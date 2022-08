INO confirme le succès de son développement à l’international

INO, éditeur d’une plateforme omnicanale dédiée aux professionnels de la relation client et opérateur télécom, accélère en Europe du Sud en annonçant la signature de 4 contrats de distribution d’envergure en Espagne et au Portugal.

En forte accélération à l’échelle nationale, INO a su démonter la pertinence de sa solution et son aptitude à accompagner ses clients ETI et grands comptes dans l’amélioration de leurs processus de gestion de la relation client. Pour cela, l’entreprise propose une solution de nouvelle génération en mode SaaS qui s’installe rapidement et s’adapte aux attentes spécifiques de chaque entreprise.

C’est dans ce contexte que INO a souhaité lancer l’internalisation de ses activités sur la région ibérique où la demande est très dynamique en matière de modernisation de la relation client. INO a donc souhaité constituer un réseau de partenaires locaux pour commercialiser, mettre en œuvre et assurer le support autour de sa solution.

En effet, la mise en place des projets de relation client nécessite un accompagnement de proximité qui ne peut être mené à bien que par des partenaires experts et confirmés. Grâce aux nouveaux accords signés, différents contrats d’envergure ont été conclus auprès d’organisations de premier plan dans les domaines de la finance et de l’énergie.

Fort de ces succès, INO souhaite continuer son développement sur la région et va tisser de nouvelles alliances stratégiques pour accroitre le développement de ses parts de marché en Espagne et au Portugal. Pour s’assurer de la pertinence de sa politique partenariale, INO va continuer d’investir pour faire évoluer son programme partenaires, leur proposer des ressources techniques et marketing, les former, etc.

« INO a su démontrer rapidement que sa technologie peut s’adapter aux projets les plus ambitieux dans le domaine de la relation client. Nous allons renforcer notre approche de vente indirecte qui se positionne au centre de notre politique commerciale et particulièrement à l’export où nous souhaitons développer largement nos activités. Nous entourer de distributeurs à valeur ajoutée dans une approche de long terme est donc un impératif stratégique. » Julien Honoré, responsable du développement international chez INO