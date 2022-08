EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.07.2022

English Estonian

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli juuli lõpus 10,85 eurot, kasvades kuuga 0,3%. Fondi varade puhasväärtus ulatub 27 miljoni euroni, millest pea 10 miljonit eurot on investeerimata.

Juulis tegi fond esimese kasumi jaotuse, makstes investoritele pea 212 tuhat eurot. Koos väljamaksega ulatub fondi aastane tootlus 9,4%ni.

Suvi on Balti riikide ärikinnisvaraturul olnud väga vaikne. Suuremaid tehinguid pole sisuliselt tehtud. Kas see tähendab, et ostjate ja müüjate hinnaootuste vahel on tekkinud suuremad käärid, näitavad ilmselt lähikuud. Mitmetes Euroopa suurlinnades on esimesed märgid ärikinnisvaraturu riskisuse kasvuga ilmnemas. Nii näiteks on büroosektorile antavate laenude keskmine intress tõusnud aasta alguse 1% tasemelt pea 5% lähedale. See on tase, mis on kohati juba kõrgem nende hoonete poolt genereeritavast renditulust. Baltikumi ärikinnisvaraturu tegelikku tugevust või nõrkust näeme siis kui sektori esimesed suuremad pangalaenud ja võlakirjad vajavad refinantseerimist.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/