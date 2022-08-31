Triller 完成 2022 年第四季度在納斯達克上市的上市前融資計劃：ILLR， 亦完成 Bare Knuckle Fight Championship (無拳套拳擊錦標賽 BKFC) 的收購

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美國洛杉磯, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller 是面向創作者的人工智能開放式花園技術平台，今日宣佈公司已經以債務和股權的形式完成了大量上市前融資。該公告是在其向美國證券交易委員會提交 S-1 文件之後發佈的，此文件是一家公司在公開上市之前提交的。該公司已在納斯達克證券交易所保留了「ILLR」的股票代碼。



本輪參與者包括富邦金融的附屬公司 Total Formation Co，該公司是亞洲最大的金融機構之一，擁有台灣大哥大、台北富邦銀行、富邦人壽等多家公司，並連續第三年登上《財富》世界500強的名單「最有價值的 500 大品牌」。其他投資者包括 Falcon Capital、Clearvue Partners 等。

Triler 行政總裁兼主席 Mahi de Silva 表示：「這是 Triller 獲得適當資金進入公共市場的重要一步。」 他繼續說：「我們非常高興擁有像投資者這樣強大的市場領導者，並期待通過納斯達克上市將 Triller 推向世界。若資本市場繼續穩定，我們的目標是在第四季度初上市。」

Triller 還宣布完成對無拳套拳擊錦標賽 (BKFC) 的收購，該交易已於今年早些時候宣佈簽訂。

無拳套已迅速成為一種世界性現象，交易已在 20 多個國家/地區完成或正在談判中，並且在美國實現了前所未有的增長。BKFC 是增長最快的格鬥運動，在 BKFC 應用程式及 Triller 全資擁有的 Fite TV 之間預計有 20 萬名訂戶。

Triller 行政總裁兼主席 Mahi de Silva 說：「無拳套拳擊錦標賽獲得了前所未有的增長，因為其提供了所有格鬥觀眾都能接觸到的事物。Silva 繼續說道：「今次收購改變了 Triller 的遊戲規則，因為其在我們整個平台上結合了許多協同效應，並讓我們能夠更進一步增強 BKFC。」 透過利用我們的創造者平台，結合我們的社交媒體基礎設施、廣告技術和行銷科技能力、網紅以及 FITE TV 目前為 500 萬個付費家庭提供的媒體串流服務，此次收購對雙方來說都是輕而易舉的事。」

該公告是在 BKFC 於 8 月 22 日在倫敦溫布萊體育館舉行迄今為止最成功、規模最大的活動之後所發佈的。在上週末，BKFC 在倫敦溫布萊球場舉辦了迄今為止最成功的活動，並在 Twitter 上排名世界第二。因此，Triller 的數碼媒體串流、按次收費觀看及訂閱服務的 FITE.TV 現已擁有超過 20 萬名訂閱者。

BKFC 創辦人兼行政總裁 Dave Feldman 表示：「我從零開始創辦了 BKFC，並已成為一種生活方式，且將永遠改變拳擊及綜合格鬥技 (MMA) 。Feldman 總結道：「在收購前，我們花了一年時間與 Triller 合作，了解他們的團隊、其計劃以及 BKFC 將如何整合到其生態系統中。顯而易見的是，Triller 是我們唯一的歸宿。他們不是在尋求改變 BKFC，而是幫助推動我們的增長，最大化我們的市場營銷與貨幣化。我可以毫不猶豫地說，沒有任何一家公司擁有 Triller 的雄心和工具來改變人們消費格鬥運動的方式。」

隨著社交媒體世界和品牌營銷方式發生巨大變化，Triller 以「開放式」生態系統引領 Web3 及去中心化，幫助創作者獲得受眾的所有權，控制他們的貨幣化和財務命運。Triller 在上個季度看到超過 7.5 億次數內容互動，並將每個互動視為營利的機會。

雖然沒有披露財務條款，但該交易涉及現金和股票的組合，以獲得 BKFC 的大部分股權。

Triller 最近向美國證券交易委員會提交了一份機密的 S1，預計將在今年第四季度在納斯達克上市，股票代碼為「ILLR」。

de Silva 說：「Triller 現在是唯一一家從頭到尾擁有和控制整個管道的公司。「從內容創作者開始，包括格鬥、賽事、實際製作，並透過 Triller 的 Fite Tv 500 萬個付費家庭向用戶本身播放，我們相信很快將成為格鬥運動中最有價值的品牌。

我們要感謝公司的合作夥伴、投資者與支持者，迄今為止，他們幫助 Triller 從 2019 年的一家初創公司發展成為今天家喻戶曉的名字，籌集了超過 3 億美元，每月支援超過 7.5 億次互動，在其所有平台上擁有超過 3 億用戶。我們才剛剛開始。」

