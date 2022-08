Triller achève les plans de financement de la cotation pré-publique pour la cotation sur le NASDAQ au 4e trimestre 2022 :ILLR ; elle finalise également l'acquisition du Bare Knuckle Fight Championship 

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LOS ANGELES, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller, la plateforme technologique de « jardin ouvert » optimisée par l'IA pour les créateurs, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un financement pré-public substantiel sous la forme de dettes et d'actions. Cette annonce fait suite au dépôt de son S-1 auprès de la SEC, le document qu'une société dépose avant une cotation publique. La société a réservé le code mnémonique « ILLR » à la bourse du Nasdaq.



Parmi les participants en lice figurent Total Formation Co, une filiale de Fubon Financial, l'une des plus grandes institutions financières d'Asie avec la propriété de Taiwan Mobile, Taipei Fubon Bank, Fubon Life et bien d'autres encore, et a figuré pour la troisième année consécutive au palmarès du Fortune Global 500 du Top 500 des plus grandes marques mondiales. Les autres investisseurs comprenaient Falcon Capital, Clearvue Partners et d'autres.

« Il s'agissait d'une étape importante pour que Triller soit correctement financée sur les marchés publics », a déclaré Mahi de Silva, PDG et président de Triller. « Nous sommes très heureux d'avoir des leaders de marché aussi solides en tant qu'investisseurs et sommes impatients de faire connaître Triller dans le monde entier par le biais d'une cotation Nasdaq », a-t-il poursuivi. « Si les marchés des capitaux restent stables, nous ciblons une introduction en bourse au début du quatrième trimestre. »

Triller a également annoncé avoir conclu l'acquisition du Bare Knuckle Fight Championship (BKFC), une transaction qu'elle avait annoncée plus tôt cette année.

La boxe à mains nues est rapidement devenue un phénomène mondial avec des accords conclus ou en cours de négociation dans plus de 20 pays, et une croissance sans précédent aux États-Unis. Le BKFC est le sport de combat à la croissance la plus rapide avec 200 000 abonnés attendus entre l'application BKFC et Fite TV, propriété exclusive de Triller.

« Le Bare Knuckle Fight Championship a connu une croissance sans précédent, car il offre quelque chose auquel tous les publics de combat peuvent se connecter », a commenté Mahi de Silva, PDG et président de Triller. « Cette acquisition change la donne pour Triller, car elle génère de nombreuses synergies sur l'ensemble de notre plateforme et nous permet de booster encore plus le BKFC », a poursuivi M. de Silva. « En tirant parti de notre plateforme créatrice, combinée à notre infrastructure de réseaux sociaux, à nos capacités ad-tech et mar-tech, à notre réseau d'influenceurs et aux services de streaming de FITE TV actuellement utilisés par cinq millions de foyers payants, cette acquisition coule de source pour les deux parties. »

L'annonce intervient à la suite de l'événement le plus réussi et le plus important du BKFC à ce jour, qui s'est tenu le 22 août au Wembley Arena à Londres. Le week-end dernier, le BKFC a organisé son événement le plus réussi à ce jour au stade de Wembley à Londres, et s'est classé tendance mondiale numéro 2 sur Twitter. En conséquence, le service de streaming numérique, de paiement à la carte et d'abonnement FITE.TV by Triller compte désormais plus de 200 000 abonnés.

« J'ai commencé le BKFC à partir de rien et c'est devenu un mode de vie, qui changera à jamais la boxe et la MMA », a déclaré Dave Feldman, fondateur et PDG du BKFC. « Nous avons travaillé pendant plus d'un an avec Triller avant l'acquisition, en apprenant à connaître son équipe, ses plans et la manière dont le BKFC serait intégré dans son écosystème. Ce qui est apparu clairement, c'est que Triller était la seule "maison" pour nous. Ils ne cherchent pas à changer le BKFC mais aideront à booster notre croissance, en maximisant notre marketing et notre monétisation. Je peux dire sans hésitation qu'aucune entreprise n'a l'ambition et les outils de Triller pour changer la façon dont les gens consomment des sports de combat », a conclu M. Feldman.

