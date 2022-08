English Danish

Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 11 – 2022

til Nasdaq Copenhagen

31. august 2022

Forløb af den ekstraordinære generalforsamling 2022

ROCKWOOL A/S har den 31. august 2022, kl. 09.00, afholdt ekstraordinær generalforsamling på selskabets hovedkontor.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at selskabet i perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2023 kan bruge 100 til 200 mio. DKK på genopbygningsaktiviteter i Ukraine.

Ud over at bidrage med økonomisk støtte og produkter til genopbygningsaktiviteter i Chemihiv regionen, nord for Kyiv, vil selskabet engagere sig i at designe og projektere bygningerne i samarbejde med de lokale myndigheder. Selskabet vil også samarbejde med de lokale myndigheder om akut hjælp til at sikre borgerne husly forud for den kommende vinter. Beløbet, som er godkendt i dag, vil kun blive anvendt i områder, som er under den ukrainske regerings kontrol.

Yderligere information:

Michael Zarin

Vice President, Group Communications

ROCKWOOL A/S

+45 46 56 03 00