關於 Triller

Triller 是為創作者而設以人工智能驅動的開放花園技術平台。Triller 透過內容和技術的 360 度視圖將音樂文化與運動、時尚、娛樂和影響者進行配對，鼓勵其影響者在不同的社交媒體平台發佈在該應用程式上創立的內容，並使用專利人工智能技術，推動和追蹤其與附屬和非附屬網站和網絡的內容，以接觸數百萬個用戶。Triller 還擁有由 Swizz Beatz 和 Timbaland 推出的現場串流音樂平台 VERZUZ；領先的客戶參與平台 Amplify.ai；全球領先的 PPV、AVOD 與 SVOD 串流網站 FITE；以及 B2B 優質的網紅活動和體驗的領導者 Thuzio。

關於 BKFC

無拳套拳擊錦標賽 (BKFC) 是自 1889 年以來第一個獲准在美國舉辦合法、認可和監管的無拳套拳擊活動。BKFC 總部位於費城，由美國總統和前職業拳擊手 David Feldman 領導，致力於保護無拳套拳擊的歷史遺產，同時利用專門製定的規則，強調拳擊手的安全。BKFC 將在革命性的圓形四繩環中，保持所有的比賽，旨在鼓勵節奏明快和令人興奮的比賽。獲得專利的 BKFC 「拳擊台」包以布勞頓規則的痕線為基本，該規則在 19 世紀統治著赤手空拳的戰鬥，它要求戰士「循規蹈矩」：面對面的開始每一輪比賽，並且相距僅幾英寸。

在 BKFC 中，只有那些在拳擊、綜合格鬥技、踢拳或泰拳方面有專業知識的拳擊手才可參加比賽。裁判和評審亦需要具備廣泛的專業格鬥運動經驗。所有比賽都將在體育委員會的主持和控制下進行。與其他國際格鬥組織和格鬥運動不同，其聲稱是「無拳套」，但需要包裹、膠帶及紗布；BKFC 信守諾言，因為不允許拳擊手將手包裹在距指關節一英寸的範圍內。這讓 BKFC 毫無疑問是赤手空拳的最真實形式。BKFC不僅致力於打造世界上最安全、最刺激、最高水平的無拳套格鬥機構，亦引領著一種全新、得到充分認可的職業格鬥運動。BKFC 是真正的未來運動。

沒有提案或招攬{

本新聞稿不構成對任何證券或擬議業務合併的代理、同意或授權請求。本新聞稿不構成出售提議、出售報價邀請或招攬購買這些證券的提議，也不得在任何其他司法管轄區內提供或出售這些證券，或招攬任何投票或批核。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格，此類提議、招攬或出售都是非法的。除根據《1933 年證券法》第 10 條規定的招股書外，不得提供證券。

前瞻性陳述

除此了本文所載歷史資訊，部分在本通訊中討論的事項構成 1933 年《證券法》及 1934 年《證券交易法》含義內的「前瞻性陳述」，兩者均由 1995 年《私人證券訴訟改革法》修訂。諸如「預期」、「相信」、「期望」、「意圖」、「將會」、「應該」、「可能」、「可以」、「計劃」等詞語以及這些詞語及其變體的否定形式以及詞語和／與未來計劃、行動或事件的任何討論相關的類似內容的術語識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實的陳述，而是反映了 Triller 當前對未來事件的看法。此類前瞻性陳述包括、但不限於有關擬議業務合併和其他預期交易的陳述（包括與擬議業務合併的條件滿足和完成有關的聲明，Triller 可轉換票據的金額、時間、條款或最終發行，合併後公司的預期所有權，合併後公司股份的預期交易價值）普通股、預計完成業務合併的時間和可能性、Triller 和合併後公司的預期價值以及與業務合併相關或產生的機會），以及關於 Triller 和合併後公司的性質和商業成功、商業化和營銷能力以及 Triller 和合併後公司的策略、與行業相關的發展與預測、雙方保護其知識產權的能力的聲明 Triller 跟合併後公司的財產狀況、計劃、目標、期望和意圖，以及在納斯達克交易股本的影響 無法保證本通訊中包含的前瞻性陳述將如預期般發生，而實際結果可能與預期的結果存在重大差異。前瞻性陳述根據目前的預期、估計及假設，這涉及許多可能導致實際結果與預測結果大不相同的風險與不確定性。這些風險與不確定因素包括但不限於：這些風險與不確定性包括但不限於：與完成業務合併相關的風險，包括需要股東批准、滿足成交條件及完成擬議業務合併的時間； 完成 Triller 可轉換票據的發售； 因宣布或完成擬議業務合併而對業務關係產生的潛在不利反應或變化； 業務無法成功整合的風險； 與擬議業務合併相關的訴訟風險； 監管提交的成功和時間； 監管要求或發展； 以及不時向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中「風險因素」中討論的其他因素。前瞻性陳述是按照發表陳述時管理層之估計及意見。Triller 不承擔由於任何新資訊、未來事件或其他原因而公開更新任何此類前瞻性陳述的義務。謹請讀者勿過於依賴此等前瞻性聲明，其僅在本協議發佈之日所發表。