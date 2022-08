Betoobe annonce une première opération de croissance externe

English French

Betoobe, éditeur d’une plateforme permettant de gérer l'intégralité du cycle de vie des flottes mobiles, annonce son rapprochement avec Adjungo en procédant à l’acquisition de 100% des titres de la société. A travers cette opération, Betoobe va compléter son offre et accéder à un parc clients de référence en région IDF et sur tout le territoire.

Créée en 2011, Adjungo, qui réunit à ce jour plus de 15 personnes, a acquis une forte notoriété auprès de clients Grands Comptes autour de la gestion de flottes, de l’expertise en Solutions UEM (Unified Endpoint Management) et d’outils de mobile device management comme Ivanti (anciennement Mobile Iron) et Microsoft Intune.

Adjungo va permettre à Betoobe de mieux développer l’offre de services en région IDF et de renforcer son expertise autour des solutions d’administration de parcs mobiles. Au travers de ce rapprochement, Betoobe renforce sa position d’acteur national sur le marché de la gestion digitale de terminaux mobiles et va adresser une flotte de plus de 100 000 terminaux dont plus de 50% déjà présents sur la plateforme https://mobilehub.co . Cette taille critique va permettre à Betoobe de franchir un nouveau cap.

Au niveau organisationnel, le nouvel ensemble (implanté sur Saint-Rémy de Provence et Paris) réunira d’ici fin 2022 une équipe de plus de 35 collaborateurs et générera un CA avoisinant les 4M€.

Sébastien REVERDY, Co-fondateur de Betoobe « Nous sommes fiers de ce rapprochement avec les équipes d’Adjungo qui bénéficient d’une très solide réputation dans le monde des services managés et autour de l’expertise Solutions MDM Mobiles. Notre nouvel ensemble va offrir à nos équipes des perspectives attractives. Nous allons créer un cadre unique associant environnement de travail au service de nos valeurs orientées développement durable et bien-être au travail.»

Julien FOURNIER, Co-fondateur de Betoobe « Ce rapprochement va nous permettre de doubler de taille en renforçant les équipes de développement autour de notre plate-forme digitale Mobile Hub, colonne vertébrale de notre stratégie d’éditeur de logiciels. Notre centre d’expertise Mdm et Sécurité mobile sera également renforcé par les équipes d’Adjungo. Nous allons donc proposer de beaux projets à nos équipes et à nos clients »

Cédric GIRARDCLOS Co-fondateur d’ADJUNGO « Se rapprocher de Betoobe est apparu comme une évidence tant dans le partage de nos valeurs communes que dans les nouvelles perspectives projets pour nos équipes. La valeur ajoutée de Betoobe et son expertise autour de MobileHub seront, j’en suis convaincu, très appréciées par les clients d’Adjungo ».

Sébastien GABRIEL Co-fondateur d’ADJUNGO « Le projet de Betoobe nous a immédiatement séduit. Ce nouvel ensemble consolidé bénéficiera d'une visibilité accrue sur le marché et offrira des moyens encore plus performants pour nos clients respectifs. L’addition des compétences Betoobe et la plateforme MobileHub nous permettra d'accélérer fortement notre croissance.