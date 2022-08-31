Triller完成2022年纳斯达克第四季度ILLR上市前融资计划，同时完成对Bare Knuckle Fight Championship的收购

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

洛杉矶, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向创作者的人工智能驱动型开放式花园技术平台Triller今天宣布，公司以债务和股权形式完成了实质性的上市前融资。公告发布前，该公司已向证券交易委员会提交了公开上市前需要完成的S-1文件。公司已在纳斯达克证券交易所预订“ILLR”股票代码。



该轮融资的参与者包括Fubon Financial旗下的Total Formation Co，这是亚洲最大的金融机构之一，拥有Taiwan Mobile、Taipei Fubon Bank、Fubon Life等业务，连续三年名列Fortune Global 500的“The Top 500 most valuable Global Brands”名单。其他投资者包括Falcon Capital、Clearvue Partners和其他投资者。

Triller首席执行官兼董事长Mahi de Silva表示：“这是Triller获得适当资金进入公共市场的重要一步。” 他继续说道：“我们非常高兴有如此强大的市场领导者作为投资者，并期待着通过在纳斯达克上市将Triller带到世界各地。如果资本市场继续保持稳定，我们的目标是在第四季度初上市。”

Triller还宣布完成了对Bare Knuckle Fight Championship（BKFC）的收购，这是公司今年早些时候宣布签订合同的一项交易。

Bare Knuckle已迅速成为一个世界范围的活动，在20多个国家已完成或正在谈判交易，并在美国实现了前所未有的增长。BKFC是发展最快的格斗运动，预计在BKFC应用和Triller全资拥有的Fite TV上有20万用户。

Triller首席执行官兼董事长Mahi de Silva表示：“Bare Knuckle Fight Championship给所有格斗比赛观众带来了能产生共鸣的内容，凭此实现了从未有过的增长。” Silva继续说道：“这次收购对Triller来说具有变革性意义，因为它在我们的整个平台上积累了众多协同效应，让我们能够更进一步地大力推动BKFC。通过利用我们的创作者平台，加上我们的社交媒体基础设施、广告技术和营销技术能力、影响力网络以及FITE TV目前为500万付费家庭提供的流媒体服务，这次收购对双方来说都绝对具有重要意义。”

该公告发布之前，BKFC于8月22日在伦敦温布利体育场举行了迄今最成功、规模最大的赛事。BKFC于上周末在伦敦温布利体育场举行了迄今为止最成功的赛事，在Twitter上全球热度位列第二名。凭借这场赛事，由Triller提供的数字流媒体、按次付费和订阅服务FITE.TV现在的用户量超过20万。

BKFC创始人兼首席执行官Dave Feldman表示：“我白手起家创建了BKFC，它已经成为一种生活方式，并将永远改变拳击和MMA运动。” “我们在收购之前花了一年多的时间与Triller合作，了解他们的团队、他们的计划以及将BKFC融入其生态系统的方式。最后的结论是Triller是我们唯一的归属。他们不寻求改变BKFC，而是帮助我们实现超高增长，从而最大限度地提高我们的营销和货币化能力。我可以毫不犹豫地说，没有一家公司拥有Triller那样的雄心和能力来改变人们消费格斗运动的方式，”Feldman总结道。

随着社交媒体世界以及品牌市场在其中的巨大变化，Triller已通过一个“开放式花园”生态系统引领向Web3的发展和去中心化，帮助创作者掌握对受众的所有权，掌控他们的货币化能力和财务命运。Triller在上个季度实现超过7.5亿次内容互动，并将每一次互动都视为货币化的机会。

虽然财务条款没有披露，但交易涉及到BKFC多数股权的现金和股票组合。

Triller最近向SEC提交了一份保密S1文件，预计将在今年第四季度以“ILLR”股票代码在纳斯达克上市。

Silva表示：“Triller现在是目前唯一一家从一开始就拥有和控制整个渠道的公司。从内容创作者开始，包括格斗选手、赛事、实际制作以及通过Triller的Fite Tv的500万付费家庭向用户进行广播，我们相信将快速成为格斗运动中最具价值的品牌。

我们要感谢我们的合作伙伴、投资者和支持者，他们持续帮助大力推动Triller从2019年的一家初创企业发展到今天家喻户晓的品牌，筹集资金超过3亿美元，每月为其平台上超过7.5亿的互动和3亿多用户提供支持。我们还只是刚刚开始。”

