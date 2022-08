Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 31.8.2022 klo 8.30.





Hermia2 – Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj solmi merkittävän vuokrasopimuksen Tampereen toimistokohteeseen

Ovaro allekirjoitti pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Autismisäätiön kanssa. Autismisäätiölle vuokrattavien toiminta- ja terapiatilojen kokonaispinta-ala on 1400m2. Vuokrasopimuksen alkamispäivämäärä on 1.2.2023.



Sopimuksen myötä Hermia2 vuokrausaste nousee yli 70 %:iin vuonna 2023.

Ovaro hankki Hermia2 -toimitilakokonaisuuden 15.6.2022. Kohteen vuokrattavien tilojen pinta-ala on noin 10 000 neliömetriä. Hervannan yliopistokampuksella osoitteessa Hermiankatu 12:ssa sijaitsevalla kiinteistöllä on oma tontti, jolla on käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä noin 7 000 kerrosneliömetriä. Kohteen velaton kauppahinta oli 6 miljoonaa euroa. Hankintahetkellä kohteen vuokrausaste oli hieman yli 60 prosenttia ja nettotuotto noin 8 %. Ovaro rahoitti kohteen kassavaroilla ja pankkilainalla.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Hermia2 vuokraneuvottelut ovat lähteneet suunnitelmien mukaisesti liikkeelle. Nyt allekirjoitettu sopimus Autismisäätiön kanssa nostaa kohteen vuokrausastetta ja nettotuottoa vuodelle 2023. Vastikään sovittu sopimus on konkreettinen esimerkki näkemästämme potentiaalista Hermia2 -kiinteistökokonaisuudessa. Jatkamme kohteen määrätietoista kehittämistä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.”

Autismisäätiön toimitusjohtaja Timo Heiskala:

”Olemme yhdistämässä kahden eri päivätoiminnan yksikön ohjaus- sekä valmennustoimintoja saman katon alle, joten eteen tuli tarve löytää Tampereelta uudet ja isommat toimitilat. Hermia2 tarjoaa juuri meidän tarpeisiin sopivan kokoiset toimitilat optimaalisella sijainnilla. Lisäksi näemme Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n pitkäaikaisena kumppanina, joka pystyy palvelemaan meitä kasvun eri vaiheissa”.





Helsinki 31.8.2022



Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050 329 2563

