autre après la clôture de la période et le pipeline reste prometteur.

Une nouvelle installation de Protonthérapie et neuf pour Autres Accélérateurs ont démarré au premier semestre malgré les restrictions liées à la pandémie dans certains pays, avec une activité de service stable.

Deux centres de protonthérapie ont commencé à générer des revenus de services au cours de la période, aux États-Unis et en Asie.

Signature d’une collaboration de quatre ans avec le Centre médical universitaire de Groningue (University Medical Center Groningen, UMCG) pour examiner le potentiel de la technologie ConformalFLASH ® 2 d’IBA pour le traitement du cancer du sein au stade précoce.

d’IBA pour le traitement du cancer du sein au stade précoce. Acquisition de Modus Medical Devices Inc. (Modus QA), renforçant les activités de Dosimétrie en Amérique du Nord et procurant l’une des offres de « fantôme » de dosimétrie les plus complètes du marché.

Lancement du nouveau cyclotron compact à basse énergie, le Cyclone ® KEY.

KEY. Annonce d’un accord de partenariat avec Tractebel pour soutenir les clients d’IBA dans leurs projets de construction et de conception de protonthérapie.

Lancement de l’Alliance ConformalFLASH®, la première plateforme de collaboration entre le monde universitaire et le secteur industriel pour amener la protonthérapie ConformalFLASH® aux soins cliniques.

Événements marquants après la période

En août, IBA a annoncé une collaboration de recherche pluriannuelle sur la protonthérapie ConformalFLASH ® avec le Fred Hutchinson Cancer Center et l’Université de Washington.

avec le Fred Hutchinson Cancer Center et l’Université de Washington. En août, IBA est devenu le seul fournisseur d'équipements de protonthérapie qualifié pour le deuxième tour d'un important appel d'offres public lancé par le ministère espagnol de la Santé pour installer 10 unités de protonthérapie à travers le pays.

En août, la société a également annoncé la vente à CNRT, en Chine, de son quatrième Cyclone ® IKON, un nouvel accélérateur à haute énergie destiné à la production de nouveaux isotopes pour la théranostique et les thérapies ciblées.

IKON, un nouvel accélérateur à haute énergie destiné à la production de nouveaux isotopes pour la théranostique et les thérapies ciblées. Finalement, et toujours en août, IBA a conclu une alliance stratégique dans son activité Dosimétrie en faisant l’acquisition d’une participation de 9,1 % dans la société suédoise ScandiDos.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « L’excellent niveau des prises de commandes d’IBA dans tous les secteurs d’activité au cours du premier semestre démontre notre résilience continue malgré les défis macroéconomiques actuels et nous donne une excellente visibilité sur nos performances futures positives. Nos divisions Radiopharmaceutique et Stérilisation, en particulier, ont enregistré des prises de commandes record, ce qui témoigne d’une nouvelle accélération de la dynamique du marché. Nous n’avons cessé de constater une forte reprise de l’activité sur le marché de la protonthérapie, avec des revenus en nette augmentation par rapport à la même période l’année dernière, en partie grâce à une accélération de la conversion du carnet de commandes. Le pipeline reste très prometteur avec plusieurs pistes actives dans toutes les régions du monde. Bien que les problèmes d’approvisionnement et certaines restrictions liées à la pandémie aient continué à avoir un impact, en particulier pour nos activités en Autres Accélérateurs, nous avons mis en place des stratégies d’atténuation et nous prévoyons une reprise des installations au cours du second semestre ».

« La solidité continue de notre bilan nous fournit une base sur laquelle nous pouvons nous développer tant de manière organique qu’inorganique, et il existe des opportunités importantes dans tous les secteurs d’activité. En Dosimétrie, des acquisitions ciblées ont renforcé notre offre dans des domaines importants d’un point de vue stratégique. En ce qui concerne Autres Accélérateurs, nous restons enthousiastes quant au potentiel de croissance de la théranostique et de la stérilisation médicale, où IBA conserve sa position de leader. Enfin, en Protonthérapie, nous pensons que ConformalFLASH® et DynamicARC®3 seront des moteurs importants de la croissance future de cette modalité de traitement, et nous avons eu le plaisir d’annoncer deux importantes collaborations de recherche en 2022 ».

« Quant à l’avenir, il reste des défis évidents à relever avec la persistance des restrictions liées à la pandémie en Chine et une situation géopolitique complexe en Europe qui a entraîné des problèmes d’inflation et de l’approvisionnement. Nous sommes toutefois bien placés pour surmonter ces difficultés grâce à un pipeline très actif, un carnet de commandes qui n’a jamais été aussi élevé et une hausse des revenus récurrents. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 1600 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

2 ConformalFLASH® est une marque déposée de la solution d’irradiation Proton FLASH d’IBA, actuellement en phase de recherche et développement.

3 DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement.





