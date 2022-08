Triller schließt vorbörsliche Notierungsfinanzierungspläne für NASDAQ-Notierung im 4. Quartal 2022 ab: ILLR: Übernahme der Bare Knuckle Fight Championship wird auch abgeschlossen

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LOS ANGELES, Kalifornien (USA), Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller, die KI-gestützte Open-Garden-Technologieplattform für Entwickler, gab heute den Abschluss einer umfangreichen voröffentlichen Finanzierung in Form von Fremd- und Eigenkapital bekannt. Diese Ankündigung folgt auf die Einreichung des S-1 des Unternehmens bei der SEC, dem Dokument, das ein Unternehmen vor einer öffentlichen Notierung einreicht. Das Unternehmen hat das Börsenkürzel „ILLR“ bei der Nasdaq-Börse reserviert.



Zu den Teilnehmern der Runde gehört Total Formation Co, eine Tochtergesellschaft von Fubon Financial, einem der größten Finanzinstitute in Asien mit Eigentum an Taiwan Mobile, Taipei Fubon Bank, Fubon Life und vielen anderen. Das Unternehmen wurde das dritte Jahr in Folge in der Fortune Global 500-Liste der „500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt“ notiert. Zu den weiteren Investoren gehörten Falcon Capital, Clearvue Partners und andere.

„Dies war ein wichtiger Schritt für Triller, um für den Eintritt in die öffentlichen Märkte angemessen finanziert zu werden“, so Mahi de Silva, CEO und Vorsitzender von Triller „Wir freuen uns sehr, so starke Marktführer als Investoren zu haben, und darauf, Triller über eine Notierung an der Nasdaq der Welt vorzustellen“, fuhr er fort. „Wenn die Kapitalmärkte weiterhin stabil bleiben, streben wir einen Börsengang zu Beginn des vierten Quartals an.“

Triller hat außerdem bekanntgegeben, dass es Anfang dieses Jahres die Übernahme von Bare Knuckle Fight Championship (BKFC) abgeschlossen hat.

Bare Knuckle ist schnell zu einem weltweiten Phänomen geworden, mit abgeschlossenen oder in Verhandlungen befindlichen Geschäften in mehr als 20 Ländern und einem beispiellosen Wachstum in den Vereinigten Staaten. BKFC ist der wachstumsstärkste Kampfsport mit erwarteten 200.000 Abonnenten zwischen der BKFC-App und dem in hundertprozentigen Eigentum von Triller befindlichen Fite TV.

„Das Interesse an der Die Bare Knuckle Fight Championship ist enorm gestiegen, da sie etwas bietet, mit dem sich alle Kampfzuschauer identifizieren können“, so Mahi de Silva, CEO und Vorsitzender von Triller. „Diese Übernahme ist ein Wendepunkt für Triller, da sie zahlreiche Synergien über unsere gesamte Plattform hinweg schafft und es uns ermöglicht, BKFC noch weiter zu stärken“, fuhr de Silva fort. „Durch die Nutzung unserer Entwickler-Plattform in Kombination mit unserer Social-Media-Infrastruktur, unseren Ad-Tech- und Mar-Tech-Fähigkeiten, unserem Influencer-Netzwerk und den Streaming-Diensten von FITE TV, die derzeit von fünf Millionen zahlenden Haushalten genutzt werden, ist diese Übernahme für beide Seiten ein Kinderspiel.“

Die Ankündigung erfolgt im Anschluss an die bisher erfolgreichste und größte Veranstaltung von BKFC, die am 22. August in der Wembley Arena in London stattfand. Vergangenes Wochenende hatte der BKFC sein bisher erfolgreichstes Event im Wembley-Stadion in London und war auf Twitter die Nummer 2 der Welt. Damit hat der digitale Streaming-, Pay-per-View- und Abonnementdienst FITE.TV von Triller nun über 200.000 Abonnenten.

