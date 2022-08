トリラー (Triller) が2022年第 4 四半期のティッカーシンボルILLRでのNASDAQ上場に向けた株式公開前の資金調達計画を完了。ベア・ナックル・ファイティング・チャンピオンシップ (Bare Knuckle Fight Championship) の買収も完了

ロンドンのウェンブリー・アリーナで、これまでで最も成功したベア・ナックル・ファイティング・チャンピオンシップ (BKFC) イベントの後に発表