Alors que le monde des réseaux sociaux et la manière dont le marché des marques évoluent de manière spectaculaire, Triller a ouvert la voie au Web3 et à la décentralisation avec un écosystème « ouvert », aidant les créateurs à s'approprier leur audience, et à contrôler leur monétisation et leur destin financier. Triller a enregistré plus de 750 millions d'interactions de contenu au dernier trimestre et considère chaque interaction comme une opportunité de monétisation.

Bien que les conditions financières n'aient pas été divulguées, la transaction impliquait une combinaison de liquidités et d'actions appartenant majoritairement au BKFC.

Triller a récemment déposé un S1 confidentiel auprès de la SEC et prévoit d'être cotée en bourse au Nasdaq sous le code « ILLR » au cours du 4e trimestre de cette année.

« Triller est désormais la seule société en existence qui possède et contrôle l'ensemble de la niche du début à la fin », a déclaré M. de Silva. « À commencer par les créateurs de contenu, qui incluent les combattants, les événements, la production proprement dite et la diffusion auprès des utilisateurs eux-mêmes grâce à Fite Tv de Triller, plus de 5 millions de foyers payants et nous pensons qu'elle deviendra rapidement la marque la plus précieuse dans les sports de combat.

« Nous tenons à remercier nos partenaires, investisseurs et sympathisants qui, à ce jour, ont aidé Triller à passer d'une startup en 2019 à un nom connu aujourd'hui, après avoir levé plus de 300 millions de dollars, soutenu plus de 750 millions d'interactions mensuelles et plus de 300 millions d'utilisateurs sur l'ensemble de ses plateformes. Nous venons à peine de commencer. »

À propos de Triller

Triller est la plateforme technologique de « jardin ouvert » optimisée par l'IA pour les créateurs. En associant la culture musicale au sport, à la mode, au divertissement et aux influenceurs par le biais d'une vision à 360 degrés du contenu et de la technologie, Triller encourage ses influenceurs à publier le contenu créé sur l'application à travers différentes plateformes de réseaux sociaux et utilise une technologie exclusive d'IA pour promouvoir et suivre leur contenu de manière virale sur des sites et réseaux affiliés et non affiliés, leur permettant d'atteindre des millions d'utilisateurs supplémentaires. Triller possède également VERZUZ, la plateforme de musique en direct lancée par Swizz Beatz et Timbaland, Amplify.ai, une plateforme d'engagement client de premier plan, FITE, un site mondial de streaming PPV, AVOD et SVOD de premier plan, et Thuzio, un leader dans les événements et expériences d'influenceurs B2B de qualité supérieure.

À propos du BKFC

Le Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) est la première promotion autorisée à organiser un événement à mains nues légal, autorisé et réglementé aux États-Unis depuis 1889. Basée à Philadelphie et dirigée par le président et ancien boxeur professionnel David Feldman, le BKFC se consacre à la préservation de l'héritage historique des combats à mains nues tout en utilisant un ensemble de règles spécialement créé qui met l'accent sur la sécurité des combattants. Le BKFC organisera tous ses combats dans un anneau circulaire révolutionnaire à quatre cordes, conçu pour encourager des combats rapides et passionnants. L'enceinte (« Cercle carré ») brevetée du BKFC contient des lignes et repose sur les règles de Broughton, qui régissaient les combats à mains nues régulées au XIXe siècle et nécessitent que les combattants « ne dépassent pas la ligne » : commencer chaque round face à face et juste à quelques centimètres de distance.