„Ich habe BKFC von Grund auf neu gegründet und es ist zu einer Lebensweise geworden und wird Boxen und MMA für immer verändern“, so Dave Feldman, Gründer und CEO von BKFC. „Wir haben vor der Übernahme über ein Jahr mit Triller zusammengearbeitet, um das Team, die Pläne und die Art und Weise kennenzulernen, wie BKFC in ihr Ökosystem integriert werden würde. Klar wurde, dass Triller das einzige Zuhause für uns war. Triller strebt nicht danach, BKFC zu verändern, sondern wird dazu beitragen, unser Wachstum anzukurbeln und unser Marketing und unsere Ertragssteigerung zu maximieren. Ich kann ohne zu zögern sagen, dass es kein Unternehmen mit dem gleichen Ehrgeiz und den Tools wie Triller gibt, um die Art und Weise zu ändern, wie Menschen Kampfsport konsumieren“, schloss Feldman.

Da sich die Welt der sozialen Medien und die Art und Weise, wie Marken vermarktet werden, drastisch verändern, hat Triller den Weg zum Web3 und zur Dezentralisierung mit einem „Open-Garden“-Ökosystem geebnet, das Entwicklern hilft, sich ihr Publikum eigen zu machen und ihre Ertragssteigerung und ihr finanzielles Schicksal in der Hand zu haben. Triller verzeichnete im letzten Quartal über 750 Millionen Content-Interaktionen und betrachtet jede Interaktion als Gelegenheit zur Ertragssteigerung.

Während die finanziellen Bedingungen nicht bekannt gegeben wurden, beinhaltete die Transaktion eine Kombination aus Bargeld und Aktien für den Mehrheitsbesitz von BKFC.

Triller hat vor Kurzem eine vertrauliche S1 bei der SEC eingereicht und wird voraussichtlich im 4. Quartal dieses Jahres an der Nasdaq unter dem Kürzel „ILLR“ öffentlich gehandelt werden.

„Triller ist jetzt das einzige existierende Unternehmen, das die gesamte Pipeline von Anfang bis Ende besitzt und kontrolliert“, so de Silva. „Angefangen bei den Erstellern von Inhalten, zu denen Kämpfer, die Ereignisse, die eigentliche Produktion und die Übertragung an die Benutzer selbst über das Fite TV von Triller mit mehr als 5 Millionen zahlenden Haushalten. Wir glauben, dass dies schnell zur wertvollsten Marke im Kampfsport werden wird.“

„Wir möchten uns bei unseren Partnern, Investoren und Unterstützern bedanken, die dazu beigetragen haben, Triller von einem Startup im Jahr 2019 zu einem bekannten Namen zu machen, der über 300 Millionen Dollar eingenommen hat, über 750 Millionen monatliche Interaktionen unterstützt und über 300 Millionen Nutzer auf allen seinen Plattformen hat. Noch stehen wir am Anfang.“

Über Triller

Triller ist die KI-gestützte Open-Garden-Technologieplattform für Entwickler. Triller verbindet Musikkultur mit Sport, Mode, Unterhaltung und Influencern durch einen 360-Grad-Blick auf Inhalte und Technologie. Triller ermutigt seine Influencer, die in der App erstellten Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu posten und nutzt seine KI-Technologie, um ihre Inhalte viral auf angeschlossene und nicht angeschlossene Websites und Netzwerke zu pushen und zu verfolgen, wodurch sie Millionen zusätzlicher Nutzer erreichen können. Triller besitzt außerdem VERZUZ, die von Swizz Beatz und Timbaland ins Leben gerufene Live-Stream-Musikplattform; Amplify.ai, eine führende Plattform zur Kundenbindung; FITE, eine führende globale PPV-, AVOD- und SVOD-Streaming-Website; und Thuzio, ein führendes Unternehmen für B2B-Premium-Influencer-Events und -Erlebnisse.

Über BKFC

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) ist die erste Aktion, die in den Vereinigten Staaten seit 1889 legale, bewilligte und regulierte Bare Knuckle-Veranstaltungen durchführen darf. Die BKFC mit Sitz in Philadelphia unter der Leitung des Präsidenten und ehemaligen Profiboxers David Feldman hat sich zum Ziel gesetzt, das historische Erbe des Bare Knuckle Fighting fortzusetzen und gleichzeitig ein speziell entwickeltes Regelwerk zur Sicherheit der Kämpfer anzuwenden. BKFC wird alle Kämpfe in einem revolutionären, kreisförmigen Boxring mit vier Seilen austragen, was auf schnelle Action und spannende Kämpfe hoffen lässt. Der patentierte BKFC „Squared Circle“ enthält Kratzlinien, die auf den Broughton-Regeln beruhen, die im 19. Jahrhundert für den Faustkampf galten. Bei „Toe the Line“ begannen die Kämpfer jede Runde im Abstand von nur wenigen Zentimetern .