关于Triller

Triller是一个面向创作者的人工智能驱动型开放式花园技术平台。Triller通过360度全方位的内容和技术视图，将音乐文化与体育、时尚、娱乐和影响者结合起来，鼓励影响者在各种社交媒体平台上发布他们在Triller应用上创建的内容，并运用专有人工智能技术将其内容快速推送和跟踪到附属及非附属网站和网络，使他们能够接触到数以百万计的其他用户。Triller还拥有由Swizz Beatz和Timbaland推出的直播音乐平台VERZUZ；领先的客户参与平台Amplify.ai；全球首屈一指的PPV、AVOD和SVOD流媒体网站FITE；以及B2B高级影响者事件和体验领域的领导者Thuzio。

关于BKFC

Bare Knuckle Fighting Championship（BKFC）是1889年以来允许在美国举办合法的、可处罚的、受监管的裸拳真实格斗运动的首家推广机构。 BKFC总部位于费城，由总裁兼前职业拳击手David Feldman担任负责人，致力于保护裸拳格斗这项历史遗产，同时利用一套特别创建的规则来重点保护格斗选手的安全。BKFC赛事在一个由4根缆绳组成的革命性圆环中进行，旨在鼓励进行节奏快速、激动人心的比赛。获得专利的BKFC “Squared Circle”包含基于Broughton Rules的起步线，该规则在19世纪用于规范裸拳格斗，要求格斗选手“严守此线”：开始每轮面对面并相聚仅几英寸距离的比赛。

在BKFC，只有拳击、MMA、跆拳道或者泰拳领域的成名专业人士才被允许参加比赛。裁判和仲裁员还必须具备广泛的专业格斗体育经验。所有格斗都将在Athletic Commission的主持和控制下进行。不像其他国际格斗组织和搏斗运动，他们声称是“裸拳格斗”，但需要绑带、胶带和纱布；BKFC是货真价实的“裸拳”：格斗选手不允许包住指关节1英寸之内的双手。这无疑使得BKFC成为最真实的裸拳格斗形式。BKFC不仅致力于创建世界上最安全、最令人兴奋和最高水平的裸拳格斗组织；而且还引领创建一项新的、得到充分认可的专业格斗运动。BKFC是真正的未来运动。

无要约或招揽说明

本新闻稿不构成对任何证券或对拟议业务组合的委托、同意或授权招揽。本新闻稿不构成出售要约、或招揽出售或购买要约、或任何证券要约、或招揽投票或批准，如有任何司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，则不得在该司法管辖区对该证券进行任何出售。除非通过按照经修正的《1933年证券法》第10节要求的招股说明书外，否则不得进行证券发行。

前瞻性陈述

除本新闻稿所载历史信息外，本新闻稿所讨论的某些事项均构成《1933年证券法》和《1934年证券交易法》（两者均经《1995年私人证券诉讼改革法案》的修正）所定义的“前瞻性陈述”。诸如“预计”、“相信”、“预期”、“打算”、“将要”、“应该”、“可能”、“可以”、“计划”等词语及其否定形式、由此的变异，以及在未来计划、行动或事件的任何讨论中使用的类似性质的词语和术语均可识别为前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实陈述，反映了Triller对未来事件的当前看法。此类前瞻性陈述包括、但不限于：关于拟议业务组合和其他计划进行的交易陈述（包括有关满足拟议合并条件及完成拟合并事项的陈述，Triller可转换票据的金额、时间安排、条款或最终发行，合并后公司的预期拥有权，合并后公司的普通股的预期交易价值，业务合并的预期时间和完成可能性，Triller和合并后公司的预期价值以及与合并业务相关或由此带来的机会），有关Triller和合并公司的性质和商业成功的陈述，Triller与合并公司的商业化和营销能力与战略，与行业相关的发展和预测，双方保护其知识产权地位、计划、目标的能力，Triller和合并后公司的期望和意图，以及在纳斯达克交易股票的影响。我们无法保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将按预期发生，实际结果可能与预测的结果存在重大差异。前瞻性陈述以当前的预期、估计和假设为依据，这些预期、估计和假设涉及若干可能导致实际结果与预测结果有重大差异的风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于：与完成业务组合有关的风险，包括需要股东批准、满足成交条件和完成拟议业务组合的时间安排；完成Triller的可转换票据发行；因宣布或完成拟议业务组合而对业务关系产生的潜在不利反应或变化；业务无法成功整合的风险；与拟议业务合并有关的诉讼风险；提交监管文件的成功程度和时间；监管要求或发展；以及在不时向SEC提交的文件中所讨论的“风险因素”中包含的其他因素。前瞻性陈述基于做出陈述时管理层的估计和观点。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，Triller都不承担公开更新任何此类前瞻性陈述的义务。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为它们仅适用于发布当日。