Seuls les combattants qui sont des professionnels avérés en boxe, MMA, kickboxing ou Muay Thai seront autorisés à combattre dans le cadre du BKFC. Les arbitres et les juges devront également avoir une vaste expérience professionnelle des sports de combat. Tous les combats auront lieu sous les auspices et sous le contrôle d'une Commission sportive. Contrairement aux autres organisations de sport de lutte et aux sports de combat à l'échelle internationale qui prétendent être des « combats à mains nues », le BKFC est fidèle à sa parole car les combattants ne sont pas autorisés à envelopper leurs mains à moins d'un centimètre de l'articulation. Cela fait sans aucun doute du BKFC la forme la plus authentique de boxe à mains nues. Le BKFC se consacre non seulement à la création de l'organisation la plus sûre, la plus passionnante et la plus performante au monde dans le domaine de la boxe à mains nues, mais il ouvre également la voie à un nouveau sport de combat professionnel pleinement reconnu. Le BKFC est vraiment le sport de l'avenir.

Absence d'offre ou de sollicitation

Ce communiqué de presse ne constitue pas une sollicitation de procuration, de consentement ou d'autorisation concernant des titres ou concernant le regroupement d'entreprises proposé. Le présent communiqué ne constitue pas non plus une offre de vente, une sollicitation d'offre de vente ou une offre d'achat de titres ni une sollicitation de vote ou d'approbation, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans une telle juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf au moyen d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié.

Énoncés prospectifs

À l'exception des informations historiques contenues dans le présent communiqué, certaines des questions abordées dans la présente communication constituent des « énoncés prospectifs » au sens du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934, tous deux modifiés par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots tels que « anticipe », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « fera », « devrait », « peut », « pourrait », « planifie » et les formes négatives de ces termes ou les variantes de ces derniers, ainsi que des mots et termes similaires utilisés dans le cadre de toute discussion sur des plans, actions ou événements futurs, identifient les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas des énoncés de faits historiques et reflètent les opinions actuelles de Triller concernant des événements futurs. Ces énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, les déclarations sur le regroupement d'entreprises proposé et d'autres transactions envisagées (y compris des déclarations relatives à la satisfaction des conditions et à la réalisation du regroupement d'entreprises proposé, le montant, le calendrier, les modalités ou l'émission finale des billets convertibles de Triller, la propriété attendue de la société combinée, la valeur de négociation attendue des actions ordinaires de la société combinée, le calendrier et la probabilité de réalisation prévus du regroupement d'entreprises, la valeur attendue de Triller et de la société combinée et les opportunités liées ou résultant du regroupement d'entreprises), et les déclarations concernant la nature et le succès commercial de Triller et de la société combinée, les capacités de commercialisation et de marketing et la stratégie de Triller et de la société combinée, les développements et les projections relatifs à l'industrie, la capacité des parties à protéger leurs positions en matière de propriété intellectuelle, plans, objectifs, attentes et intentions de Triller et de la société combinée, ainsi que les effets de la négociation d'actions en capital sur le Nasdaq. Aucune garantie ne peut être donnée quant au fait que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué se produiront comme prévu, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, estimations et hypothèses actuelles qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux prévus. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : les risques liés à la réalisation du regroupement d'entreprises, y compris la nécessité d'obtenir l'approbation des actionnaires, la satisfaction des conditions de clôture et le calendrier de réalisation du regroupement d'entreprises proposé ; la réalisation de l'offre des billets convertibles de Triller ; les réactions défavorables potentielles ou les modifications des relations d'affaires résultant de l'annonce ou de la réalisation du regroupement d'entreprises proposé ; le risque que les entreprises ne soient pas intégrées avec succès ; le risque de litige lié au projet de regroupement d'entreprises ; le succès et le calendrier des soumissions réglementaires ; les exigences ou évolutions réglementaires ; et d'autres facteurs discutés dans les « Facteurs de risque » dans les documents déposés auprès de la SEC de temps à autre. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les opinions de la direction au moment où les énoncés sont formulés. Triller ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date des présentes.