Bei BKFC dürfen nur diejenigen Kämpfer antreten, die etablierte Profis im Boxen, MMA, Kickboxen oder Muay Thai sind. Schiedsrichter und Wertungsrichter müssen außerdem eine umfassende professionelle Kampfsporterfahrung nachweisen können. Alle Kämpfe werden unter der Schirmherrschaft und Kontrolle einer Sportkommission ausgetragen. Im Gegensatz zu anderen Kampforganisationen und Kampfsportarten auf internationaler Ebene, die angeblich mit bloßen Fingerknöcheln ausgetragen werden, aber Wickel, Klebeband und Gaze erfordern, steht BKFC zu seinem Wort, da es den Kämpfern nicht erlaubt ist, ihre Hände innerhalb von 25 mm von den Knöcheln zu umwickeln. Dies macht BKFC zweifellos zur wahrsten Form des Bare-Knuckle-Kampfes. BKFC hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die sicherste, aufregendste und hochkarätigste Bare-Knuckle-Fighting-Organisation der Welt zu schaffen; es ist auch wegweisend für einen neuen, voll anerkannten professionellen Kampfsport. BKFC ist wirklich der Sport der Zukunft.

Kein Angebot oder keine Aufforderung

Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur Erteilung einer Vollmacht, Zustimmung oder Autorisierung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss dar. Diese Pressemitteilung stellt auch kein Verkaufsangebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots, kein Kaufangebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere und keine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung dar, und es findet auch kein Verkauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit unrechtmäßig wäre. Ein Angebot von Wertpapieren erfolgt nur über einen Prospekt, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung erfüllt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Informationen stellen bestimmte in dieser Mitteilung erörterte Angelegenheiten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934 dar, beide in der Fassung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie „antizipiert“, „glaubt“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „sollte“, „kann“, „könnte“, „plant“ und die Verneinung solcher Begriffe und Abwandlungen davon sowie Wörter und Begriffe ähnlichen Inhalts, die in Verbindung mit einer Diskussion über zukünftige Pläne, Maßnahmen oder Ereignisse verwendet werden, kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Tatsachen und spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Triller über zukünftige Ereignisse wider. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und andere geplante Transaktionen (einschließlich Aussagen über die Erfüllung der Bedingungen und den Vollzug des geplanten Unternehmenszusammenschlusses, den Betrag, den Zeitpunkt, die Bedingungen oder die endgültige Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen von Triller, die erwarteten Eigentumsverhältnisse des kombinierten Unternehmens, den erwarteten Handelswert der Stammaktien des kombinierten Unternehmens, den erwarteten Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses des Unternehmenszusammenschlusses), der erwartete Wert von Triller und des fusionierten Unternehmens und die Möglichkeiten, die sich aus dem Unternehmenszusammenschluss ergeben, sowie Aussagen über die Art und den kommerziellen Erfolg von Triller und dem fusionierten Unternehmen, die Kommerzialisierungs- und Marketingfähigkeiten und die Strategie von Triller und dem fusionierten Unternehmen, die Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf die Branche, die Fähigkeit der Parteien, ihre geistigen Eigentumsrechte zu schützen, die Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten von Triller und dem fusionierten Unternehmen und die Auswirkungen der Tatsache, dass die Aktien des Unternehmens an der Nasdaq gehandelt werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wie prognostiziert eintreten werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen mit Bezug auf Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten erheblich abweichen können. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses, einschließlich der Notwendigkeit der Zustimmung der Aktionäre, der Erfüllung der Abschlussbedingungen und des Zeitplans für die Durchführung des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses; der Abschluss des Angebots der Wandelschuldverschreibungen von Triller; potenzielle negative Reaktionen oder Änderungen der Geschäftsbeziehungen, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses ergeben; das Risiko, dass die Geschäfte nicht erfolgreich integriert werden; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss; der Erfolg und der Zeitplan von behördlichen Einreichungen; behördliche Anforderungen oder Entwicklungen; und andere Faktoren, die in den „Risikofaktoren“ in den von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Triller übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.